Lana Del Rey’in hayran bırakan yolculuğu

Hüzünlü sesiyle dinleyenleri etkisi altına alan Lana Del Rey, davranışları ve söylemleriyle de ne kadar cool olduğunu kanıtlıyor.

Lana Del Rey yirmili yaşlarının başındayken, ilk albümünü plak şirketlerine satmak için harıl harıl çalışıyordu. Bu sırada bir prodüktörle tanıştı ve ona aşık oldu. İkili kısa zaman içinde sevgili olsa da, Lana kariyeri için erkek arkadaşının yardımını kabul etmedi. Yapmak istediği işi kendi çabalarıyla elde etmek istemesinden dolayı onun şirketiyle anlaşma imzalamadı.

Felsefe mezunu

Lana’nın ilham verici ve dokunaklı şarkı sözleri yazması onun ne kadar harika bir müzisyen ve söz yazarı olduğunu gösteriyor. Ancak bu yeteneğinin arkasında aldığı eğitimin de katkısı var. Fordham Üniversitesi Felsefe mezunu olan sanatçı, özellikle felsefe okumak istediğini çünkü felsefenin Tanrı ile bilim arasındaki uçurumu kapattığını ve bunu öğrenmek istediğini söylüyor. Felsefe eğitiminin, şarkılarına nasıl yansıdığını hepimiz görüyoruz:)

Parkta yaşadı

Başarılı sanatçının başı şöhrete kavuşmadan önce borçlarıyla beladaydı. Bu yüzden bir süre, bir eğlence parkında yaşamak zorunda kaldığını itiraf ediyor. Üstelik bununla da gurur duyuyor. “Mutluydum çünkü bunu kendim için yapıyordum. Ana akım toplumun bir parçası olmak istemedim çünkü iğrenç olduğunu düşündüm” diye bu durumdan memnun olduğunu ve sanatçı olarak onu çok beslediğinden bahsediyor.

Sahne korkusunu yendi

Kariyerinin başında Lana’nın en büyük korkularından biri, insanların önünde şarkı söylemekmiş. Sırf bu korkusu yüzünden konser öncesi hep tedirgin olurmuş. “Yapabileceğimden emin değildim. Ama bu korkumu yenmek zorundaydım ve yendim. Hem de daha iyi oldum” diye korkusunu nasıl yendiğini anlatıyor.

Hayır kurumlarına bağış yapıyor

Günümüzün en başarılı müzisyenlerinden olan Lana, sık sık hayır kurumlarına bağışlarda bulunuyor. “Violet Bent Backwards Backwards Over the Grass” ve “Behind the Iron Gates - Insights from the Institution” adlı şiir kitaplarından elde edilen gelirin yarısını Kızılderili hayır kurumlarına bağışladı.

Grammy elbisesi

Lana şarkıları gibi kırmızı halıda da göz kamaştırmayı başarıyor. 2020 Grammy Ödül Töreni’ne ışıl ışıl bir elbiseyle katılan şarkıcı hemen dikkatleri üstüne çekti. Diğer katılımcıların aksine Lana, marka bir elbise giymek yerine, alışveriş merkezinde görüp beğendiği bir elbiseyi giymeyi tercih ettiğini şöyle anlatıyor: “Alışveriş merkezinde erkek arkadaşıma kemer alıyorduk. O sırada bu elbiseyi gördüm ve çok beğendim.” Lana pahalı elbiseler giymeden de cool ve tarz olunabileceğini böylece gösteriyor.

Hayranlarıyla iletişim kuruyor

Hayranları ve Lana arasında güçlü bir bağ var. Konserde hayranların sahneye çıkmasını engelleyen güvenlik görevlilerine Lana’nın zaman zaman kızdığı biliniyor. Ayrıca onunla fotoğraf çekmek isteyen hayranlarını da hiçbir zaman geri çevirmiyor. Bu samimi davranışlarıyla hayranları tarafından daha fazla seviliyor.