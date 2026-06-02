Mercedes elektrikli GLC’de vites yükseltti: Dört yeni versiyon yolda
Mercedes-Benz, elektrikli GLC model ailesine yeni seçenekler eklemeye hazırlanıyor. Şu anda yalnızca güçlü dört çekişli bir versiyonla satılan modelin, bu ay içinde iki yeni motor seçeneğiyle siparişe açılması bekleniyor. Yeni versiyonlar daha küçük bataryalarla gelecek.
Elektrikli GLC şimdiye kadar tek seçenekle satılıyordu
Mercedes, elektrikli GLC modelini ilk kez IAA 2025 fuarında tanıttı. Marka için önemli bir model olan araç, yeni MB.EA-M platformunu kullanan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor.
Geçen yıl ekim ayında satışa çıkan elektrikli GLC, şimdiye kadar yalnızca GLC 400 4MATIC EQ versiyonuyla sunuldu. Bu model 360 kW güç üreten çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine ve 94 kWh bataryaya sahip.
Siparişlerin açılmasının ardından daha düşük fiyatlı seçeneklerin geleceği konuşulmuştu. Ancak Mercedes o dönemde ürün gamını genişletmedi.
İki yeni versiyon yolda
Ortaya çıkan bilgilere göre Mercedes-Benz, 9 Haziran'da iki yeni elektrikli GLC versiyonu için sipariş almaya başlayacak. İlk teslimatların ise yıl sonundan önce yapılması planlanıyor.
Yeni modellerin GLC 250 EQ ve GLC 300 4MATIC EQ isimleriyle satışa çıkması bekleniyor.
GLC 250 EQ, arkadan itişli yapıya ve 260 kW güce sahip olacak. GLC 300 4MATIC EQ ise dört tekerlekten çekiş sistemini koruyacak ancak 310 kW güç sunacak. Böylece mevcut GLC 400 4MATIC modelinin altında konumlanacak.
Daha küçük batarya kullanılacak
Her iki yeni versiyonda da 94 kWh yerine 85 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip bir batarya yer alacak. Mercedes bu bataryayı yeni 800 volt mimarisine sahip diğer elektrikli modellerinde de kullanıyor.
Batarya, DC hızlı şarj istasyonlarında 320 kW'a kadar şarj desteği sunuyor. Bu sayede yüzde 10'dan yüzde 80'e doluluk seviyesine yaklaşık 22 dakikada ulaşabiliyor.
AC şarj tarafında ise maksimum güç 11 kW ile sınırlı. Tam dolum süresi yaklaşık dokuz saat olarak belirtiliyor.
Yıl bitmeden iki model daha gelebilir
Mercedes'in elektrikli GLC ailesini bununla da sınırlamayacağı belirtiliyor. Şirketin yıl sonuna kadar iki yeni versiyon daha tanıtması bekleniyor.
Bunlardan biri GLC 300+ EQ olabilir. Bu modelde mevcut GLC 400 4MATIC'te kullanılan 94 kWh bataryanın korunacağı ve arkadan itişli 270 kW'lık bir motorun görev yapacağı ifade ediliyor.
Bunun altında ise 230 kW gücünde yeni bir giriş seviyesi versiyonun yer alması bekleniyor. Bu modelin serideki en küçük bataryayla satışa çıkacağı ve 64 kWh kullanılabilir kapasite sunacağı konuşuluyor.
Fiyatlar henüz açıklanmadı
Mercedes-Benz, haziran ayında siparişe açılması beklenen iki yeni modelin fiyatlarını henüz paylaşmadı. Yıl sonuna doğru gelmesi beklenen diğer iki versiyonun fiyatları da şimdilik bilinmiyor.