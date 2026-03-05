Kuzey Ege üçgeni: Ayvalık-Bergama-Foça rotası

Ege’de kızıla boyanmış gün batımları, tepede güneşin hemen önünde durup size bakan yaban hayvanları (Başta keçiler) olmasaydı insan bu kadar etkilenir miydi? Cevabım mevzubahis olan Kuzey Ege ise etkilenirdi.

Ayvalık, Bergama ve Foça arasındaki üçgenin neler vadettiğini okudukça eminim siz de bana hak vereceksiniz. Ayvalık ve Cunda’yı ilk durağımız kabul edersek keçilerin peşinde kekik kokulu tepelerde dolaşmak, kendini çoban gibi hissetmek insana müthiş haz veriyor.

Arnavut kaldırımlı sokaklardaki terk edilmiş Rum evleri, eski Taksiyarhis Kilisesi, poz veren kedileri ve her adımda sizi selamlayan insanlarıyla burası insanı mıknatıs gibi çekiyor. Eski haritalar, fotoğraflar, denizcilik malzemeleri satan dükkânlar da gözünüze çarpan ilk unsurlar oluyor. Helenistik dünyanın en güzel kentlerinden olan Bergama Antik Kenti ve zamanında bir tıp merkezi olarak hizmet veren Bergama gezi rotanızda mutlaka olsun.

Limanında kedilerin bir aşağı bir yukarı dolaştığı Foça turistik gözükse de aslında bir balıkçı kasabası. Arkeologlar tarafından halen kazılan antik Foça’nın harabeleri arasında Kybele’ye ve Athena’ya ait tapınaklar var.

Kuzey Ege’de hâlâ balık çiftliklerinin kenarından köşesinden geçmemiş deniz çipurası ve levreği yiyebilirsiniz. Cunda’da damla sakızı soslu ahtapotunun tadına bakmayı unutmayın. Foça’nın klasik yoğurtlu kupa balığı da tadılmalı.

Yazı: Erdal İpekeşen