Togg T10X güncellendi: T10F ile aynı sisteme geçti

Togg, T10X modelini güncelledi. Yeni üretim araçlar artık T10F ile aynı yazılım ve donanım altyapısını kullanıyor. Bekleme modu kaldırıldı, otomatik kilit özelliği eklendi.

Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg, T10X modelinde yeni bir değişiklik yaptı. Şirket, T10X ile yakında yollara çıkacak T10F modelini aynı sistem üzerinde buluşturdu.

1 Nisan’dan sonra üretilen T10X araçlar artık yeni donanım ve yazılımla geliyor. Bu güncelleme ile iki model arasındaki sistem farkı ortadan kalktı.