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Müziğin ve yeşil sahaların zamansız kraliçesi: Shakira 5. kez Dünya Kupası sahnesinde

#Shakira,Dünya Kupası

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Moda akımları her sezon yön değiştirebilir, dijital trendler her sabah bizi bambaşka bir görsel dünyaya uyandırabilir; ancak bazı kadınların küresel kültürde bıraktığı o sarsılmaz, asil ve ilham veren izler asla silinmiyor. Tıpkı futbol dünyasının kalbinin attığı şu görkemli günlerde, ihtişamıyla tüm dünyayı bir kez daha büyüleyen Kolombiyalı süper star Shakira gibi…

Meksika’nın ikonik Azteca Stadyumu’nda gerçekleştirilen 2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni, kelimenin tam anlamıyla tarihi bir ana tanıklık etti.

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