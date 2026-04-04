Tom Holland’ın hayranlarını büyüleyen 15 özelliği

Örümcek Adam’dan gerçek hayata, yardımseverliği, komik kişiliği ve yetenekleriyle Tom Holland, sadece Marvel’ın değil, hayranlarının da kahramanı. Zendaya aşkı, sevimli köpeği Tessa, jimnastik ve tiyatro yetenekleriyle Tom’u daha yakından tanıyın ve neden bu kadar sevildiğini keşfedin.

Tom ve ailesinin, önemli amaçlar için para topladıkları The Brothers Trust adlı bir hayır kurumuna sahip olduklarını biliyor muydun? Tom yardımseverliğiyle kalbimizde taht kuruyor.

Tom, 2016’dan beri Örümcek Adam’a hayat veriyor. Birçok kişiye göre onun Örümcek Adam’ı en iyisi. Haksız da sayılmazlar. Tom, Peter Parker rolünün hakkını gerçekten çok iyi veriyor.

Yetenekli

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapan Tom, bu yeteneğini gün geçtikçe daha da geliştiriyor. Ayrıca oyunculuğu kasa benzettiğini ve oyunculuk kasını geliştirmek için sürekli çalıştığını da söylüyor.

Komik

Tom kendini fazla ciddiye alan biri değil. Biz de onu bunun için seviyoruz. Çekimlerde veya kırmızı halıda, ekip arkadaşlarıyla şakalaşmaktan asla geri kalmıyor.

“Yenilmez” kankalar

Arkadaş demişken, Tom’un tüm “Avengers” ekibiyle istediği zaman takılabilmesi ne kadar havalı değil mi? Bu ekibin dostluklarına bayılıyoruz.

Dünyayı dolaşıyor

“Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok”un çekimleri bitirdikten sonra, Tom’un yaptığı ilk iş bir uçağa atlamak oldu. “Bir ara vereceğim ve dünyayı dolaşacağım. Mumbai’ye gitmek istiyorum” diye hayallerini paylaştı. Pandemi döneminde Türkiye’ye tatile gelen ünlüleri düşününce, Tom ile karşılaşmak hiç de şaşırtıcı olmaz:)

Uyumlu

Tom’un Harry, Sam ve Paddy adında üç küçük erkek kardeşi var. Üstelik Harry, ağabeyiyle birlikte “Eve Dönüş Yok” filminde rol aldı. Tom, “Sahnede, Örümcek Adam onu baş aşağı örüyor ve sonra ben biriyle tartışırken, o ileri geri sallanıyor. O anı onunla paylaşmak benim için gerçekten eğlenceliydi” diye kardeşiyle olan sahnesini anlatıyor.

Zendaya aşkı

Zendaya ve Tom’u birbirine yakıştırmayan bizden değildir! Dostluktan aşka dönüşen ilişkilerini övmekten asla sıkılmayacağız.

Spoiler kralı

Herkes biliyor ki, Tom’un ağızında bakla ıslanmıyor. Marvel, filmlerinin ayrıntılarının önceden paylaşılmasını sevmez ancak Tom her seferinde yanlışlıkla filmlerle ilgili önemli detayları ve daha fazlasını ifşa ediyor. Verdiği spoiler’larla Marvel’ı çıldırtsa da, hayranları olarak bizleri eğlendiriyor.

Sevimli dostu Tessa

Oyuncunun Tessa adında sevimli bir dostu var. Tom, “O, tanışabileceğiniz en tatlı, en meleksi şey” diye bahsettiği Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğini “Örümcek Adam” prömiyerine bile getirdi.

Sadık

Tom’un çalışmadığı zamanlarda birlikte takıldığı ve sıkı sıkıya bağlı olduğu bir arkadaş grubu var. Hatta birkaç arkadaşının Örümcek Adam kostümünü denemesine bile izin veriyor.

Jimnastikçi

Tom gençken jimnastikçi olarak eğitim aldı ve bu yeteneğini sık sık gösteriyor. Onun bu yeteneği, Örümcek Adam seçmelerinde kendisini diğerlerinden öne çıkmasını sağladı.

Tiyatrocu

Filmlerde rol almadan önce oyuncu, tiyatroda müzikal oyunlar sahneledi. Bu, sadece oyunculuk yapmakla kalmayıp aynı zamanda eğitimli bir şarkıcı ve dansçı olduğu anlamına da geliyor.

Gitar çalıyor

Oyuncu zaman zaman gitar çaldığı videoları hayranlarıyla paylaşıyor. Bir düşünelim, sence Tom’un yapamayacağı bir şey var mı?

İngiliz kökenli

İngiliz aksanına zaafı olanların, Kingston doğumlu Tom’a kayıtsız kalması neredeyse imkansız. Peter Parker gibi Amerikan aksanıyla konuşmasını duymaya o kadar alışkınız ki, gerçek aksanını duyunca hemen erimeye başlıyoruz.