Resident Evil Requiem setinde fan ruhu: Bir oyuncu tüm ekibi etkiledi

Resident Evil Requiem oyuncuları performanslarıyla öne çıkıyor. Grace Ashcroft’u canlandıran Angela Sant'Albano, Leon Kennedy’nin sesi Nick Apostolides’in sete nasıl enerji kattığını anlattı.

Resident Evil Requiem uzun bekleyişin ardından çıktı. Oyun aksiyon ve korkuyu güçlü bir şekilde birleştiriyor. Eleştirmenler ve oyuncular silah mekaniklerini, hikâyeyi ve oyunculuk performanslarını övüyor.

Leon S. Kennedy’yi canlandıran Nick Apostolides, Victor Gideon rolündeki Antony Byrne ve seride hızla öne çıkan Grace Ashcroft karakterini oynayan Angela Sant'Albano.

Sant'Albano, role nasıl hazırlandığını anlatırken ekipteki enerjinin önemli bir kısmını Apostolides’e bağladı.

Sete gelen fan enerjisi

Sant'Albano’ya göre Apostolides seriyi neredeyse ezbere biliyor.

Oyuncu bu durumu şöyle anlatıyor: Nick Resident Evil dünyasını çok iyi biliyor. Hikâyeyi anlatırken küçük bir detay ortaya çıkıyor. Nick hemen devreye giriyor ve “Bu sahne RE4’teki şu anla bağlantılı” diyor.

Burada söz ettiği oyun

Resident Evil 4.

Sant'Albano, Apostolides’in bu bilgileri paylaşmasının ekip için çok değerli olduğunu söylüyor. Ona göre bu bilgiler oyuncuların oyunun dünyasını daha iyi kurmasına yardımcı oldu.

“Franchise’ın yüzü gibi davrandı”

Sant'Albano rol için uzun süre hazırlandığını söylüyor. Araştırma yaptı ve karakter üzerinde çok çalıştı. Buna rağmen Apostolides’in sete farklı bir enerji getirdiğini de özellikle vurguluyor.

Oyuncuya göre Apostolides çok destekleyici biri. Aynı zamanda cömert ve işe tamamen odaklanmış.

Sant'Albano bu durumu şöyle özetliyor:

Bir odada gerçek bir Resident Evil hayranı varsa herkes daha fazla önem veriyor. Çünkü milyonlarca oyuncu bu seriyi seviyor. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorsunuz.

Capcom’un Leon seçimi boşuna değil

Apostolides’in seriye olan sevgisi yeni bir bilgi değil. Oyuncu etkinliklere bile Leon Kennedy kostümüyle katılıyor.

Bu yüzden birçok kişi aynı fikirde:

Capcom modern Resident Evil döneminde Leon karakterini taşıyacak doğru ismi seçti.

Apostolides hem karakteri iyi anlıyor hem de seriye gerçek bir hayran gibi yaklaşıyor. Bu da Requiem’deki performanslara doğrudan yansıyor.