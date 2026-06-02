Hollywood’un gözde oyuncusu Joseph Quinn hakkında her şey

“Stranger Things”te Eddie Munson’ı canlandıran Joseph Quinn, kısa sürede hepimizin favorisi haline geldi. Oyuncunun kendisi kadar ilgi çekici hayatına dair bilinmeyenleri senin için derledik.

26 Ocak 1994 doğumlu İngiliz oyuncu Joseph Quinn, yükselen şöhretine rağmen şimdilik memleketi İngiltere’den Hollywood’a taşınmayı düşünmüyor.

Gitar çalıyor

Quinn, Stranger Things’in 4. sezonunda Eddie Munson karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Sezon finalinde Eddie’nin gitar solosu, dizinin en ikonik sahnelerinden biri hâline geldi. Bu sahnede karakter, arkadaşlarını kurtarmak için Metallica’nın “Master of Puppets” şarkısını çalıyordu.

İlginç olan ise şu: Bu performansta gitarın giriş kısmını gerçekten kendisi çaldı. “Gençliğimden beri gitar çaldığım için şanslıydım. Çok fazla boş zamanım oldu. Senaryoyu okuyunca gitarı elime alıp yoğun şekilde çalışmaya başladım,” diyerek süreci anlatıyor.

Role kolay adapte oldu

Oyuncu, Stranger Things kadrosuna katılacağını öğrendiğinde başta biraz endişelenmişti. Ancak ekip ile tanıştıktan sonra tüm kaygıları ortadan kalktı. Oyuncu seçme sürecinin de beklediğinden kolay geçtiğini söylüyor. Daha önce Amerika’da hiç çalışmamış olan Quinn, iki deneme kaseti gönderdiğini belirtiyor: “O kasetlerden çok bir şey beklemiyordum. Gönderdim ve sonra bana rol verildi.” Neden seçildiğini hâlâ tam olarak anlamadığını ama çok mutlu olduğunu da ekliyor.

“Game of Thrones” geçmişi

Quinn’in kariyerindeki önemli projelerden biri de Game of Thrones oldu. Dizide Koner karakterini canlandıran oyuncu, sadece bir bölüm yer almasına rağmen bu deneyimin kariyeri için önemli bir adım olduğunu söylüyor.

Sosyal medyayı sevmiyor

Stranger Things sonrası birçok kişi onu sosyal medyada aramaya başladı. Ancak Quinn, dijital platformlara mesafeli duruyor. Instagram hesabını yeni açmasına rağmen aktif kullanmıyor. Sosyal medya hakkında ise şu sözleri söylüyor: “Facebook’um yoktu, çünkü başkalarının hayatlarına bakarak vakit harcamayı sevmiyorum. Instagram’ı da daha çok görsel merkezli ve kelimeleri değersizleştiren bir alan olarak görüyorum.”

Prestijli eğitim

Başarısının arkasında güçlü bir eğitim geçmişi de var. Quinn, İngiltere’nin saygın drama okullarından London Academy of Music and Dramatic Art’ta eğitim aldı. Bu okuldan Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor ve Rose Leslie gibi isimler de mezun.

Oyuncu olmasaydı

Oyunculuğa olan tutkusuna rağmen Quinn, farklı bir hayatın da onu mutlu edebileceğini söylüyor: “Eğer oyuncu olmasaydım muhtemelen bir sahil kasabasında, çok az parayla basit bir hayat yaşıyor olurdum. Bu da beni mutlu ederdi.”