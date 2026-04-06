Togg T10X güncellendi: T10F ile aynı sisteme geçti
Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg, T10X modelinde yeni bir değişiklik yaptı. Şirket, T10X ile yakında yollara çıkacak T10F modelini aynı sistem üzerinde buluşturdu.
1 Nisan’dan sonra üretilen T10X araçlar artık yeni donanım ve yazılımla geliyor. Bu güncelleme ile iki model arasındaki sistem farkı ortadan kalktı.
T10X ve T10F aynı altyapıyı kullanacak
Togg, araç mimarisini yeniden düzenledi. Yeni üretim T10X modelleri, T10F ile aynı altyapıyı kullanacak şekilde güncellendi.
Bu değişiklikle iki model arasındaki yazılım ve donanım farkı büyük ölçüde kaldırıldı. Togg böylece araç ekosistemini tek bir sistemde topladı.
Bekleme modu artık yok
Güncellemeyle birlikte araçların ilk çalıştırma sürecinde görülen “Bekleme” modu kaldırıldı.
Togg ayrıca araç ekranlarının arayüzünü de yeniden düzenledi. Yeni tasarımda ekran yapısı iki modelde de aynı şekilde çalışıyor.
Yeni otomatik kilit özelliği geldi
T10X’e yeni bir güvenlik özelliği eklendi. Araçtan uzaklaşıldığında kapılar artık otomatik olarak kilitleniyor.
Öte yandan kapı kolundan kilitleme özelliği kaldırıldı.
Kullanıcı deneyimi ortak hale geldi
Yapılan değişikliklerle T10X ve T10F modelleri aynı özellikleri paylaşmaya başladı. Togg böylece iki modelde de benzer bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.
TOGG T10F
V1 RWD Standart Menzil teslim fiyatı: 1.884.980 TL
V1 RWD Uzun Menzil teslim fiyatı: 2.195.600 TL
V2 RWD Uzun Menzil teslim fiyatı: 2.370.930 TL
V2 4More teslim fiyatı: 3.217.857 TL
TOGG T10X
V1 RWD Standart Menzil teslim fiyatı: 1.869.048 TL
V1 RWD Uzun Menzil teslim fiyatı: 2.179.668 TL
V2 RWD Uzun Menzil teslim fiyatı: 2.371.000 TL
V2 4More Obsidiyen teslim fiyatı: 3.218.057 TL