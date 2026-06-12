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Müziğin ve yeşil sahaların zamansız kraliçesi: Shakira 5. kez Dünya Kupası sahnesinde

Moda akımları her sezon yön değiştirebilir, dijital trendler her sabah bizi bambaşka bir görsel dünyaya uyandırabilir; ancak bazı kadınların küresel kültürde bıraktığı o sarsılmaz, asil ve ilham veren izler asla silinmiyor. Tıpkı futbol dünyasının kalbinin attığı şu görkemli günlerde, ihtişamıyla tüm dünyayı bir kez daha büyüleyen Kolombiyalı süper star Shakira gibi…

Meksika’nın ikonik Azteca Stadyumu’nda gerçekleştirilen 2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni, kelimenin tam anlamıyla tarihi bir ana tanıklık etti.

Muazzam bir görsel şovla kapılarını açan turnuvada Shakira, Nijeryalı yıldız Burna Boy ve Venezuelalı başarılı sanatçı Danny Ocean gibi uluslararası isimlerin öncülüğünde sahne alarak stadyumu adeta bir festival alanına çevirdi. Dün akşam Meksika’daki ikonik Azteca Stadyumu’nda 2026 FIFA Dünya Kupası açılışı gerçekleştirildi...



5. KEZ SAHNEDE 2006 Almanya’dan bu yana her kupa döneminde ruhumuzu ritmiyle besleyen Shakira, beşinci kez çıktığı bu dev sahnede sadece bir müzik rekoru kırmadı; sarsılmaz kadınsı enerjinin ve istikrarın küresel sembolü oldu.

2010 Güney Afrika’da milyarları peşinden sürükleyen ve bir neslin marşı haline gelen "Waka Waka" ile stadyumları kasıp kavurduğunda da aynı şeyi yaptı: Kadınsı gücün, kültürel zenginliğin ve saf yeteneğin birleştirici gücünü tüm dünyaya gösterdi...



Onu 2014 Brezilya’da ve sonraki turnuvalarda izlerken her defasında aynı rafine enerjiyi hissettik. Shakira, geçici trendlerin arkasından koşmak yerine; kendi özgün tarzını, köklerini ve o durdurulamaz kadınsı enerjisini zamansız bir anıta dönüştürmeyi başardı.



