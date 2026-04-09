Mini Countryman Türkiye’ye özel Dark ve Trail versiyonlarıyla geldi
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, Türkiye’ye özel geliştirdiği yeni Countryman Dark Edition ve Trail Edition modellerini satışa sundu. Dark Edition 3 milyon 780 bin TL’den, Trail Edition ise 4 milyon 400 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda bulunuyor. Her iki model de mild hibrit motor ve gelişmiş donanım seçenekleri sunuyor.
Mini Countryman’in performans başarıları
MINI Countryman, SUV segmentinde güçlü bir temsilci olarak 2024’ten bu yana elektrikli ve benzinli mild hibrit versiyonlarıyla 16 bin 500’den fazla satış yaptı. 2026’ya hızlı bir başlangıç yapan model, yılın ilk çeyreğinde 2 bin 964 adet satıldı ve premium segmentte en çok tercih edilen otomobil oldu.
Yeni Dark Edition ve Trail Edition, Countryman’in SUV karakterini ve mild hibrit teknolojisini birleştiriyor. Bu modeller, sınırlı sayıda üretiliyor ve tasarım detayları ile zengin donanım seçenekleriyle öne çıkıyor.
İki farklı yaşam tarzına uygun tasarım
Dark Edition, günlük yaşamın şıklığını yansıtırken, Trail Edition doğa ve macera odaklı sürücülere hitap ediyor. Her iki model de 1.5 litrelik, 3 silindirli mild hibrit benzinli motor kullanıyor.
Motor 170 beygir güç ve 280 Nm tork üretiyor, 7 ileri Steptronic çift kavramalı şanzımanla uyum içinde çalışıyor. Bu kombinasyon sürüşü akıcı kılarken yakıt ve emisyon değerlerini optimize ediyor.
Dark Edition ve Trail Edition karakterleri
Dark Edition koyu renkler ve parlak siyah detaylarla güçlü bir duruş sunuyor. Izgara çerçevesi, tavan rayları ve jantlar SUV kimliğini ön plana çıkarıyor.
Trail Edition ise klasik trim ve gövde detaylarıyla özgür bir karakter yaratıyor. 18 inç siyah jantlar ve Vibrant Silver MINI logosu, hem şehirde hem farklı zeminlerde dikkat çekiyor. Trail Edition, çok yönlü kullanım için tasarlanmış bir SUV anlayışını destekliyor.
Dijitalleşme ve sürdürülebilir iç mekan
Her iki modelde geri dönüştürülmüş kumaş bazlı modern örme tekstil kullanıldı. Ön konsol ve kapı panellerinde siyah/mavi örme kumaşlar, siyah Vescin suni deri koltuklarla birleşiyor. Dark Edition’da koyu tonlar rafine bir iç mekan sunarken, Trail Edition fonksiyonel kullanım odaklı tasarlandı.
240 mm dairesel OLED ekran ve MINI İşletim Sistemi 9, sürüş deneyiminin merkezinde yer alıyor. MINI Deneyim Modları ile sürüş hissi ve ambiyans kişiselleştirilebiliyor.
Şehirde stil, doğada macera
Dark Edition, stil ve tasarım bütünlüğüyle öne çıkıyor. Trail Edition ise geniş kullanım alanı ve pratik özellikler sunuyor. MINI’de ilk kez sunulan römork çekme düzeneği, yük ve ekipman taşımayı kolaylaştırıyor. Harman Kardon ses sistemi, Park Asistanı Plus ve 360 derece kamera, Trail Edition’ı hem şehirde hem de doğada kullanışlı hale getiriyor.
Aktif sürüş destekleri
Her iki modelde sürüş destek sistemleri bulunuyor. Şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı ve çarpışma önleme sistemi güvenliği artırıyor. Hız sınırı destekleri ve hız sabitleyici sürüşü destekliyor. Acil durum çağrısı ve gelişmiş park destek sistemleri, hem şehir içi hem farklı sürüş senaryolarında güvenliği tamamlıyor.