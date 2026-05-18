Olivia Rodrigo’nun bilinmeyenleri

Grammy ödüllü genç yıldız Olivia Rodrigo; romantik tatil faciasından sosyal medya alışkanlıklarına, Disney tutkusundan fangirl itiraflarına kadar kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı, doğal ve gerçekçi tavrıyla hayranlarını bir kez daha etkiliyor.

Grammy ödülleriyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Olivia Rodrigo, yalnızca müziğiyle değil samimi açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor. Romantik tatil anılarından sosyal medya alışkanlıklarına kadar birçok konuda içten açıklamalar yapan genç yıldızın bilinmeyen yönlerini bir araya getirdik.

Romantik tatil kâbusa döndü

Erkek arkadaşıyla romantik bir dağ evi tatiline çıkan Olivia’nın planları pek de hayal ettiği gibi gitmemiş. Oldukça soğuk olan evde ısıtıcıyı çalıştıramayan çift, çareyi odun sobasında aramış. Ancak tüm pencereleri kapatınca ev kısa sürede dumanla dolmuş. Olivia yaşadığı olayı şöyle anlatıyor: “Bir anda her yer duman oldu. Dumandan çok etkilendim ve midem bulanmaya başladı. Sözde bu tatilin romantik olması gerekiyordu.”

Tam bir fangirl

Olivia Rodrigo, hayranı olduğu isimleri gizlemiyor. Özellikle Taylor Swift başta olmak üzere Niall Horan, Avril Lavigne ve Cardi B’ye büyük hayranlık duyduğunu söylüyor. Hatta bir dönem One Direction hakkında hayran hikâyeleri yazdığını da itiraf ediyor.

“Hissettiklerimi yazıyorum”

Genç şarkıcı, sık sık “Sadece ilişkiler hakkında şarkı yazıyor” eleştirileriyle karşılaşıyor. Ancak Olivia, bu yorumların haksız olduğunu düşünüyor: “Ben genç bir kızım. Gerçekten yoğun hissettiğim şeyler hakkında yazıyorum. Aşk acısı çekiyorum ve sevdiğim kişiye özlem duyuyorum. Bunun gerçek ve doğal olduğunu düşünüyorum.” Bu yönüyle Olivia, yıllar önce benzer eleştirilere maruz kalan Taylor Swift ile sık sık karşılaştırılıyor.

Sosyal medyaya sınır koydu

Sosyal medyanın yıpratıcı etkilerinden uzaklaşmak isteyen Olivia, telefonuna özel bir süre kısıtlaması eklediğini söylüyor. Buna göre genç şarkıcı, Instagram’da 30 dakikadan fazla vakit geçirince uygulamadan otomatik olarak çıkış yapıyor.

Ünlülere DM atmaktan çekinmiyor

Hayranı olduğu isimlerle iletişim kurmak için ilk adımı atmaktan korkmayan Olivia, son olarak Gayle ve Gracie Abrams’a DM gönderdiğini anlattı. İki şarkıcının da mesajına dönüş yapması Olivia’yı oldukça mutlu etmiş.

Şöhretin Onu Değiştirmediğini Söylüyor

Son yılların en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Olivia, buna rağmen hayatında çok şeyin değişmediğini söylüyor. Genç yıldız, bir yıl önce yaşadığı problemleri hâlâ yaşadığını ve onu mutlu eden küçük şeylerin bugün de aynı etkiyi yarattığını belirtiyor.

Disney tutkusu

High School Musical: The Musical: The Series ile yıldızı parlayan Olivia’nın Disney yapımlarına büyük ilgisi var. Platformdaki dizi ve filmleri yakından takip eden şarkıcı, özellikle Lemonade Mouth filminin müziklerine hayran olduğunu söylüyor.

“Stilim hâlâ oturmadı”

Tarzıyla sık sık övgü toplayan Olivia ise moda konusunda kendisini yeterli bulmuyor: “Çok gencim ve henüz tam anlamıyla bir stile sahip değilim. Ama deniyorum. Renkli, eğlenceli, rahat ve genç parçaları seviyorum.” Bizce Olivia kendisine biraz haksızlık ediyor.

Karşı tarafı kırmak istemiyor

İlişkiler konusunda oldukça düşünceli biri olduğunu söyleyen Olivia, özellikle ilk buluşmalarda karşı tarafı kırmamaya dikkat ettiğini anlatıyor: “Eğer buluşmam kötü geçiyorsa bunu çaktırmamaya çalışırım. Çünkü karşımdaki kişiyi rahatsız etmek ve kaba davranmak istemem.”

Kep ve cüppesini ödünç aldı

Geçtiğimiz yıl liseden mezun olan Olivia, mezuniyet fotoğraflarıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak ünlü şarkıcı, fotoğraflarda giydiği kep ve cübbenin aslında kendisine ait olmadığını açıkladı. “Evde eğitim gördüğüm için gerçek bir mezuniyet törenim olmadı. Bu yüzden en yakın arkadaşım Iris’in kepini ve cüppesini ödünç alıp fotoğraf çektirdim.”