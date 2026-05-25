Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Gündem
2 dk okunma süresi
Start Up

Romantizm azaldı, gerçekçilik arttı

İçeriği Paylaş

2026 yılında yatırımcı bakış açısını biraz daha detaylandırmak için Startup Wise Guys Yönetici Ortağı Günce Önür ile bir araya geldik.

Önür, 2020 öncesinde yatırım kararlarında kurucu ekip kalitesi ve geçmiş tecrübelerin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Dünden bugüne nelerin değiştiğiniyse şöyle anlattı: “O dönemde en kritik metrik büyümeydi. Start up yatırımcılığı yüksek riskli ve henüz gelişmekte olan bir alan olduğu için hızlı büyüme, pazar payı kazanımı ve agresif ölçeklenme öncelikliydi.

Girişimlerin kârlı olması beklenmez hatta çoğu zaman sürekli yatırım alarak büyümesi normal karşılanırdı. Bugün ise büyüme hala önemli olmakla birlikte finansal sürdürülebilirlik çok daha fazla ön planda. Kârlılık ilk hedef olmayabilir ancak iş modelinin uzun vadede kendi ayakları üzerinde durabilecek yapıda olması gerekiyor. Ayrıca artık sadece teknolojiyi kullanmak yeterli değil girişimin kendi teknolojisini geliştirmesi, rekabette anlamlı bir fark yaratması ve yeni teknolojik gelişmelere hızlı entegre olabilmesi kritik hale geldi.

En büyük değişim

En büyük değişim, ‘Sürekli para yakmak normaldir’ anlayışından uzaklaşılması oldu. Faiz oranlarının yükselmesi ve sermayeye erişimin zorlaşması, yatırımcıları daha disiplinli olmaya itti. Artık kontrolsüz büyüme değil verimli büyüme ön planda. Eskiden yatırımcılar ürünü çok daha detaylı analiz etmeye odaklanırken bugün ürünün değişebileceği kabul ediliyor; asıl önemli olan altında yatan teknoloji, ekibin adaptasyon kabiliyeti ve execution gücü. Ekosistem olgunlaştıkça romantizm azalıyor, gerçekçilik artıyor. 10 yıl öncesine göre hem girişimciler hem yatırımcılar çok daha deneyimli. Tarafların birbirine sorduğu sorular daha sofistike, beklentiler daha yüksek. Bu olgunlaşma, yatırım kararlarının da daha rasyonel ve stratejik verilmesini sağlıyor. Ekosistem büyüdükçe kalite çıtası da yükseliyor ve bu aslında uzun vadede tüm oyuncular için daha sağlıklı bir ortam yaratıyor."

Haber: Özlem Aydın Ayvacı

Benzer Haberler

Mentor etkisi

18.05.2026Gündem

Hızlı modanın yükselişi şirketi durdurdu

29.04.2026Gündem

UEZ 2026’da liderlik gündemi: Yeni yönetim anlayışı nasıl şekillenecek?

11.04.2026Gündem

Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026: Bakan Kacır:""Türkiye'yi yeni düzlemde küresel ticaretin merkez ülkelerinden biri olarak görüyoruz"

11.04.2026Gündem

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) 2. gün oturumlarıyla devam ediyor

11.04.2026Gündem

UEZ 2026: "Siyasetin her şeyi belirlediği bir dönem yaşanıyor"

10.04.2026Gündem

Bakan Şimşek: 'Savaş sonrası süreçte Türkiye için ortaya çıkabilecek avantajlara odaklanmış durumdayız.'

10.04.2026Gündem

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) bugün başlıyor: İş ve ekonomi dünyası aynı platformda buluşuyor

10.04.2026Gündem
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş