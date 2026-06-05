Emekliler ne kadar zam alacak? Gözler son verilerdeydi... SGK ve Bağ-Kur emeklisi 5 aylık zam farkı netleşti
Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 5 aylık zam oranı netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin hesaplamalarda yeni tablo ortaya çıktı. Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık zam oranı netleşirken, nihai zam oranının belirlenmesi için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
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