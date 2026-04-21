Reel sektör güveni nisan ayında düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti.
