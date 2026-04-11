Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) 2. gün oturumlarıyla devam ediyor

2012’den bu yana Capital, Ekonomist ve Start Up dergilerinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026), bu yıl 15’inci kez gerçekleştiriliyor. Türkiye’den ve dünyadan önemli siyasetçi, iş dünyası temsilcisi ve akademisyenleri bir araya getiren zirve, ikinci gün oturumlarıyla sürüyor.

Dün ilk günü gerçekleşen zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.

"Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" temasıyla düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026), 9-12 Nisan tarihleri arasında Sapanca’da gerçekleştiriliyor. Capital, Ekonomist, Start Up ve CEOLife dergilerinin ev sahipliğindeki zirve, küresel dönüşümün yol haritasını tartışmak üzere önemli isimleri bir araya getiriyor.

Konuşmasında ABD-İsrail-İran Savaşı'nın Türkiye'ye ve dünyaya ekonomik yansımalarından bahseden Bakan Şimşek, "Jeopolitik açıdan da ne bölge ne de dünya eskisine dönecek" dedi.

Savaşın ticareti ve turizmi olumsuz yönde etkileyebileceğinin sinyalini veren Bakan Şimşek, buna rağmen Türkiye'nin şoklara karşı dirençli olduğunun özellikle altını çizdi.

Türkiye'nin dezenflasyon süreci hakkında da bilgiler veren Bakan Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecine baktığımızda, bu süreç çok boyutlu politikalarla destekleniyor. TCMB'nin politikaları, maliye politikası ve arz yönlü tedbirler birlikte yürütülüyor. Özellikle sosyal konut projeleri ve deprem bölgesinin yeniden inşası gibi adımlar bu süreci destekliyor. Enflasyon yüzde 65 seviyelerinden yüzde 30 civarına geriledi. Bu yıl için hedef yüzde 20’nin altıydı. Ancak savaşın etkisiyle piyasa beklentileri yüzde 25 civarına yükselmiş durumda. Buna rağmen, ateşkesin devam etmesi halinde dezenflasyon sürecinin yeniden güç kazanması için gerekli tüm adımlar atılacaktır." açıklamalarında da bulundu.

Zirvenin ilk gününde 5 oturum yapıldı

UEZ 2026 zirvesinin ilk gününde Eski İngiltere Maliye Bakanı Lord Philip Hammond de konuşmacılar arasında yer aldı. Yeni bir ekonomik çağın eşiğinde olunduğunu belirten Hammond, küresel ekonomi, jeopolitik riskler ve ticaretin geleceği hakkında önemli bilgiler verdi.

Ayrıca; Global Ekonomide Yeni Dengeler ve Türkiye, Küresel Ticarette Değişen Dengeler ve Türkiye İçin Yol Haritası, Liderlerin Gelecek Vizyonu, Yapay Zeka İş Yaşamını ve Sektörleri Nasıl Değiştirecek?, Çoklu Krizler Çağında Yeni Dünya Düzeni ve Riskler başlıkları altında alanında birbirinden değerli isimlerin konuk edildiği oturumlar gerçekleştirildi.

Oturumların konuşmacıları arasında Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Prof. Dr. Evren Balta, Garanti BBVA Baş Ekonomisti, Seda Güler Mert, Dr Burcu Aydın, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Kamil Yılmaz, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdür & YKÜ Berna Akyüz Öğüt, Shell Türkiye, Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Lenovo Türkiye, Genel Müdür Emre Hantaloğlu, Şölen, İcra Kurulu Başkanı & CEO Erdoğan Çoban, Ford Otosan, Genel Müdür & YKÜ Güven Özyurt, Yıldızlar Yatırım Holding, YKÜ İsmail Hakkı Yıldız, Kibar Holding, CEO & YKÜ Haluk Kayabaşı, Borusan Grup, CEO Özgür Günaydın, Alarko Şirketler Topluluğu, YKÜ & CEO Ümit Nuri Yıldız, Kale Grubu, Başkan & CEO Zeynep Bodur Okyay, Zurich Sigorta Grubu Türkiye, CEO Yılmaz Yıldız, sahibinden.com, CEO Burak Ertaş, Aydem Enerji, CEO Serdar Marangoz, IBM Türkiye, Genel Müdür Işıl Kılınç Gürtuna, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Genel Müdür Dr. Mehmet Demiroğlu, QNB Türkiye, CEO Ömür Tan yer aldı.

Zirve ikinci günde de devam edecek

İş ve ekonomi dünyasını bir araya getiren UEZ 2026, 11 Nisan Cumartesi günü de çeşitli oturumlarla devam ediyor. İşte 11 Nisan Cumartesi günü programı:

09:40 - Açılış konuşmaları

Konuşmacı

Emir Münir Sarpyener

Tera Yatırım Genel Müdür

09:45 - Özel konuk Konuşmacı: Jeopolitik gerilimler ve yeni dünya düzeni

Konuşmacı

Helle Thorning-Schmidt

Danimarka Eski Başbakanı

10:15 - Bakan konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

10:45 - Milyar Dolarlık Şirket Yolculuğu: Türkiye'de Unicorn Olmanın Dinamikleri

Moderatör

Nevzat Aydın

GEN Türkiye YKB & Yatırımcı

Konuşmacılar

Altuğ Dayıoğlu

RePie Portföy Genel Müdür

Nihan Çolak Erol

Wingie Enuygun Group Kurucu Ortak & COO

Dr. Süleyman Özarslan

Picus Security Kurucu Ortak

Yusuf Ürey

Innovance Kurucu & CEO

11:45 - Teknoloji Çağında Yeni Tüketici ve Trendler

Moderatör

Cem Balıkçıoğlu Simon-Kucher Global Ortağı & Türkiye Ofisi Yönetici Ortağı

Konuşmacılar

Ali Fuat Orhonoğlu - Unilever Türkiye Ülke Başkanı

Erdem İnan - Trendyol Grubu CEO

Mustafa Murat Bartın - Migros Genel Müdür

Sidar Gedik - Ipsos Türkiye CEO

12:45 – Dijital Dönüşüm Liderleri: Geleceğin Şirketini İnşa Edenler

Moderatör:

Mehmet N. Erten

Erten&Erten Kurucu Ortak

Tekfen Holding Geçmiş YKB (2024–2025)

Konuşmacılar:

Dr. Ali Taha Koç – Turkcell, Genel Müdür

A. Önder Güler – Google Cloud Türkiye, Ülke Müdürü

Hulusi Acar – MediaMarkt Türkiye, CEO

12:00 - 14:00 – Öğle Yemeği

13:45 – Yeni Yatırım Modelleri, Stratejiler ve Fırsatlar

Moderatör:

Özge Gürsoy Büyükavşar

EY-Parthenon Türkiye Başkanı

Konuşmacılar:

Alper Karagöz – Diffusion Capital Partners, Ortak

Cem Cansu – Bacacı Yatırım Holding, YKÜ

Lisa Kaestner – Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü

Mert Altınkılınç – Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı & Besler CEO

14:45 – Stars of Region Ödül Töreni

15:00 – Gelecek İçin Liderlik: İnsan, Kültür, Veri ve Teknoloji Odaklı Yönetim

Moderatör:

Mevhine Canan Özsoy - Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı & Bağımsız Üye

Konuşmacılar:

Bülent Öztürk – arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Karamanlı – Tam Finans, CEO

Dr. Murat Orhan – İDO, Genel Müdür

Ozan Kırmızı – Alternatif Bank, Genel Müdür & YKÜ

16:00 – Kapanış Konuşması