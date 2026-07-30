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Auto Show

Elektrikli güç ve akıllı teknolojiler: Yeni GLA ile şehir içi mobilitede yeni dönem başlıyor

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Tamamen yeni Mercedes-Benz GLA SUV; daha alçak silüeti, daha uzun aks mesafesi ve ışıklandırılmış ikonik ızgarası sayesinde sahip olduğu belirgin biçimde sportif ve özgüvenli duruşuyla şehir hayatının enerjisi için tasarlandı.

Tamamen yeniden tasarlanan iç mekân; panoramik tavan, geniş MBUX Superscreen ve birinci sınıf malzemelerle her yolculuğa daha fazla ışık, ferahlık ve incelik katıyor. Üretken yapay zekâ destekli MBUX Sanal Asistan da dahil olmak üzere akıllı teknolojiler, doğal bir etkileşim ve kişiselleştirilmiş destek sunuyor. Pazara sunulduğunda müşteriler üç tamamen elektrikli model arasından seçim yapabilecek. İlerleyen dönemde yüksek teknolojili elektrik motorlu içten yanmalı modeller de bu seçeneklere katılacak. Tamamen yeni GLA; dikkat çekici tasarımı, gelişmiş teknolojiyi ve günlük kullanım pratikliğini bir araya getirerek şehir içi mobiliteyi daha özgüvenli, daha sezgisel ve daha heyecan verici hale getiriyor. "Welcome home” deneyimi, tamamen yeni GLA ile taze, şehirli ve yaşam tarzı odaklı bir karakter kazanıyor. Artırılmış konfor ve sezgisel dijital ortam, anında tanıdık gelen bir deneyim sunuyor. Carl Benz’in 140 yıl önce otomobili icat etmesinden bu yana Mercedes-Benz, tek bir net amaçla yeniliklere öncülük etmeye devam ediyor; kullanıcıları için somut değer yaratmak. Tamamen yeni GLA ile bu öncü ruh, şehir yaşamında yeni bir döneme başlıyor.



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