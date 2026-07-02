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Auto Show

Hyundai, yeni elektrikli Hatchback modeli IONIQ 3’ü tanıttı

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Hyundai Motor Avrupa, yeni elektrikli Hatchback modeli IONIQ 3 ile elektrikli mobiliteye yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Güçlü dış tasarımı, sıcak ve kişiselleştirilebilir yaşam alanı sunan iç mekânı ile yeni nesil bağlantılı teknolojileri bir araya getiren IONIQ 3, IONIQ ailesinin yenilikçi karakterini daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturuyor.

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