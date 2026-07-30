Elektrikli güç ve akıllı teknolojiler: Yeni GLA ile şehir içi mobilitede yeni dönem başlıyor
Tamamen yeniden tasarlanan iç mekân; panoramik tavan, geniş MBUX Superscreen ve birinci sınıf malzemelerle her yolculuğa daha fazla ışık, ferahlık ve incelik katıyor. Üretken yapay zekâ destekli MBUX Sanal Asistan da dahil olmak üzere akıllı teknolojiler, doğal bir etkileşim ve kişiselleştirilmiş destek sunuyor. Pazara sunulduğunda müşteriler üç tamamen elektrikli model arasından seçim yapabilecek. İlerleyen dönemde yüksek teknolojili elektrik motorlu içten yanmalı modeller de bu seçeneklere katılacak. Tamamen yeni GLA; dikkat çekici tasarımı, gelişmiş teknolojiyi ve günlük kullanım pratikliğini bir araya getirerek şehir içi mobiliteyi daha özgüvenli, daha sezgisel ve daha heyecan verici hale getiriyor. "Welcome home” deneyimi, tamamen yeni GLA ile taze, şehirli ve yaşam tarzı odaklı bir karakter kazanıyor. Artırılmış konfor ve sezgisel dijital ortam, anında tanıdık gelen bir deneyim sunuyor. Carl Benz’in 140 yıl önce otomobili icat etmesinden bu yana Mercedes-Benz, tek bir net amaçla yeniliklere öncülük etmeye devam ediyor; kullanıcıları için somut değer yaratmak. Tamamen yeni GLA ile bu öncü ruh, şehir yaşamında yeni bir döneme başlıyor.
Tamamen yeni Mercedes-Benz GLA: Öne çıkan özellikler
Sportif görünüm: Daha alçak siluet, daha uzun aks mesafesi, daha geniş arka iz genişliği, belirgin kaslı omuz çizgisi ve gövdeyle tam olarak hizalanmış tekerlekler ile tamamen yeni GLA, belirgin biçimde daha dinamik bir görünüme sahip.
Karizmatik duruş: Tamamen yeni elektrikli GLA, ikonik ön ızgarayı kompakt segmente taşıyor. Bu aydınlatmalı yüksek teknoloji şaheseri, şehirli SUV’a şüpheye yer bırakmayan, kendinden emin bir duruş kazandırıyor.
Bireysellik üst düzeyde: Tamamen yeni GLA, ilk kez sunulan dört farklı donanım serisi ve Gece Paketi ile kendi tarzınızı yansıtmanız için her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor. Deri içermeyen Style Tasarım Paketi’nden ultra sportif AMG Tasarım Paketi Plus’a ve şu anda AMG Tasarım Paketi ile Gece Paketi'ni bünyesinde barındıran özel Night Edition’a kadar zengin alternatifler bulunuyor.
Kusursuz formda işlevsellik: Yüksek kaliteli iç mekân; havada süzülüyormuş hissi veren yapıları, özenle seçilmiş malzemeleri ve tüm ön konsolu kaplayarak sürücü, merkez ve yolcu ekranlarını bir araya getiren geniş MBUX Superscreen'i birleştiriyor. Burmester® 3D surround ses sistemi ise etkileyici bir ses deneyimi sunuyor.
Günlük yaşam, hobi ve seyahatler için daha fazla alan: Tamamen yeni elektrikli GLA, her koltukta daha fazla baş ve bacak mesafesi sunuyor. Geniş iç mekân, çok yönlü bagaj ve 107 litrelik ön bagaj sayesinde eşyalar için de daha fazla yer bulunuyor. İki tona kadar çekme kapasitesine sahip 4MATIC modelleri, ağır yükleri bile kolaylıkla çekebiliyor.
Alışılmış rotaların dışındaki maceralara hazır: Dört çeker sistemi, TERRAIN sürüş modu ve "şeffaf kaput" fonksiyonu ile tamamen yeni GLA, arazideki maceraları bile sarsıntısız ve güvenli bir deneyime dönüştürüyor.
Zahmetsiz elektrikli sürüş: 657 kilometreye varan menziliyle (WLTP)¹ tamamen yeni elektrikli GLA, etkileyici bir uzun yol konforu sunuyor. 800 volt teknolojisi sayesinde sadece on dakikada 270 kilometreye kadar ek menzil (WLTP) sunabilecek şekilde şarj edilebiliyor. Bu da şarj noktasında daha az, yolda daha fazla zaman geçirmek anlamına geliyor.
Hibrit sürüş seçeneği: Tamamen yeni GLA, 48 volt teknolojisine ve son teknoloji bir içten yanmalı motora sahip gelişmiş, elektrik destekli bir versiyonla da sunulacak. Şehir içinde tamamen elektrikli sürüş sağlarken şehirler arası yollarda süzülerek ilerleyecek ve her viteste reküperasyon yapabilecek.
Sezgisel olarak anlayan bir dost: Gücünü üretken yapay zekadan alan MBUX Sanal Asistan; karmaşık ve çok aşamalı sohbetler gerçekleştirebiliyor, detayları hatırlıyor ve en son ses teknolojisini kullanıyor. Sonuç olarak, her konuda bilgili bir dost gibi konuşuyor ve yanıt veriyor. Tamamen yeni GLA'da müşteriler, günlük konulara dair çok daha kapsamlı ve ilgili yanıtlar alıyor.
MBUX Sanal Asistan ile her zaman doğru rotada:Ajan, akıllı navigasyon için, ilgi çekici noktalar, mevcut şarj noktaları, park yerleri ve çok daha fazlası hakkındaki sorulara kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmak için çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere doğrudan sohbet akışı içinde, kesintisiz bir şekilde erişebiliyor.
Mercedes-Benz, araç içi eğlenceyi bir üst seviyeye taşıyor ve müşterilerine 40’tan fazla uygulama ile giderek genişleyen bir premium akış, spor ve video deneyimi portföyüne erişim imkânı sunuyor. En yeni MBUX Eğlence paketi, YouTube, Sony Pictures Entertainment’ın RIDEVU uygulaması ve Dolby Atmos desteğine sahip Disney+’tan, dünyanın önde gelen spor eğlence platformu DAZN ve araç içi AirPlay video gibi gelecekte eklenecek özelliklerle her yolculuğu sezgisel, kişisel ve sinematik bir deneyime dönüştürüyor. Özel 14 inçlik ekran sayesinde her şey sezgisel, kişisel ve herkese özel olarak uyarlanmış hissettiriyor; bu da evdeymiş gibi hissettiren o eşsiz duyguyu yaratıyor.
Çoğu durumda destek: Tamamen yeni GLA, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik özellikleri sunuyor . Örneğin MB.DRIVE ASSIST PLUS ile belirli koşullar altında otoyolda otomatik olarak şerit değiştirebiliyor. Otomatik park etme söz konusu olduğunda ise birçok geliştirilmiş veya yeni özellik sunuyor.
Kendinden emin: Şehir hayatına uygun tasarım
Yalnızca silueti bile hiçbir şeye şüphe bırakmıyor. Tamamen yeni Mercedes-Benz GLA; kendinden emin karakteri ve sportif macera tutkusuyla etkilemek üzere tasarlanmış şehirli bir SUV. Dik konumlandırılmış ön bölümü ve dar açılı ön camlı güçlü SUV oranları, kendilerini çok daha dinamik bir formda sunuyor. Önceki modelle karşılaştırıldığında tamamen yeni GLA, 20 milimetre daha alçak. Daha uzun bir aks mesafesi (+61 mm), daha geniş bir arka iz genişliği (+31 mm), kaslı omuz çizgisi ve 18-20 inç formatında gövdeyle hizalanmış tekerlekleriyle bu tamamen yeni yaşam tarzı SUV'u, her türlü maceraya hazır bir şekilde yolda sağlam bir duruş sergiliyor.
Minimalist çizgilere sahip temiz, yüzey odaklı tasarım; sportif ve kendinden emin görünümü pekiştiriyor. Belirgin karakter çizgileri ve güçlü yüzeyler, yandan bakıldığında dinamik bir ışık ve gölge oyunu yaratıyor. Tam genişlikte tekerlek yuvası kaplamaları (donanım serisine bağlı olarak) ile ön ve arkadaki görsel gövde altı korumaları, off-road karakterini vurguluyor. Tavan üstü taşıma rayları, GLA'nın işlevsel yönünün altını çiziyor ve isteğe bağlı tavan üstü bagaj sistemlerine olanak tanıyor. Ön ve arkadaki yüksek kaliteli krom süsleme elemanları ise özel dokunuşlar katıyor.
Aydınlatmalı ikonik ızgarasıyla etkileyici ön tasarım
Tamamen yeni elektrikli GLA, Mercedes-Benz’in kompakt segmentindeki yeni ikonik ön ızgaraya sahip ilk model. Bu ızgara, GLA’ya benzersiz ve karizmatik bir duruş kazandırırken, kompakt premium SUV’lar arasındaki sıra dışı statüsünü de vurguluyor. Özellikleri arasında krom çerçeve, füme cam efektli örgü yapıya sahip bir panel ve entegre merkezi yıldız yer alıyor. Çevreleyen kontur ve panel, talep üzerine aydınlatılabiliyor. Örgü yapısı, arkadan aydınlatmalı toplam 608 adet polikarbonat ışık noktası içeriyor. Bu noktalar isteğe bağlı olarak animasyonlu hale de getirilebiliyor. Işık noktaları, 158 mikro-LED ile, seçilen ses ortamının Aura sesiyle senkronize bir şekilde parıldayan ışık sekansları oluşturuyor. Bu da yakın bir dostun karşılaması gibi duygusal ve coşkulu bir hoş geldin deneyimi sunuyor. Ülkelere özgü yasal düzenlemelere bağlı olarak, merkezdeki yıldız da tamamen veya kısmen aydınlatılıyor.
Yüksek teknolojiye sahip elektrik motorlu içten yanmalı versiyonlu tamamen yeni GLA, ışıkla sarmalanmış yıldızlı ızgaraya sahip. Krom kaplamalı toplam 150 adet sıcak damgalı yıldız, Mercedes-Benz’in kendine özgü desenini oluşturuyor. PROGRESSIVE Tasarım Paketi’nden itibaren, standart bir LED ışık şeridi radyatör ızgarasını çerçeveleyerek etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Belirli pazarlarda merkezdeki yıldız da aydınlatılıyor.
Benzersiz yıldız tasarımlı ön ve arka farlar
Standart LED High Performance farlar, gece ve gündüz çarpıcı ve ayırt edici bir görünüm sağlıyor. Krom kaplama tasarım öğesi olarak Mercedes-Benz yıldızını barındırıyor. İsteğe bağlı MULTIBEAM LED farlarda ise gündüz sürüş farları yıldız şeklinde tasarlanmış. Aydınlatmalı ızgara çerçevesiyle birleştiğinde dikkatleri üzerine çeken çarpıcı bir ışık imzası yaratıyor. Arka farlar, aracın geniş duruşunu vurgulayan bir şeritle görsel olarak birbirine bağlanıyor. MULTIBEAM LED ile kombinasyon halindeki bu bağlantı şeridi animasyonlu olabiliyor.
Farklı yaşam tarzları için dört donanım paketi
İlk kez sunulan dört donanım paketi ve Gece Paketi ile tamamen yeni GLA, çeşitli müşteri tercihlerine ve yaşam tarzlarına uygun hale geliyor. Her model, yeni Style Tasarım Paketi ile standart olarak geliyor. Bu paket; krom çerçeveli ikonik ızgara ve gümüş-krom kaplamalı paneli, uzun far desteğine sahip LED High Performance farlar, ön ve arka tampon altı korumaları, cilalı alüminyum yan marşpiyellerdeki süs şeritleri, krom süslemeli kapı panelleri ve 18-19 inçlik alaşım jantları içeriyor. İç mekânda ise ARTICO suni deriden çok fonksiyonlu spor direksiyon simidi, siyah kumaş veya siyah kumaş/ARTICO suni deri konfor koltukların yanı sıra isteğe bağlı siyah veya fildişi beji renginde suni deri döşemeler yer alıyor.
PROGRESSIVE Tasarım Paketi’nden itibaren ızgaranın dış çerçevesi aydınlatmalı olarak sunuluyor; ayrıca panel için de isteğe bağlı aydınlatma seçeneği bulunuyor. Bu donanım serisinin diğer özellikleri arasında 18-20 inçlik alaşım jantlar, deri kaplamalı çok fonksiyonlu spor direksiyon simidi, koltuk ısıtmalı konfor koltukları ve siyah kumaş/ARTICO suni deri döşemeyle sunulan dört yönlü bel desteği yer alıyor. Opsiyonel olarak siyah veya fildişi beji ARTICO suni deri ile siyah veya kayın kahvesi renginde hakiki deri seçenekler bulunuyor. Gece Paketi, ilk kez PROGRESSIVE Tasarım Paketi ile de tercih edilebiliyor.
Belirgin biçimde sportif görünüm için AMG Tasarım Paketi ve AMG Tasarım Paketi Plus
Tamamen yeni elektrikli GLA, AMG Tasarım Paketi ile, aydınlatmalı çerçeveye ve koyu gölge krom kaplamalı panele sahip ikonik ızgarayı sunuyor. Diğer dış tasarım özellikleri arasında hava girişlerine sahip ön apron ve gövde renginde AMG'ye özgü arka apron yer alıyor. Gövde renginde veya isteğe bağlı olarak parlak siyah renkte sunulan çamurluk kaplamaları, 19-20 inçlik AMG Tasarım Paketi hafif alaşım jantlara sahip. Kapı açıldığında, yıldız desenli animasyonlu bir ışık halısı sürücüyü karşılıyor. İç mekânda ise AMG Tasarım Paketli araçlar; vites kulakçıklarına ve Nappa deri kaplı düzleştirilmiş alt kısma sahip spor deri direksiyon simidi, hafif karbon dokulu alüminyum süslemeler ve siyah kauçuk dolgulu fırçalanmış paslanmaz çelik AMG spor pedal grubu gibi sportif detaylarla öne çıkıyor.
AMG Tasarım Paketi Plus, GLA modelinde ilk kez sunuluyor. AMG Tasarım Paketi'ni parlak siyah spoyler dudağı, kapı eşiklerindeki parlak siyah süslemeler, özel tasarımlı 20 inç alaşım jantlar ve parlak siyah araç anahtarı gibi ek tasarım öğeleriyle daha da zenginleştiriyor. İç mekânda ise kırmızı kontrast dikişli siyah veya siyah/kristal beyazı renklerinde, ayarlanabilir baş destekli ARTICO suni deri/MICROCUT mikrofiber spor koltuklar, kırmızı emniyet kemerleri, kapı panellerinde kontrast dikişler ve Mercedes-Benz yazılı, parlak siyah aydınlatmalı kapı eşiği panelleri yer alıyor. İsteğe bağlı olarak siyah/ateş kırmızısı suni deri, siyah deri, siyah/enerji yeşili deri veya kayın kahvesi deri seçenekleri tercih edilebiliyor.
Gösterişli ve sportif duruş için koyu detaylı Night Edition
Ayrıca, AMG Tasarım Paketi ve Gece Paketi'ni bir arada sunan özel bir Night Edition versiyonu da bulunuyor. Koyu detaylarıyla tamamen yeni GLA'ya son derece çarpıcı ve sportif bir görünüm kazandırıyor. Pakette kozmos siyahı magno gövde rengi, parlak siyah karter koruma plakasına sahip ön ve arka apronlar, parlak siyah kapı panelleri ve marşpiyel süslemeleri ile 10 kollu, siyah 20 inç aerodinamik alaşım jantlar yer alıyor. İç mekandaki gösterişli detayları ise Mercedes-Benz yazılı siyah aydınlatmalı kapı eşiği panelleri, koyu gölge parlaklığındaki hava çıkış kanalları, kristal beyazı inci kontrast dikişli ARTICO nappa görünümlü kristal beyazı/MICROCUT siyah mikrofiber spor koltuklar, kristal beyazı inci renginde ARTICO nappa görünümlü orta kol dayama ve mat beyaz doğal elyaf Silent Lines süslemeler oluşturur.
Çok çeşitli ek kişiselleştirme seçenekleri
Daha fazla kişiselleştirme için sunulan dört farklı donanım paketi ile zengin renk ve malzemeler, Mercedes-Benz'in sıra dışı tasarıma olan bağlılığını vurguluyor. Aquamint ve metalik Clear Blue gibi yeni gövde renkleri dış renk paletini zenginleştiriyor. İç mekânda ise fildişi beji ve kayın kahvesi gibi yeni döşeme renkleri seçenekler arasına eklendi. Tamamen yeni GLA; gözenekli ahşap, fırçalanmış alüminyum, eloksal görünümlü kaplama ve yenilikçi dekoratif kağıt yüzey dahil olmak üzere çeşitli süsleme seçenekleriyle birlikte sunuluyor. Bu sayede GLA’nın karakteri, kişisel tarza tam olarak uyarlanabiliyor.
Evrensel: Günlük kullanım taleplerine uygun olarak üretildi
Tamamen yeni GLA, farklı müşteri ihtiyaçlarına ve yaşam tarzlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor. Çünkü hayatta gerçekten önemli olan günlük kullanımda maksimum esneklik ve pratiklik için tasarlandı. Müşteriler; elektrikli ve yüksek teknolojiye sahip, elektrik motorlu içten yanmalılar arasında seçim yapabiliyorlar. İster rutin günlük rotalar ister arkadaşlarla çıkılan plansız bir hafta sonu gezisi ya da iki kişilik o çok beklenen tatil olsun tamamen yeni GLA, gidilen her yerde mükemmel bir yol arkadaşı. Her yolda aynı kendi evindeymiş gibi rahat hareket eder; şehir içinde kıvrak ve manevra kabiliyeti yüksek, şehirler arası yollarda ve otoyollarda dinamik, toprak yollarda ise kendinden emin. Bir SUV'a özgü yüksek oturma pozisyonu, araca iniş-binişleri son derece konforlu hale getirirken mükemmel bir çevre görüşü sağlıyor. Son teknoloji, sürücüleri destekliyor ve direksiyon başındaki her anı sezgisel ve konforlu bir deneyime dönüştürüyor.
Tamamen yeni elektrikli GLA: 657 kilometreye varan menziliyle yollarda sorunsuz
657 kilometreye varan menziliyle (WLTP)1, tamamen yeni elektrikli GLA, kendi segmentindeki premium SUV'ların günlük kullanımdaki ve yolculuktaki konforunu yeni bir seviyeye taşıyor. Örneğin, Berlin'den Münih'e, Paris'ten Bordeaux'ya veya Madrid'ten Barselona'ya hiç durmadan gidebiliyor. Daha da ileri gitmek istenirse, 800 volt teknolojisi sayesinde on dakikada 270 kilometreye gidebilecek kadar (WLTP)4 şarj edilebiliyor. Bu, uzun mesafeleri bile zahmetsiz ve zaman açısından verimli bir sürüş keyfine dönüştürüyor. 320 kW'a kadar şarj kapasitesine sahip 800 voltluk istasyonlarda hızlı DC şarjı mümkün. İsteğe bağlı DC konvertör ile GLA, 400 voltluk şarj istasyonlarını da kullanabiliyor. AC şarj gücü 22 kW'a kadar çıkıyor.
Üç elektrikli model pazara sunuluyor
Kasım’daki lansmanda müşteriler, tamamen elektrikli üç model arasından seçim yapabilecekler. 165 kW gücündeki GLA 200 elektrikli, 58 kWh kullanılabilir enerji içeriğine sahip lityum demir fosfat (LFP) bataryaya sahip. GLA 250+ elektrikli 200 kW güç üretiyor. 260 kW gücündeki GLA 350 4MATIC elektrikli ise serinin sportif zirve modeli; 0'dan 100 km/s hıza 5,4 saniyede ulaşıyor. Her iki model de 85 kWh kullanılabilir enerji içeriğine sahip bir NMC (nikel-mangan-kobalt) bataryaya sahip. 71 kWh NMC bataryaya sahip bir başka model ise 2027'nin başlarında seriye eklenecek.
Yüksek teknolojiye sahip elektriklendirilmiş içten yanmalı yeni GLA: Sadece elektrikle gidebilir, süzülebilir ve reküperasyon yapabilir
Tamamen yeni GLA, 2027 yılının başında verimli ve yüksek teknolojiye sahip, elektriklendirilmiş içten yanmalı şekilde satışa sunulacak. Başlangıçta, önden çekiş ve dört çeker seçenekleri arasından tercih edilebilecek. Tamamen yeniden geliştirilen elektriklendirilmiş 1,5 litrelik dört silindirli turbo motor hem yüksek güç hem de üstün verimlilik sunacak şekilde tasarlandı. Elektrik motoru, içten yanmalı motorun gücünü 22 kW'lık ek bir güç desteği sağlıyor. Bu, yeni elektriklendirilmiş sekiz vitesli çift kavramalı şanzımana (8F-eDCT) doğrudan entegre edilmiş. Böylece, tüm sistem son derece verimli ve ultra kompakt oluyor.
Elektrik motoruna, lityum iyon teknolojisine ve 1.3 kWh'ye kadar enerji kapasitesine sahip yeni bir 48 voltluk batarya güç sağlıyor. Sürüşün genellikle daha sakin olduğu şehir içi hızlarda , hibrit modeller yalnızca elektrik gücüyle yol alabiliyor. Güç aktarım sisteminin devre dışı bırakıldığı durumda, 100 km/s'in üzerindeki hızlarda da 22 kW'tan az güç gereksinimi olması koşuluyla verimli elektrikli süzülme mümkün. Özellikle verimli bir diğer özellik ise elektrik motorunun sekiz vitesin tamamında güç desteği sağlayabilmesi ve reküperasyon yaparak 25 kW'a kadar enerjiyi geri kazanabilmesi.
Günlük maceralara hazır: TERRAIN modu ve "Şeffaf Kaput"
4MATIC modelleri; ECO, COMFORT, SPORT ve INDIVIDUAL modlarının yanı sıra toprak ve stabilize yollar için geliştirilen ek TERRAIN moduna da sahip. Bu mod; motorun, direksiyonun ve frenlerin karakteristik özelliklerini ayarlayarak sürücüye toprak yollarda, çakıl veya kum gibi gevşek zeminlerde yardımcı oluyor. Opsiyonel Şeffaf Kaput fonksiyonu, tüm aracın altının sanal bir görüntüsünü yansıtıyor. Bu özellik, en uygun rotanın seçilmesine yardımcı olurken engebeli yollarda ve patikalarda da manevra yapmayı kolaylaştırıyor.
Tanıdık rota kılavuzluğu: Google Haritalar tabanlı akıllı navigasyon
Tamamen yeni GLA'da navigasyon deneyimi Google Haritalar altyapısına dayanıyor. Google ve Mercedes-Benz arasındaki ortaklığın bir parçası olarak geliştirilen bu navigasyon çözümü, araç içi sohbet hizmetleri için Google Cloud'un yeni Otomotiv Yapay Zekâ Ajanı’nı Google Haritalar ile entegre eden ilk sistemlerden biri. Kullanıcılar artık MBUX Sanal Asistan ile konuşurken şarj noktalarını ve park yerlerini arayabiliyor, şarj kapasiteleri ve boş park yerleri hakkında bilgi alabiliyorlar. Electric Intelligence özellikli Mercedes-Benz Navigasyonu; şarj durakları da dahil olmak üzere en hızlı ve en konforlu rotayı çok sayıda faktöre bağlı olarak planlıyor. Trafik sıkışıklığına veya sürüş tarzındaki değişikliklere dinamik olarak tepki veriyor. Mercedes-Benz ayrıca enerji öngörüsünü de sürekli olarak geliştiriyor. Gelecekte, rota boyunca tahmin edilen rüzgâr koşulları araç seviyesinde çok daha hassas bir şekilde dikkate alınacak.
GLA’nın gördüğünü görün: MBUX Surround Navigation, destek sistemlerini ve rota kılavuzluğunu birleştiriyor
MBUX Surround Navigation ile görsel etkileşim de yeni bir boyuta ulaşıyor. Kameralar ve sensörlerle desteklenen bu sistem; çevrenin 3D görselini ve ok işaretleri şeklindeki rota kılavuzluğunu, sürücü ekranındaki sürüş destek görünümüyle gerçek zamanlı ve sorunsuz bir şekilde birleştiriyor. Otomobiller, bisikletler, motosikletler ve yayalar gibi diğer yol kullanıcıları da ekranda gösteriliyor. Sürücüler, GLA'nın neyi gördüğünü ve destek sistemlerinin onlara nasıl yardımcı olduğunu görebildikleri için gelişmiş bir durumsal farkındalıktan yararlanıyorlar. Buna ek olarak MBUX Surround Navigation; sinyaller, farlar ve bagaj dahil olmak üzere araç durumunun gerçek zamanlı görselleştirmesini sunuyor. Son derece sezgisel olan bu genel görünüm, bir 3D oyun motoru tarafından sürücü ekranına canlı bir grafik olarak yansıtılıyor.
Birçok sürüş durumunda destek: Son teknoloji MB.DRIVE destek sistemleri
Tamamen yeni GLA, Avrupa'da kapsamlı güvenlik ve konfor özellikleri paketiyle standart olarak sunuluyor.5 Birinci sınıf sürücü desteği sağlamak için sekiz kamera, beş radar sensörü ve 12 ultrasonik sensörle donatılmış. Ayrıca, gelecekteki fonksiyonlar ve düzenli uzaktan güncellemeler için yeterli güç rezervine sahip, su soğutmalı, yüksek performanslı bir kontrol ünitesi yer alıyor. Bu yüksek performanslı bilgisayar, saniyede 254 trilyon işlem (TOPS) gerçekleştirebiliyor. Yapay zeka, güncel trafik durumunu değerlendirmek için tüm sensör verilerini gerçek zamanlı olarak işliyor.
Seçilen MB.DRIVE paketine bağlı olarak tamamen yeni GLA; yönlendirme, şerit takip, mesafesi kontrolü, frenleme, hızlanma ile park yerlerine giriş ve çıkış manevralarında sürücüye yardımcı olabiliyor. MB.DRIVE ASSIST6 böylece standart DISTRONIC mesafe kontrol sistemini yönlendirme asistanı ile tamamlayarak sistemi son derece gelişmiş bir SAE Seviye 2 otonom sürüş destek sistemine dönüştürüyor. Sinyal koluna yapılacak basit bir dokunuşla şerit değiştirmeyi kolaylaştıran aktif şerit değiştirme asistanı da GLA'da sunulan yeni özellikler arasında.
Tamamen yeni GLA park etme ve park yerinden çıkma işlemlerini üstleniyor: MB.DRIVE PARKING ASSIST
MB.DRIVE PARKING ASSIST, her iki yandaki park yerlerini çok erken bir aşamada tespit ediyor. Ayrıca beyaz çizgilerle işaretlenmemiş uygun boşlukları da tanımlayabiliyor. Bir diğer yeni özellik ise sürücü aracı manuel olarak park etmiş olsa da araç park yerinden otomatik olarak manevra yaparak çıkabiliyor.
MB.DRIVE PARKING ASSIST 360, 360 derecelik kameradan gelen yeni ve geliştirilmiş çevre görüntüleri ile yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunuyor. En önemli özelliklerden biri, aracın hareketli veya şeffaf bir 3D modelini gösteren 3D çevre görünümü. Bu sayede fren lambaları, sinyaller, açık kapılar, katlanmış aynalar ile her tekerleğin tam dönüşünü ve direksiyon açısını içeren dinamik araç durumları gerçek zamanlı olarak görüntüleniyor. Dijital Ekstra10 olarak sunulan "Jant Koruma Uyarısı", manevra sırasında üstten görünüme bir mesafe uyarısı ekleyerek sürücülerin jantlara zarar vermesini önlemeye yardımcı oluyor.
Bir diğer kullanışlı Dijital Ekstra10 ise "Geri Manevra Fonksiyonu". Belirli koşullar altında sürücünün, yakın zamanda ileriye doğru gittiği rotanın bir bölümünü destek alarak geri gitmesini sağlıyor. Bu destek aktif olduğunda, geri görüş kamerasından alınan görüntü ve planlanan rotanın grafiksel gösterimi merkezi ekranda sunuluyor. Bu, özellikle dönüş manevralarının mümkün olmadığı trafik durumlarında son derece kullanışlı.
Bataryadan araçta kullanılan malzemelere kadar azaltılmış karbon ayak izi
Tamamen yeni elektrikli GLA, içten yanmalı motora sahip mevcut GLA ile karşılaştırıldığında tüm değer zinciri boyunca karbon ayak izini yaklaşık yüzde 40 oranında azaltıyor. Bir dizi önlem sayesinde bu başarı elde edildi. Yeni batarya nesli, önceki bataryaya göre hücre başına düşen karbon ayak izini yaklaşık yüzde 30 oranında düşürüyor. Kullanılan alüminyumun yaklaşık yüzde 40'ı, yenilenebilir enerjiyle çalışan elektroliz tesislerinde üretiliyor. Bu da tamamen yeni elektrikli GLA'da araç başına toplamda yaklaşık 400 kg CO₂ tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda araç; önceki modele kıyasla yaklaşık yüzde 55 oranında geri dönüştürülmüş içeriğe sahip tampon yapıları ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş Econyl iplikten üretilen halılar da dahil olmak üzere, dört kattan daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor.