Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti.

78 yaşındaki tarihçi İlber Ortaylı, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ortaylı’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ailesi iki gün önce açıklama yapmıştı

Ortaylı’nın ailesi, iki gün önce sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili bir açıklama paylaşmıştı.

Açıklamada Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun stabil olduğu belirtilmişti. Aile, deneyimli bir sağlık ekibinin Ortaylı’yı yakından takip ettiğini söylemiş ve iyi dileklerle duaların kendilerine güç verdiğini ifade etmişti.

İlber Ortaylı kimdir?

İlber Ortaylı yüksek lisansını ABD’deki Chicago Üniversitesi’nde yaptı. Bu süreçte tarihçi Halil İnalcık ile çalıştı.

1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde hazırladığı “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezle doktora derecesini aldı.

1979’da “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” çalışmasıyla doçent oldu. 1989 yılında ise profesör unvanını aldı.

Dünyanın birçok üniversitesinde ders verdi

Ortaylı kariyeri boyunca birçok ülkede ders verdi ve konferanslar düzenledi.

Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Sofya, Cambridge, Oxford ve Tunus gibi şehirlerde üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi üzerine çok sayıda makale yazdı. Çalışmaları özellikle 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasındaki döneme odaklandı.