Romantizm azaldı, gerçekçilik arttı

2026 yılında yatırımcı bakış açısını biraz daha detaylandırmak için Startup Wise Guys Yönetici Ortağı Günce Önür ile bir araya geldik.

Önür, 2020 öncesinde yatırım kararlarında kurucu ekip kalitesi ve geçmiş tecrübelerin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Dünden bugüne nelerin değiştiğiniyse şöyle anlattı: “O dönemde en kritik metrik büyümeydi. Start up yatırımcılığı yüksek riskli ve henüz gelişmekte olan bir alan olduğu için hızlı büyüme, pazar payı kazanımı ve agresif ölçeklenme öncelikliydi.

Girişimlerin kârlı olması beklenmez hatta çoğu zaman sürekli yatırım alarak büyümesi normal karşılanırdı. Bugün ise büyüme hala önemli olmakla birlikte finansal sürdürülebilirlik çok daha fazla ön planda. Kârlılık ilk hedef olmayabilir ancak iş modelinin uzun vadede kendi ayakları üzerinde durabilecek yapıda olması gerekiyor. Ayrıca artık sadece teknolojiyi kullanmak yeterli değil girişimin kendi teknolojisini geliştirmesi, rekabette anlamlı bir fark yaratması ve yeni teknolojik gelişmelere hızlı entegre olabilmesi kritik hale geldi.