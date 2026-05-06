Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Hey Girl

Jacob Elordi kimdir? Hayatı, aşkları ve bilinmeyen yönleri

İçeriği Paylaş

“The Kissing Booth”un Noah’ı olarak kalbimizi çalan ve “Euphoria”daki Nate karakteriyle bambaşka birine dönüşen başarılı oyuncu Jacob Elordi’yi yakından tanımaya var mısın?

Yazı: İrem Naz Güvel

Hayatı

  • Jacob Elordi, 26 Haziran 1997’de doğdu.
  • Avustralyalı oyuncu, hayatının büyük bir kısmını Brisbane’de geçirdi. Daha sonra hayallerinin peşinden giderek Amerika’ya taşındı.
  • Jacob’ın üç ablası var.

Favorileri

  • “Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi” filmi, Jacob’in en sevdiği romantik komedilerden biri.
  • “High School Musical” serisinin büyük bir hayranı.
  • Lise yıllarında fotoğrafçılığa merak salarak bu alanda eğitim aldı.

İlişkileri

  • “The Kissing Booth”ta başrolü paylaştığı Joey King ile uzun süren bir ilişkisi oldu.
  • Jacob, Joey’den ayrıldıktan sonra “Euphoria”daki rol arkadaşı Zendaya ile çıkmaya başladı.
  • Oyuncu, 2020 yılından beri birlikte olduğu manken Kaia Gerber ile geçtiğimiz yıl yollarını ayırdı.
  • Jacob’ın şu sıralar YouTuber Olivia Jade ile birlikte olduğu konuşuluyor.

Kariyeri

  • 1.95 boyunda olan oyuncu, kariyerinin başında uzun boylu olmanın ona dezavantaj sağlayacağını düşünmüş. Bu yüzden proje seçmelerine gittiğinde boyunu olduğundan kısa söylemek zorunda kalmış.
  • İlk oyunculuk denemesini 2018 yapımı “Swinging Safar” filminde gerçekleştirdi.
  • “The Kissing Booth”taki Noah Flynn rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.
  • Oyuncu, 2017’de gişe rekorları kıran “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı” filminde Johnny Depp ile birlikte rol aldı.
  • “The Kissing Booth” filminde Jacob’ın karakteri Noah’ın motosiklet sürmesi gerekiyordu. Oyuncu, bu sahnelerde dublör kullanmak istemediğinden motosiklet kullanmayı öğrendi.

İlham aldıkları

  • Heath Ledger’ı idolü olarak görüyor. Heath’in Joker’i canlandırdığı “Kara Şövalye” filmi, Jacob’a oyunculuk yapması için ilham vermiş.
  • James Dean, Marlon Brando, Nicole Kidman ve Hugh Jackman sevdiği diğer oyuncular.
  • Jacob’ın moda konusunda örnek aldığı isimler ASAP Rocky, Harry Styles ve Tyler, the Creator.

Benzer Haberler

Tini’den latin ritimleriyle büyük başarı: “Bar” listeleri salladı

02.05.2026Genel

Maya Hawke’ın müzikal yolculuğu

22.04.2026Genel

Niall Horan neden ara vermişti? Sahnelere dönüşün perde arkası

18.04.2026Genel

Ünlü ikizler: Birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen ünlüler

15.04.2026Genel

Zara Larsson, 9 Ağustos’ta İstanbul Bonus Parkorman’da

10.04.2026Genel

“Adı Sevgi”nin ışıltılı yıldızı Lara Domaç

12.03.2026Genel

Tom Holland’ın hayranlarını büyüleyen 15 özelliği

04.04.2026Genel

One Direction’a hayran olan ünlüler

01.04.2026Genel

Lana Del Rey’in hayran bırakan yolculuğu

28.03.2026Genel

Soy Luna’nun yıldızı Karol Sevilla’dan dans dolu şarkı: “Dime Dime”

25.03.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş