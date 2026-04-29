Gündem 2 dk okunma süresi

Hızlı modanın yükselişi şirketi durdurdu

İçeriği Paylaş

Gerçek şu ki hızlı moda devleri mikro trendlere anında yanıt veriyor. Bu hız karşısında geleneksel sezonluk koleksiyon modeline dayanan markalar güç kaybediyor. Buna enflasyon ve tedarik zinciri aksamaları da eklenince dengeler iyice bozuluyor. Bu tablonun son örneklerinden biri ise Quiksilver, Billabong ve Volcom markalarıyla bilinen Liberated Brands oldu. İflas başvurusu yapan marka, 124 mağazasını kapatacak.

Quiksilver, Billabong ve Volcom gibi sörf ve kaykay kültüründen beslenen ikonik markaları bünyesinde barındıran Kaliforniya merkezli Liberated Brands, kısa süre önce Delaware’de iflas başvurusunda bulundu. Oysa şirketin hikayesi güçlü bir büyüme iddiasıyla başlamıştı. 2019’da Kering’den Volcom’u satın alan Liberated, ardından Boardriders çatısı altındaki çeşitli markaların lisanslarını üstlenerek portföyünü genişletti. Ancak pandemi sonrasında tüketici davranışları hızla değişti. Uygun fiyatla ve çok daha kısa sürede trend ürün sunabilen hızlı moda oyuncuları güç kazanırken sezonluk koleksiyonlara dayanan geleneksel perakende modeli rekabet avantajını kaybetti. Bu dönüşüm, Liberated’ın pazar konumunu adım adım zayıflattı. Hız yarışı etkiledi Tüketiciler, mikro trendlere neredeyse anında yanıt verebilen hızlı moda devlerine yöneldikçe alışveriş alışkanlıkları da değişti. Hız ve fiyat avantajı öne çıktı, köklü markalar aynı çevikliği gösteremediği için görünürlük ve talep kaybı yaşamaya başladı. Üstelik bu baskı yalnızca değişen zevklerden kaynaklanmadı; enflasyon ve tedarik zincirindeki aksamalar da maliyetleri artırarak hareket alanını daralttı. Bu kırılgan zeminde bir darbe de lisans tarafında geldi. Aralık 2024 itibarıyla Authentic Brands Group, ödenmemiş ücretler gerekçesiyle Volcom ve RVCA gibi markalara ilişkin lisans anlaşmalarını Liberated Brands ile sonlandırdı.

Bu karar, şirket açısından kritik bir eşik oldu, zira gelir modelinin önemli bir bölümü bu markalara dayanıyordu. Lisansların kaybıyla birlikte operasyonel zemin daha da zayıfladı. Mağazaları kapatıyor Liberated Brands’ın iflas başvurusu ve mağaza kapanışları, markaların tamamen sahneden çekileceği anlamına gelmiyor. Açıklamalara göre markaların sahibi olan Authentic Brands Group, üretimin devam edebilmesi için lisans haklarını başka bir işletmeciye devretmeye hazırlanıyor. Böylece markaların perakende yolculuğu farklı bir yapı altında sürecek. Ancak şirket cephesinde tablo ağır. İflas dosyasında 100 milyon doların üzerinde borç bildiren Liberated, ABD’deki 124 mağazasının tamamını kapatmayı planlıyor. Yeniden yapılanma sürecinde yaklaşık 1.400 çalışanın işini kaybetmesi bekleniyor. Şirket bir yandan ülke genelinde tasfiye satışlarını yürütürken diğer yandan Fransa’nın Anglet ve Japonya’nın Tokyo ofislerini kapsayan uluslararası operasyonlarını satmaya çalışıyor. Bu adımlar atılsa da şirketin geleceği belirsizliğini koruyor. Yazı: Gözde Yeniova