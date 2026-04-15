Ünlü ikizler: Birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen ünlüler

Birbirine bu kadar benzeyen ünlüler olabilir mi? Hollywood’dan müzik dünyasına uzanan bu şaşırtıcı benzerlikler, hayranları bile ikilemde bırakıyor.

Bazen bir ünlüyü gördüğümüzde aklımıza hemen başka biri gelir. Yüz hatları, mimikler, hatta duruş… Tüm bu detaylar birleşince ortaya adeta “ikiz” gibi görünen isimler çıkar. Sinema ve müzik dünyasında da bu durum sıkça yaşanıyor. Kimi zaman hayran teorilerine, kimi zaman eğlenceli karışıklıklara yol açan bu benzerlikler, sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor. İşte birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen ünlüler…

Natalia Dyer & Timothée Chalamet

Hayranlar, “Stranger Things” dizisinde Nancy karakterine hayat veren Natalia Dyer ile son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Timothée Chalamet’yi sık sık birbirine benzetiyor. İnce yüz hatları ve benzer mimikleriyle bu ikilinin karıştırılması pek de şaşırtıcı değil.

Margot Robbie & Emma Mackey

“Sex Education” dizisiyle tanınan Emma Mackey, çoğu zaman Margot Robbie’ye olan benzerliğiyle gündeme geliyor. Hatta bu benzerlik o kadar dikkat çekici ki, Emma Mackey, Margot Robbie’nin başrolünde yer aldığı Barbie filminin kadrosunda da yer aldı.

Daniel Radcliffe & Elijah Wood

Biri sihirbaz, diğeri bir hobbit… Daniel Radcliffe ve Elijah Wood’un benzerliği yıllardır konuşuluyor. Radcliffe, bu durumu “İkimiz de mavi gözlü, kahverengi saçlı ve kısa boylu oyuncularız. Üstelik benzer türde filmlerde oynadık” sözleriyle açıklıyor.

Rupert Grint & Ed Sheeran

“Harry Potter” serisinin yıldızı Rupert Grint, ünlü şarkıcı Ed Sheeran ile sık sık karıştırılıyor. İkili bu benzerliği eğlenceli bir projeye de dönüştürdü. Ed Sheeran’ın “Lego House” klibinde Rupert Grint, şarkıcıyı taklit eden bir hayranı canlandırdı.

Emma Watson & Kiernan Shipka

Emma Watson’ın Hermione karakteriyle hafızalara kazınan yüzü, “Chilling Adventures of Sabrina” dizisinin yıldızı Kiernan Shipka ile büyük benzerlik taşıyor. İkili, neredeyse ikiz kadar birbirine yakın görünümleriyle dikkat çekiyor.

Debby Ryan & Chase Stokes

Bazı hayranlar, “Outer Banks” dizisinin yıldızı Chase Stokes ile Debby Ryan’ın aynı kişi olduğuna dair eğlenceli bir teori ortaya attı. Debby Ryan ise bu iddialara esprili bir yanıt vererek, “Bizi hiç aynı yerde gördünüz mü?” dedi.



