Haber kapak görseli
Gündem
1 dk okunma süresi
Auto Show

Dünyanın En İyi Otomobili finalistleri belli oldu: İşte 2026 World Car Awards listesi

2026 World Car Awards finalistleri açıklandı. BMW iX3, Nissan Leaf, Hyundai Palisade ve birçok elektrikli model ödül için yarışıyor.

2026 World Car Awards finalistleri açıklandı. Listeye elektrikli araçlar damga vurdu. Kazananlar ise 1 Nisan’da açıklanacak. Tören, New York Auto Show kapsamında yapılacak. 1 Nisan tarihi biraz ironik duruyor. Ama otomobil dünyası için sonuçlar oldukça ciddi.

