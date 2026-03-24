Hibrit destekli T-Roc sahnede: Fiyatı ve tüm detayları
Volkswagen, 2017’de yola çıkardığı T-Roc ile SUV tarafında güçlü bir oyuncu yakaladı. Model dünya genelinde 2 milyonun üzerinde satış gördü. Şimdi sahnede ikinci nesil var.
Yeni T-Roc, sadece görünümünü değiştirmedi. Gövde yapısından sürüş teknolojilerine kadar ciddi bir güncelleme aldı.
Türkiye fiyatı belli oldu
Model Türkiye’de üç donanımla satışa çıktı:
- Life: 2.648.000 TL (lansmana özel 2.388.500 TL)
- Style: 3.183.000 TL
- R-Line: 3.287.000 TL
Daha uzun, daha geniş, daha kullanışlı
Yeni kasa önceki nesle göre büyüdü. Gövde 12,2 cm uzadı, aks mesafesi 2,8 cm arttı. Bu değişim özellikle arka koltukta hissediliyor. İçeride daha ferah bir alan var.
Bagaj tarafında da artış var. Hacim 475 litreye çıktı. Arka koltukları yatırdığında 1350 litreye kadar ulaşıyor.
Aerodinamik iyileşti, sürtünme azaldı
Volkswagen bu modelde hava direncine de odaklandı. Yeni T-Roc’un sürtünme katsayısı 0,29 Cd seviyesine indi. Bu da önceki nesle göre yaklaşık yüzde 10 iyileşme demek. Sonuç ise şöyle: Daha az yakıt tüketimi ve daha dengeli sürüş.
Hafif hibrit motor: hem güçlü hem tasarruflu
Kaputun altında 1.5 litrelik turbo beslemeli eTSI motor var. 150 PS güç üretiyor. Sisteme 48V hafif hibrit destek eşlik ediyor.
Araç fren yaparken enerjiyi topluyor ve bataryada saklıyor. Bu enerji gerektiğinde devreye giriyor. Sistem:
- 18 PS ek güç
- 56 Nm ek tork
sağlayabiliyor.
“Süzülme modu” sayesinde araç gaz vermeden ilerleyebiliyor. Bu da yakıt tüketimini düşürüyor. Volkswagen’e göre sistem 100 km’de yaklaşık 0,5 litre tasarruf sağlayabiliyor.
Ayrıca ACTPlus teknolojisi devreye giriyor. Motor ihtiyaç yokken iki silindiri kapatıyor. Böylece tüketim daha da azalıyor.
Altyapı güncellendi: MQB Evo geldi
Yeni T-Roc, markanın güncel platformu MQB Evo üzerine kuruldu. Bu altyapı, modeli aynı platformu kullanan Golf, Passat ve Tiguan gibi araçlarla aynı seviyeye taşıyor.
Daha güncel sürüş destek sistemleri ve daha iyi sürüş karakteri sunuyor.
Yarı otonom sürüş: Araç seni öğreniyor
Yeni modelde “Travel Assist” dikkat çekiyor. Bu sistem sürüş stilini öğreniyor ve buna göre hareket ediyor.
Araç sadece şeritte kalmıyor. İstersen çizgiye daha yakın ya da ortada ilerliyor. Virajlarda da daha doğal bir sürüş sağlıyor.
Acil durum sistemi hayat kurtarabilir
“Emergency Assist” sistemi, sürücü tepki vermezse devreye giriyor.
Araç:
- Dörtlüleri yakıyor
- Güvenli şekilde duruyor
- Kapıları açıyor
- Kornayla çevreyi uyarıyor
- 112’yi arayıp konum gönderiyor
Bu sistem ciddi bir güvenlik artısı.
Donanım detayları: giriş paketi bile dolu
Giriş seviyesi Life donanımda bile şunlar standart:
- 10.25 inç dijital gösterge
- 10.3 inç multimedya ekranı
- 3 bölgeli otomatik klima
- LED farlar
- Adaptif hız sabitleyici (ACC)
- Geri görüş kamerası
- Park sensörleri
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
Style paketle birlikte işler büyüyor:
- 12.9 inç ekran
- Isıtmalı ve masajlı koltuklar
- Isıtmalı direksiyon
- Matrix LED farlar
- Panoramik cam tavan
- Travel Assist ve gelişmiş güvenlik sistemleri
R-Line ise işi daha sportif tarafa çekiyor:
- 18 inç jantlar
- Spor süspansiyon
- R tasarım detayları
- Siyah iç tavan ve spor dokunuşlar