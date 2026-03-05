Dünyanın En İyi Otomobili finalistleri belli oldu: İşte 2026 World Car Awards listesi

“Yılın otomobili” kategorisinde üç model yarışıyor: BMW iX3, Hyundai Palisade ve Nissan Leaf.

Bu üçlü oldukça farklı karakterlere sahip.

Nissan Leaf uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil. ABD’de başlangıç fiyatı 29.990 dolar. Tek şarjla 488 km’ye kadar menzil sunuyor.

BMW iX3 ise daha güçlü bir seçenek. Araçta 108,7 kWh batarya bulunuyor. Çift motorlu dört çeker sistem kullanıyor. Sistem toplam 463 beygir güç üretiyor.

Bu SUV 0-96 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız 210 km/s. WLTP ölçümüne göre menzil 805 km’ye kadar çıkıyor.

Hyundai Palisade ise daha klasik bir SUV. Model 39.435 dolardan başlıyor. Benzinli ve hibrit motor seçenekleri sunuyor. Hibrit versiyon 329 beygir güç üretiyor.