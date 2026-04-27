Omoda & Jaecoo hedefini yılda 1 milyonluk marka olmaya yükseltti

Pekin Fuarı’nın ardından, 26 Nisan’da Çin’in Wuhu şehrinde düzenlenen Omoda & Jaecoo gecesinde, markanın global CEO’su Shawn Xu, bu genç markanın, dünya pazarlarında en hızlı büyüyen markalardan biri olduğunu ve ilk 3 yılda 1 milyon adetlik satışa ulaştığını, yeni hedefin ise yılda 1 milyon satan marka olmak olduğunu açıkladı.

Shawn Xu ayrıca, markanın 3 yıllık ürün yol haritasını da açıkladı. Bu haritaya göre güncel durumda Omoda 4, Omoda 5 ve Omoda 7 olmak üzere 3 modeli bulunan Omoda markasına, üst segmentte T1QC kodlu Off-road Crossover (4600 mm) eklenecek. Boyu Omoda 7’den büyük olmayacak ama pazarlama pozisyonlamasında Omoda markasının zirvesinde yer alacak. Ayrıca B segmente, Omoda 2 isimli bir model daha gelecek ve markanın giriş seviyesi modeli olacak. Bu giriş modelinin de yine Omoda 4 gibi, Mecha tasarımına sahip olabileceği tahmin ediliyor. Hırant Kasapoğlu / Auto Show Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Jaecoo markası da halihazırda 3 modele sahip (Jaecoo 5, 7 ve 8). Yeni eklenecek 4 modelle birlikte, Jaecoo model sayısının 7 adede çıkması hedefleniyor. Markanın yeni amiral gemisi, 4900 mm boyundaki Jaecoo 9 olacak. Ancak bununla benzer boyda T1TP kod isimli, daha uygun fiyatta bir SUV daha gelecek (Chery grubundaki C SUV’ların birçoğu T1X platformunda üretildiği için, yeni projelerin üretim kod isimleri de T1 ile başlıyor). Jaecoo için bir diğer yenilik ise KP31 üretim kodlu, 5400 mm boyundaki araç. Pekin fuarında tanıtılan Tiggo V tarzında bir arazi aracı veya Himla tarzında bir arazi kamyoneti veya iCaur V27 gibi bir kült araç olabileceğini tahmin ediyorum. Tüm bunların yanında Jaecoo markasının girişi için de 4200 mm boyunda bir Jaecoo 3 düşünülüyor. Chery International’ın premium markası Omoda&Jaecoo, şu an 6 modele sahipken, 3 yıl sonra, toplam 13 farklı modele sahip olmayı hedefliyor. Yeni gelecek modellerin de Crossover ve Pickup segmentlerinde olacağı biliniyor. Shawn Xu, genç markanın 3 yılda 1 milyon adet satışa ulaştığını, 2026’da 700 bin satacaklarını, yeni hedefin ise 2027’de 1 milyon satan marka olmak olduğunu açıkladı. Chery Group’un 2026’da global satışları 3 milyona ulaşabilir. Bu durumda, Omoda&Jaecoo, bu adetlere üçte 1 oranında katkı yapmış olacak. Xu, markanın ilk 3 yılında, toplam 69 dünya ülke pazarına giriş yaptıklarını, bunun 16 günde bir yeni Pazar lansmanı anlamına geldiğini söyledi. Aynı zamanda 3 yılda 1364 yetkili satıcı showroomu açılmış, 3 yıl boyunca hergün 1 showroomdan da fazlasını açmışlar. Avrupa’da ise 2 yılda 18 Avrupa ülkesine giriş yaparak, 500’den fazla showroom açılışı yapılmış. Yeni bir marka olmalarına rağmen, yükselen satışlarla birlikte, Omoda&Jaecoo, 2025 sonunda global top 10 listesine girmiş. Bu başarıda yeni enerjili motor teknolojisi olan SHS Super Hybrid System’in, ayrıca genç tasarım anlayışının ve kalite algısının da katkısı var. Shawn Xu, marka gecesinde, Jaecoo modellerine eklenen yeni özelliklerden biri olan, aracı dışarıdan kumanda ile çağırma ve gönderme fonksiyonunu da tanıttı. Bir diğer tanıtım ise Omoda için yeni bir işbirliğinin habercisi oldu. Omoda markası, online oyun geliştiricisi ve e-sport markası VCT EMEA ile olan işbirliğini duyurdu.