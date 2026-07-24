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Citroën C3 Aircross Collection Türkiye’de satışta: İşte Temmuz ayına özel fiyatı

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Citroën, C3 Aircross için geliştirdiği yeni Collection özel serisini Türkiye'de satışa sundu.

PLUS donanım seviyesini temel alan ve PLUS ile MAX donanım seviyeleri arasında konumlandırılan yeni özel seri, kendine özgü tasarım detayları donanım özellikleriyle C3 Aircross deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Kırmızı tasarım klipsleri, 17 inç siyah alaşım jantları, ön kapılarda AIRCROSS etiketi ve Collection logosuyla dikkat çeken model, Urban Blue iç mekân teması, Citroën Advanced Comfort koltukları ve anahtarsız giriş - çalıştırma sistemiyle de konfor ve şıklığı bir araya getiriyor. Türkiye'de 145 HP gücündeki 1.2 Hybrid ëDCS6 ve 83 kW elektrikli motor seçeneğiyle satışa sunulan C3 Aircross Collection, performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Gelişmiş konfor ve tasarım özellikleri ile öne çıkan yeni C3 Aircross Collection serisi, temmuz ayına özel hibrit seçeneğiyle 2.130.000 TL, elektrikli seçeneğiyle ise 1.870.000 TL’lik fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

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