Zendaya’nın kişiliği burcunu ne kadar yansıtıyor?

Zendaya, astrolojide Başak burcunun temsil ettiği çalışkanlık, düzen, mükemmeliyetçilik ve içe dönüklük gibi özelliklerle sıkça anılan isimlerden biri. Başak burçları genellikle disiplinli, alçakgönüllü, detaycı ve kontrollü yapılarıyla bilinir. Zendaya’nın hem kariyer yaklaşımı hem de özel hayatına dair açıklamaları, bu burç özellikleriyle dikkat çekici bir uyum gösteriyor.

Her ne kadar büyük bir şöhrete sahip olsa da Zendaya, kalabalıklardan uzaklaşmayı ve kendi alanında kalmayı sevdiğini belirtiyor. Doğayla iç içe olma ve sessizlik ihtiyacı, onun içe dönük tarafını öne çıkarıyor.

Pandemi döneminde pek çok yapım dururken Zendaya, çalışmaya olan isteğini açıkça dile getirdi. O dönemi “işimi özledim” sözleriyle anlatan oyuncu, üretmeye olan ihtiyacını sık sık vurguladı. Hatta bu süreçte Malcolm & Marie filmini çekerek çalışkanlığını ortaya koydu.

“Mükemmellik iyi gelmiyor”

Başak burcunun en bilinen özelliklerinden biri olan mükemmeliyetçilik, Zendaya’da da kendini gösteriyor. Ancak oyuncu, her şeyin kusursuz olma baskısının zaman zaman kendisini zorladığını ve bu düşünceyi kontrol etmeye çalıştığını ifade ediyor.

“Öfkelenemiyorum”

Özellikle Euphoria gibi yoğun duygular içeren yapımlarda rol almasına rağmen Zendaya, öfke gibi güçlü duyguları canlandırmakta zorlandığını söylüyor. Bu durum, duygularını kontrollü yaşama eğilimiyle ilişkilendiriliyor.

“Spontan yaşamak bana göre değil”

Zendaya, planlı yaşamayı tercih eden biri olduğunu açıkça dile getiriyor. Kontrol edemediği durumlar onu rahatsız edebiliyor ve bu nedenle daha güvenli hissettiği alanlara yöneliyor.

“Evde olmayı seviyorum”

Kalabalıklardan uzak, evde vakit geçirmek Zendaya için en büyük rahatlama alanlarından biri. Film izlemek ve sakin aktivitelerle zaman geçirmek onun için bir tür kaçış alanı.

“Okumak beni endişelendiriyor”

Genelde rahatlatıcı kabul edilen kitap okuma eylemi bile Zendaya’da farklı bir etki yaratabiliyor. “Kaç sayfam kaldı?” düşüncesi, onun zihninin sürekli hesap yapan ve kontrol etmeye çalışan yapısını gösteriyor.

“Karar vermek çok zor”

Başak burcunun analizci ve detaycı yönü Zendaya’da kararsızlık olarak da ortaya çıkabiliyor. Favori bir şey seçmekte zorlandığını söyleyen oyuncu, seçenekler arasında sık sık fazla düşündüğünü ifade ediyor.