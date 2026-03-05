Dünyanın En İyi Otomobili finalistleri belli oldu: İşte 2026 World Car Awards listesi
2026 World Car Awards finalistleri açıklandı. Listeye elektrikli araçlar damga vurdu. Kazananlar ise 1 Nisan’da açıklanacak. Tören, New York Auto Show kapsamında yapılacak. 1 Nisan tarihi biraz ironik duruyor. Ama otomobil dünyası için sonuçlar oldukça ciddi.
Yılın otomobili için üç farklı yaklaşım
“Yılın otomobili” kategorisinde üç model yarışıyor: BMW iX3, Hyundai Palisade ve Nissan Leaf.
Bu üçlü oldukça farklı karakterlere sahip.
Nissan Leaf uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil. ABD’de başlangıç fiyatı 29.990 dolar. Tek şarjla 488 km’ye kadar menzil sunuyor.
BMW iX3 ise daha güçlü bir seçenek. Araçta 108,7 kWh batarya bulunuyor. Çift motorlu dört çeker sistem kullanıyor. Sistem toplam 463 beygir güç üretiyor.
Bu SUV 0-96 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız 210 km/s. WLTP ölçümüne göre menzil 805 km’ye kadar çıkıyor.
Hyundai Palisade ise daha klasik bir SUV. Model 39.435 dolardan başlıyor. Benzinli ve hibrit motor seçenekleri sunuyor. Hibrit versiyon 329 beygir güç üretiyor.
Elektrikli otomobil kategorisinde tanıdık rakipler
“Dünyanın elektrikli otomobili” kategorisinde tablo tanıdık. BMW iX3 ve Nissan Leaf yine sahnede.
Bu iki modele Mercedes‑Benz CLA eşlik ediyor.
CLA elektrikli sedan sınıfında yer alıyor. Araç 85 kWh batarya taşıyor. İki farklı güç seçeneği sunuyor. Giriş versiyonu 268 beygir güç üretiyor. Üst versiyon ise 349 beygire çıkıyor.
Lüks sınıfta üç güçlü elektrikli
“Dünyanın lüks otomobili” kategorisinde üç elektrikli model yarışıyor.
Adaylar: Cadillac Vistiq, Lucid Gravity ve Volvo ES90.
Vistiq geçen yıl test edildi. Araç konforlu sürüşü ve kaliteli iç mekânıyla dikkat çekti.
Performans kategorisinde sürpriz EV
Performans sınıfında da elektrikli bir model var.
Hyundai Ioniq 6 N yarışa katılıyor.
Rakipleri ise BMW M2 CS ve Chevrolet Corvette E‑Ray.
Corvette E-Ray ilginç bir özelliğe sahip. Araç “Stealth Mode” ile kısa süreliğine elektrikli önden çekişli bir otomobile dönüşebiliyor.
Şehir otomobili kategorisinde dikkat çeken modeller
“Dünyanın şehir otomobili” kategorisinde üç aday bulunuyor.
Listede Chevrolet Spark EUV, Nio Firefly ve Hyundai Venue yer alıyor.
Yeni Hyundai Venue geçen sonbaharda tanıtıldı. Yarışmaya bu yenilenen versiyon katılıyor.
Tasarım ödülü için üç aday
“Tasarım ödülü” kategorisi de oldukça iddialı.
Finalistler şöyle: Kia PV5, Mazda 6e ve Volvo ES90.
Bu üç model farklı tasarım anlayışlarını temsil ediyor. Son kararı ise jüri verecek.
2026 World Car Awards Finalistleri
World Car of the Year
- BMW iX3
- Nissan Leaf
- Hyundai Palisade
World Electric Vehicle
- BMW iX3
- Nissan Leaf
- Mercedes-Benz CLA
World Luxury Car
- Cadillac Vistiq
- Lucid Gravity
- Volvo ES90
World Performance Car
- BMW M2 CS
- Corvette E-Ray
- Hyundai Ioniq 6 N
- Chevrolet Spark EUV
- Nio Firefly
- Hyundai Venue
World Car Design of the Year
- Kia PV5
- Mazda 6e / EZ-6
- Volvo ES90
Yazı: Harika Pelin Şengül