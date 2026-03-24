Kayaların altındaki dünya: Kamboçya’da bilinmeyen türler ortaya çıktı
Kamboçya’nın batısında yer alan Battambang bölgesindeki kireçtaşı tepeleri ve mağaralar, uzun süredir büyük ölçüde keşfedilmeden kaldı. Bu karst yapılar, zamanla çözünen kayaların oluşturduğu boşluklar, yer altı su kaynakları ve çöküntülerle dikkat çekiyor. Bu yapı, kendine özgü ve dış dünyadan izole yaşam alanları oluşturuyor.
Uluslararası doğa koruma kuruluşu Fauna & Flora öncülüğünde yürütülen araştırma, Kamboçya çevre bakanlığı ve saha uzmanlarının katkısıyla gerçekleşti. Ekip, bölgede 10 farklı tepeye yayılmış 60’tan fazla mağarayı inceledi.
Karst yapı ve yaşam alanı
Battambang'daki Phnom Laang Spean mağarası, kireçtaşı tepeler ve mağaralardan oluşan bir karst manzaranın parçası.
Bu doğal süreçler, farklı ve izole yaşam alanları ortaya çıkarıyor.
Araştırma ekibi, mağaraların girişlerinde detaylı incelemeler yaptı. Çalışmaya ABD’den La Sierra Üniversitesi’nden Dr. Lee Grismer ve Malezya Sabah Üniversitesi’nden Dr. Evan Quah da katıldı.
Yeni bir engerek türü
Araştırma sırasında, parlak mavi-yeşil rengi ve sarı gözleriyle dikkat çeken yeni bir çukur engerek türü bulundu. Bu yılanlar, burunlarının arkasındaki ısıya duyarlı organlar sayesinde sıcakkanlı avlarını tespit ediyor.
Yeni geko türü
Battambang’ın Banan bölgesindeki karst alanlarda, henüz tanımlama süreci devam eden yeni bir geko türü keşfedildi. Bu tür, bilim dünyasına yeni bir kayıt olarak giriyor.
Gece gezgini
Araştırmada bulunan türlerden biri de Dixonius noctivagus. “Gece gezgini” anlamına gelen bu geko, küçük leopar benzeri benekleriyle dikkat çekiyor.
Kamboçya’da bu cinse ait az sayıda tür bulunması, bölgede daha fazla keşif yapılabileceğini gösteriyor.
İzole popülasyonlar
Çizgili bir geko türünün dört ayrı popülasyonu tespit edildi ve yeni bir tür olarak tanımlandı. Ancak bu grupların birbirinden izole olması, evrimsel olarak farklılaşmış olabileceklerini düşündürüyor.
Genetik analizler, bu popülasyonların tek tür mü yoksa birden fazla tür mü olduğunu netleştirecek.
Sınır aşan keşif
Daha önce Tayland’da keşfedilen ve 2025 yılında tanımlanan bir geko türü, bu araştırmada Kamboçya’da da kaydedildi. Bu, türün ülkede ilk kez görüldüğü anlamına geliyor.
Dikkat çeken kırkayak
Araştırma sırasında bulunan kırkayak türlerinden biri, siyah gövdesi üzerindeki kırmızı çizgilerle dikkat çekiyor. Bu renkler, potansiyel avcılara karşı uyarı görevi görüyor.
Dünyanın en uzun yılanı
Bölgede gözlemlenen ağlı piton, dünyanın en uzun yılan türü olarak biliniyor. Bu türün bazı bireyleri 7 metreden daha uzun olabiliyor.
Köpük yuva yapan kurbağa
Phnom Prampi mağarasında görülen kahverengi ağaç kurbağası, yumurtaları için köpükten yuva yapmasıyla biliniyor. Dişi kurbağa, arka ayaklarını kullanarak bu köpüğü oluşturuyor.
Havada süzülen yılan
Uçan yılan olarak bilinen bu tür, kaburgalarını genişletip vücudunu düzleştirerek ağaçtan ağaca süzülüyor. Havada kıvrılarak ilerleyen bu hareket, yılanın yönünü kontrol etmesini sağlıyor.
