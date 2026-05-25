Romantizm azaldı, gerçekçilik arttı
Önür, 2020 öncesinde yatırım kararlarında kurucu ekip kalitesi ve geçmiş tecrübelerin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Dünden bugüne nelerin değiştiğiniyse şöyle anlattı: “O dönemde en kritik metrik büyümeydi. Start up yatırımcılığı yüksek riskli ve henüz gelişmekte olan bir alan olduğu için hızlı büyüme, pazar payı kazanımı ve agresif ölçeklenme öncelikliydi.
Girişimlerin kârlı olması beklenmez hatta çoğu zaman sürekli yatırım alarak büyümesi normal karşılanırdı. Bugün ise büyüme hala önemli olmakla birlikte finansal sürdürülebilirlik çok daha fazla ön planda. Kârlılık ilk hedef olmayabilir ancak iş modelinin uzun vadede kendi ayakları üzerinde durabilecek yapıda olması gerekiyor. Ayrıca artık sadece teknolojiyi kullanmak yeterli değil girişimin kendi teknolojisini geliştirmesi, rekabette anlamlı bir fark yaratması ve yeni teknolojik gelişmelere hızlı entegre olabilmesi kritik hale geldi.
En büyük değişim
En büyük değişim, ‘Sürekli para yakmak normaldir’ anlayışından uzaklaşılması oldu. Faiz oranlarının yükselmesi ve sermayeye erişimin zorlaşması, yatırımcıları daha disiplinli olmaya itti. Artık kontrolsüz büyüme değil verimli büyüme ön planda. Eskiden yatırımcılar ürünü çok daha detaylı analiz etmeye odaklanırken bugün ürünün değişebileceği kabul ediliyor; asıl önemli olan altında yatan teknoloji, ekibin adaptasyon kabiliyeti ve execution gücü. Ekosistem olgunlaştıkça romantizm azalıyor, gerçekçilik artıyor. 10 yıl öncesine göre hem girişimciler hem yatırımcılar çok daha deneyimli. Tarafların birbirine sorduğu sorular daha sofistike, beklentiler daha yüksek. Bu olgunlaşma, yatırım kararlarının da daha rasyonel ve stratejik verilmesini sağlıyor. Ekosistem büyüdükçe kalite çıtası da yükseliyor ve bu aslında uzun vadede tüm oyuncular için daha sağlıklı bir ortam yaratıyor."
Haber: Özlem Aydın Ayvacı