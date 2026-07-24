Citroën C3 Aircross Collection Türkiye’de satışta: İşte Temmuz ayına özel fiyatı
PLUS donanım seviyesini temel alan ve PLUS ile MAX donanım seviyeleri arasında konumlandırılan yeni özel seri, kendine özgü tasarım detayları donanım özellikleriyle C3 Aircross deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Kırmızı tasarım klipsleri, 17 inç siyah alaşım jantları, ön kapılarda AIRCROSS etiketi ve Collection logosuyla dikkat çeken model, Urban Blue iç mekân teması, Citroën Advanced Comfort koltukları ve anahtarsız giriş - çalıştırma sistemiyle de konfor ve şıklığı bir araya getiriyor. Türkiye'de 145 HP gücündeki 1.2 Hybrid ëDCS6 ve 83 kW elektrikli motor seçeneğiyle satışa sunulan C3 Aircross Collection, performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Gelişmiş konfor ve tasarım özellikleri ile öne çıkan yeni C3 Aircross Collection serisi, temmuz ayına özel hibrit seçeneğiyle 2.130.000 TL, elektrikli seçeneğiyle ise 1.870.000 TL’lik fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.
Yolculuk keyfini zirveye taşıyor
Kendine özgü tasarım detaylarıyla göz dolduran model, konfor odaklı donanım özellikleriyle de yolculuk keyfini zirveye taşıyor. Türkiye'de 145 HP gücündeki 1.2 Hybrid ëDCS6 motor seçeneğinin yanı sıra, 83 kW (%100 elektrikli) uzun menzilli versiyonuyla da yollara çıkan bu özel seri; günlük şehir içi sürüşlerden uzun seyahatlere kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Segmentinde güçlü ve şık bir alternatif olarak öne çıkan yeni C3 Aircross Collection; temmuz ayına özel hibrit versiyonuyla 2.130.000 TL, elektrikli versiyonuyla ise 1.870.000 TL’lik avantajlı fiyatıyla kullanıcılarını bekliyor.
Özgün tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor!
Yeni C3 Aircross Collection, güçlü SUV karakterini vurgulayan ve ilk bakışta dikkat çeken tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Yeni seride ön tampon ve arka çamurluklarda yer alan kırmızı renkli klipsler, Citroën'in köklü tasarım mirasına gönderme yapan karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Dinamik görünümü tamamlayan 17 inç siyah alaşım jantlar, modele güçlü ve sportif bir duruş katarken, ön kapılarda yer alan AIRCROSS yazısı ile arka bölümde bulunan Collection özel seri logosu, bu versiyona özgü tasarım kimliğini vurguluyor. Collection serisine özel Urban Blue iç mekân teması ise modern, zarif ve ferah bir atmosfer oluşturuyor. Bununla birlikte Citroën Advanced Comfort TEP/kumaş koltuklar, seriye özel kapı paneli detayları ve özel tasarımlı paspaslar kabindeki özgün karakteri tamamlarken, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi günlük kullanım konforunu daha da artırıyor.
Konfor ve teknolojiyi bir arada sunuyor
C3 Aircross Collection, özgün tasarımını Citroën'in konfor odaklı yaklaşımıyla tamamlıyor. Şehir içinde kasis ve bozuk zeminlerin etkisini azaltan Citroën Advanced Comfort® süspansiyon sistemi sürüş konforunu artırırken, Citroën Advanced Comfort TEP/kumaş koltuklar yoğun şehir trafiğinden uzun yolculuklara kadar her kullanım senaryosunda üst düzey rahatlık sunuyor. Kompakt boyutları, ferah yaşam alanı ve çevik sürüş karakteriyle C3 Aircross Collection günlük yaşamın tüm ihtiyaçlarına başarılı şekilde uyum sağlıyor. TEP & Kumaş Koltuklar ve anahtarsız giriş - çalıştırma gibi konforu arttırarak hayatı kolaylaştıran özellikleri standart donanımında bir araya getiren C3 Aircross Collection, kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkıyor.
145 HP hibrit ve 83 kW elektrikli seçenekleriyle verimli performans
C3 Aircross Collection, farklı kullanıcı beklentilerine hitap eden motor seçenekleriyle sunuluyor. Türkiye'de satışa sunulan 1.2 Hybrid 145 ëDCS6 versiyonu, 145 HP güç üreten hibrit motorunu çift kavramalı otomatik şanzımanla bir araya getiriyor. Performans, yakıt verimliliği ve sürüş konforunu dengeli şekilde sunan bu güç-aktarma sistemi, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda akıcı ve keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Modelin 83 kW gücündeki yüzde 100 elektrikli uzun menzilli versiyonu ise şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yol ihtiyaçlarına da cevap vererek günlük mobiliteyi daha esnek hale getiriyor. Sessiz sürüş karakteri, sıfır emisyonlu yapısı ve uzun menzil avantajıyla öne çıkan elektrikli motor seçeneği, C3 Aircross Collection’ın farklı mobilite ihtiyaçlarına hitap eden çok yönlü yapısını güçlendiriyor.