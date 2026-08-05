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Peugeot Ağustos kampanyası başladı: Yüzde 0,99 faizli kredi fırsatları

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Otomotivde yenilikçi teknolojileri ve tasarımı benzersiz sürüş keyfiyle birleştiren PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu ağustos ayı kampanyasını başlattı. Segmentlerinde hep bir adım önde olan model yelpazesiyle PEUGEOT, geniş ve iddialı model ailesiyle dikkat çekiyor.

2008, 3008, 5008 ve E-208 modellerinin yanı sıra sınıflarına yön veren hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip kredi seçenekleri sunan PEUGEOT, ağustos ayında da yeni bir otomobil sahibi olmayı kolaylaştıran avantajlarıyla öne çıkıyor. Fastback SUV tasarımıyla dikkat çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip 3008 modeli 1 milyon TL’ye 9 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli ticari kredi seçeneği ile sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor. B-SUV segmentinin öncüsü olan ve teknolojisinin yanı sıra kullanım pratikliğiyle de hayatı kolaylaştıran PEUGEOT 2008, Allure donanım seviyesinde 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0,99 faizli kredi ve GT donanım seviyesinde aynı tutar ve oranda ticari kredi imkânları sunuyor. PEUGEOT’nun yüzde 100 elektrikli E-208 modelinde ise 340 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi avantajıyla ağustos ayında otomobil severleri PEUGEOT yetkili satıcılarına bekliyor. PEUGEOT’nun hafif ticari araç modellerinde ise 1 milyon TL’ye varan kredi olanakları bulunuyor.



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