Mini Countryman Türkiye’ye özel Dark ve Trail versiyonlarıyla geldi

MINI Countryman, SUV segmentinde güçlü bir temsilci olarak 2024’ten bu yana elektrikli ve benzinli mild hibrit versiyonlarıyla 16 bin 500’den fazla satış yaptı. 2026’ya hızlı bir başlangıç yapan model, yılın ilk çeyreğinde 2 bin 964 adet satıldı ve premium segmentte en çok tercih edilen otomobil oldu.



