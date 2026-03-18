BMW i3 Sedan 2026 tanıtıldı: 900 km menzil ve 470 beygir güç
BMW uzun süredir üzerinde çalıştığı Neue Klasse platformunu yeni bir modelle sahneye çıkardı. Bu altyapıyı kullanan sedan model BMW i3 adıyla tanıtıldı.
Yeni i3 Sedan 4.76 metre uzunluğa, 1.86 metre genişliğe ve 1.48 metre yüksekliğe sahip. Ölçüler mevcut BMW 3 Serisi ile karşılaştırıldığında modelin yaklaşık 5 santimetre daha uzun, daha geniş ve daha yüksek olduğunu gösteriyor. Aks mesafesi ise yaklaşık 2.9 metre seviyesinde.
Ön tasarım ve ışıklı ızgara
Modelin ön bölümünde geniş ve yatay bir böbrek ızgara tasarımı yer alıyor. Bu tasarım daha önce BMW iX3 modelinde de kullanılmıştı.
BMW, ızgara için “Iconic Glow” adlı bir donanım sunuyor. Bu seçenek tercih edildiğinde ön bölümde dinamik ışıklandırma aktif oluyor ve ızgaranın derinlik etkisi artıyor. Yeni i3 toplam 11 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak.
Gizlenen kapı kolları ve yeni jantlar
Yandan bakıldığında model akıcı bir gövde tasarımına sahip. Kapı kolları gövdeyle aynı hizaya yerleştirilmiş.
Araç sahibinin telefon uygulaması veya anahtarıyla araca yaklaşması durumunda kapı kolları otomatik olarak açılıyor.
Modelde ayrıca 21 inçlik yeni jantlar bulunuyor. Bu jantlar aerodinamik verimliliği artırmak amacıyla tasarlandı.
İç mekân düzeni
İç mekân düzeni büyük ölçüde BMW iX3 modelinden alınmış durumda.
Dijital gösterge paneli ön camın alt kısmına yerleştirildi. Orta konsolda büyük bir multimedya ekranı bulunuyor.
Yeni i3 standart olarak elektrikli ayarlı koltuklarla geliyor. M spor koltuklar ise opsiyon listesinde yer alıyor.
470 beygir güç ve 900 km menzil
Yeni i3 ilk aşamada 50 xDrive versiyonuyla satışa çıkacak. Bu versiyon ön ve arka aksa yerleştirilen iki elektrik motoru kullanıyor.
Toplam güç 470 beygir (345 kW) seviyesine ulaşıyor. Maksimum tork değeri ise 645 Nm.
BMW, model için 900 kilometreye kadar menzil hedefi açıkladı. Araç ayrıca 800 volt hızlı şarj sistemini destekliyor. Uygun istasyonlarda 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 400 kilometre menzil elde edilebiliyor.
Üretim ve çıkış tarihi
Yeni BMW i3 modelinin üretimi Ağustos 2026 tarihinde Münih’te başlayacak. İlk teslimatların sonbahar döneminde yapılması planlanıyor.
Fiyat henüz açıklanmadı. Almanya’da başlangıç fiyatının yaklaşık 65 bin euro seviyesinde olması bekleniyor.