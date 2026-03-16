Hailee Steinfeld’den ilham alacağınız 5 başarı tavsiyesi
Doğru zamanı kovala
Hailee Steinfeld kariyerine oyunculukla başladı ancak şarkı söylemek de hep hayalleri arasındaydı. Bu yüzden kariyerini dikkatlice planladı. “Açıkçası zamanlama önemli. Her şeyi sırayla yapmak istedim. Filmim vizyona girdikten hemen sonra albüm çıkarmak istemedim. Benim için bir anlam ifade etmeliydi. Böylece hepsini sindirerek yaptım” diyerek kariyerinde nasıl adım adım ilerlediğini anlatıyor.
Dürüst ol
Dürüst olmak Hailee için çok önemli. “Etrafınızı size karşı dürüst olan insanlarla kuşatın” diyen başarılı yıldız, çevresinde sadece güvendiği insanların olmasına dikkat ediyor. Kendisine karşı dürüst ve samimi olmayan kişilerin çok yapmacık durduğunu ve zamanla bu kişilerin yanından uzaklaştıklarını da ekliyor. Sen de onun bu sözünü dinle ve seni rahatsız eden kişileri hayatından çok kolayca çıkarabileceğini unutma.
Yardım iste
Genç yaşta çalışmaya başlamanın avantajını iyi kullanan Hailee, bunun en iyi yanının diğer deneyimli oyunculardan birçok şey öğrenmesi olmuş. Sürekli onları izleyip, tüm tavsiyelerine kulak veren oyuncu, gerektiğinde onlardan yardım istemekten hiç çekinmemiş. Şimdi çok başarılı olmasında bu tavsiyelerin büyük bir yardımı olduğunu söylüyor.
Biraz yavaşla
Hailee yıllardır hem oyunculuk hem de müzik arasında gidip geldiği için bazen bu durum onu çok yoruyor. Ancak bu tempolu hayatın ona bir bakış açısı kazandırdığını söylüyor. “Eskiden her şeyi yapabileceğimi düşünürdüm. Her şey harika ve güzeldi. Sürekli yeni bir şey yapmaya çalışıyor ve uyguluyordum. Ancak bir zaman sonra bu yoğun programda uyku düzenimi kaybetmeye başladım. Bu kadar stresli olmak için çok gencim. Bu sebeple her şeyi akışına bıraktım. Artık hepsine aynı anda yetişmemegerek yok” diye işlerini ağırdan alarak yaptığını anlatıyor.
Kendine sadık ol
Başarılı oyuncunun en çok canını sıkan şeylerden biri de, ona ne yapması gerektiğinin söylenmesi. Zaman zaman yapmak istemediği şeyleri yapması için zorlanmış. Neyse ki kısa süre içinde buna “Dur” diyen Hailee, kendiyle benzer durumu yaşayanlara şu tavsiyeyi veriyor: “Çok çılgın bir dünyada yaşıyoruz. Sana kim olman gerektiğini, nasıl giyinmen gerektiğini ya da ne yapman gerektiğini söyleyen birçok insan var. Ama önemli olan sensin. Olduğun kişiye sadık ol, kendinden asla vazgeçme ve her şeyi yapabileceğini bil. Ben yapabiliyorsam, sen de yapabilirsin!”