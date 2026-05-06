Jacob Elordi kimdir? Hayatı, aşkları ve bilinmeyen yönleri

“The Kissing Booth”un Noah’ı olarak kalbimizi çalan ve “Euphoria”daki Nate karakteriyle bambaşka birine dönüşen başarılı oyuncu Jacob Elordi’yi yakından tanımaya var mısın?

Yazı: İrem Naz Güvel

Avustralyalı oyuncu, hayatının büyük bir kısmını Brisbane'de geçirdi. Daha sonra hayallerinin peşinden giderek Amerika'ya taşındı.

Jacob'ın üç ablası var. Favorileri "Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi" filmi, Jacob'in en sevdiği romantik komedilerden biri.

"High School Musical" serisinin büyük bir hayranı.

Lise yıllarında fotoğrafçılığa merak salarak bu alanda eğitim aldı.

İlişkileri "The Kissing Booth"ta başrolü paylaştığı Joey King ile uzun süren bir ilişkisi oldu.

Jacob, Joey'den ayrıldıktan sonra "Euphoria"daki rol arkadaşı Zendaya ile çıkmaya başladı.

Oyuncu, 2020 yılından beri birlikte olduğu manken Kaia Gerber ile geçtiğimiz yıl yollarını ayırdı.

Jacob'ın şu sıralar YouTuber Olivia Jade ile birlikte olduğu konuşuluyor. Kariyeri 1.95 boyunda olan oyuncu, kariyerinin başında uzun boylu olmanın ona dezavantaj sağlayacağını düşünmüş. Bu yüzden proje seçmelerine gittiğinde boyunu olduğundan kısa söylemek zorunda kalmış.

İlk oyunculuk denemesini 2018 yapımı "Swinging Safar" filminde gerçekleştirdi.

"The Kissing Booth"taki Noah Flynn rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyuncu, 2017'de gişe rekorları kıran "Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı" filminde Johnny Depp ile birlikte rol aldı.

"The Kissing Booth" filminde Jacob'ın karakteri Noah'ın motosiklet sürmesi gerekiyordu. Oyuncu, bu sahnelerde dublör kullanmak istemediğinden motosiklet kullanmayı öğrendi. İlham aldıkları Heath Ledger'ı idolü olarak görüyor. Heath'in Joker'i canlandırdığı "Kara Şövalye" filmi, Jacob'a oyunculuk yapması için ilham vermiş.

James Dean, Marlon Brando, Nicole Kidman ve Hugh Jackman sevdiği diğer oyuncular.

James Dean, Marlon Brando, Nicole Kidman ve Hugh Jackman sevdiği diğer oyuncular. Jacob’ın moda konusunda örnek aldığı isimler ASAP Rocky, Harry Styles ve Tyler, the Creator.