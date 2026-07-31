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Peugeot Rifter Türkiye’de üretilecek: Bursa’dan yollara çıkmaya hazırlanıyor

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Otomotiv dünyasının önde gelen markası PEUGEOT, hafif ticari araç ürün gamının güçlü oyuncusu Rifter’ı “Made in Türkiye” imzası ile yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Avrupa hafif ticari araç pazarının önemli oyuncularından PEUGEOT, profesyonellerin ve ailelerin uzun yıllardır tercih ettiği Rifter modelini Türkiye’de üretmeye hazırlanıyor. PEUGEOT’nun C segmentindeki 30 yıllık deneyimini temsil eden Rifter, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda “Made in Türkiye” etiketiyle üretilecek. Böylece PEUGEOT, hâlihazırda Bursa’da üretilen Expert Van ve Expert Traveller modellerinin ardından Rifter’ı da yerli üretim ürün gamına ekleyecek.

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