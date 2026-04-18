Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Hey Girl

Niall Horan neden ara vermişti? Sahnelere dönüşün perde arkası

İçeriği Paylaş

Niall Horan, One Direction sonrası solo kariyerinde istikrarlı bir yükseliş yakaladı. Ancak 2022’de aldığı müzik molası, hayranları için beklenmedik bir karardı. Aradan geçen zaman, bu tercihin aslında kariyerinin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu daha net gösteriyor.

O dönem neden durdu?

One Direction sonrası temposunu hiç düşürmeyen Horan, 2020’de yayımladığı Heartbreak Weather ile büyük bir başarı elde etti. Fakat bu yoğun tempo, zamanla yerini tükenmişlik hissine bıraktı.

2022’de yaptığı açıklamalarda “Hayatın tadını çıkarmak istiyorum” diyen sanatçı, müziğe kısa bir ara vererek zihinsel ve duygusal olarak kendini toparlamak istediğini açıkça ifade etti.

Bu ara neyi değiştirdi?

Horan’ın verdiği mola yalnızca bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda bir yeniden yapılanma dönemiydi. Yoğun iş temposu yerine daha dengeli bir yaşam kuran sanatçı, bu süreçte kendine zaman ayırmayı öğrendi.

Konserlere gitmek, spor yapmak, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve sevdiği dizileri izlemek… Kulağa basit gelen bu rutinler, onun müziğe yeniden bağlanmasını sağladı. Özellikle Stranger Things ve Peaky Blinders gibi yapımlarla geçirdiği sakin zamanlar, yaratıcılığını besleyen unsurlar arasında yer aldı.

Geri dönüş süreci nasıl şekillendi?

Aranın ardından gelen geri dönüş, plansız değil; aksine oldukça bilinçliydi. Horan, yeni müziklerinde daha kişisel ve deneysel bir çizgiye yöneldiğini sık sık vurguladı. Bu süreçte kendini geliştirdiğini ve bunu müziğine yansıtmak istediğini belirtti.

Hayranlarının uzun süredir beklediği yeni albüm için “Beklemeye değecek” demesi, bu dönüşün ne kadar özenli hazırlandığını da ortaya koydu.

Niall Horan’ın verdiği mola, bir geri çekilmeden çok güçlü bir dönüşün hazırlığı olarak değerlendiriliyor. Sanatçının hem müzikal üretiminde hem de sahne enerjisinde gözle görülür bir olgunlaşma dikkat çekiyor. Kendi dengesini kuran Horan, artık kariyerini daha sürdürülebilir bir tempoyla yönetiyor.

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş