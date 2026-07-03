Jeep’ten Temmuz ayına özel büyük takas ve fiyat avantajı

Jeep®, temmuz ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyası dahilinde, uygun alım seçenekleri sunuyor. Ay sonuna dek Avenger Elektrik modelinin Summit donanımlı versiyonu 220 bin TL takas desteği ile satın alınabilirken; Avenger e-Hybrid’in Summit donanımlı versiyonu 135 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor.