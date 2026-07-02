Hyundai, yeni elektrikli Hatchback modeli IONIQ 3’ü tanıttı

IONIQ 3’ün iç mekânı da dış tasarımındaki yalın yaklaşımı sürdürüyor. Yumuşak hatlarla şekillendirilen yüzeyler, kullanılan malzemelerin doğal yapısını öne çıkararak hem konforu hem de kalite algısını artırıyor. Bu sayede havalandırma kanalları ve merkezi ekran gibi fonksiyonel unsurlar sade ve düzenli bir tasarım içerisinde ön plana çıkıyor.

İç mekânda Hyundai’nin “Furnished Space” yaklaşımı benimsendi. Bu anlayışta temel bileşenler, geleneksel otomobil parçalarından ziyade modern mobilyalar gibi konumlandırılıyor. Farklı renk kombinasyonları sayesinde kullanıcılar aydınlık ve ferah ya da daha sıcak ve sarmalayıcı atmosferler arasında seçim yapabiliyor.

Özenle seçilen tekstil malzemeleri, yumuşak renk tonları ve dengeli renk geçişleri sayesinde kabin, klasik bir kokpitten çok modern bir yaşam alanını andırıyor. Böylece IONIQ 3, sürücü odaklı N Line versiyonundan belirgin şekilde ayrışarak daha sıcak ve davetkar bir karakter sunuyor.