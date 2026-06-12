Tom Holland'ın bilinmeyen yönleri: Utanç verici anısından ilk öpücüğüne
Utanç verici anısı
Hepimizin mutlaka birkaç tane utanç verici anısı vardır. Tom’un yüzünü kızartan anısı ise eski röportajlarıymış. “Çocukken diş teli takıyordum. Tellerim için indirim almak adına dişçilerle ilgili bir sürü röportaj verip reklam yaptım. Şu an YouTube’da bir videodam da var. Videoda yeni diş tellerimi aldığım için ne kadar heyecanlı olduğumdan bahsediyorum. Çok kötü görünüyorum” diye Tom, bazı röportajlarını izleyemediğini anlatıyor.
Favori yemeği
Bir İngiliz olarak Tom’un en sevdiği yemek Fish & Chips değil, suşiymiş. Haftanın her günü suşi yiyebileceğini söyleyen oyuncu, Tokyo’daki suşilerin bambaşka bir tadını olduğunu şu şekilde açıklıyor: “Tokyo harika bir yer. Oradaki her suşinin ayrı bir lezzeti var. Dünyada yemek yemek için en sevdiğim yer orası.” Eğer bir gün Tom ile karşılaşırsak, ona suşi ikram etmeyi unutmayalım!
İlk öpücük
Doğruluk mu, cesaret mi oyunu Tom’un ilk öpücüğünü almasına vesile olmuş. Bir süredir hoşlandığı kızla eşleşen oyuncu, “Ona aşık olduğumu bilen bir arkadaşım, onu öpmem için bana meydan okudu. Fakat o, beni öpmekle ilgilenmedi. Ama bu bir doğruluk mu, cesaret mi oyunuydu. Sonunda bu meydan okumayı kabul etti. O üç saniye benim için büyüleyiciydi” diye öpücüğün nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.
Örümcek Adam takıntısı
Tom’un büyük bir “Örümcek Adam” tutkunu olduğunu bilmeyen yok. Bu tutkusunu, “Küçüklüğümden beri sürekli ‘Örümcek Adam’ kostümü aldırırdım. Neredeyse 30’a yakın kostümüm var. Hatta ‘Örümcek Adam’ çarşaflarım bile vardı. Bir keresinde onun gibi giyinip bir kostüm partisine gittim. Tam bir aptal gibi görünüyordum. Bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra, “Örümcek Adam” filminin yeniden çekileceği duyuruldu. Hemen ajansımı arayıp, ‘Lütfen, bana bir seçme ayarlayın’ dedim” sözleriyle anlatıyor. Bir şeyi isteme konusunda Tom gibi olmakta yarar var:)
Kankalar
Projeden projeye koşan Tom oldukça popüler ve yoğun biri. Ancak her zaman arkadaşları için vakit yaratmaya çalışıyor. “Yakın arkadaşlarımın hepsi de, çocukluğumdan beri tanıdığım kişiler. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Hollywood’daki bazı insanlar gibi burnu büyük davransaydım onlar da, beni sevmezlerdi” diyerek Tom, şöhretin onu değiştirmediğini bir kez daha kanıtlıyor.
Yedek plan
Çocukken birkaç film çektikten sonra Tom, yeni bir projede yer almanın ne kadar zor olduğunu görmüş. Onun bir daha oyunculuk yapamayacağından korkan annesi, Tom’un başka mesleklere yönelmesi için teşvik etmiş. “Annem beni marangozluk eğitimi almam için okula göndermeye karar verdi. Ben de okula gidip marangoz olmak için gerekli niteliklere sahip oldum.” Ancak “Örümcek Adam” rolünü okuldayken kapınca derslere devam edememiş. Anlayacağın om oyuncu olmasaydı, marangoz olacaktı.
İlk rolü
Tom küçüklüğünden beri oyuncu olmak istediğini biliyordu ama kariyerinin başında kendine güveni pek yokmuş. “8 ya da 9 yaşımdayken, Juliet de dahil olmak üzere “Romeo ve Juliet” oyunundaki her rol için seçmelere katıldım ama hiçbir role seçilemedim” diyen oyuncu, bu başarısızlığa rağmen pes etmedi. Çalış çalıştı ve 11 yaşındayken “Billy Elliot” oyununda başrolü alarak oyunculuğa adım attı.