"Savaştan dolayı pazarda yavaşlama oldu ama talep hala güçlü"

Hakan Tiftik, Premium elektrikli SUV segmentinde lansmanı yapılan yeni BMW iX3 için de şu bilgileri verdi; “Neue Klasse BMW'nin yeni vizyonunun seri üretime geçmiş hali, aynı zamanda müşterilerimizin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik beklentilerine de cevap verebilen bir model. Aynı zamanda 800 Volt mimarisi ile hızlı şarj, uzun menzil gibi yeni pil teknolojilerine de sahip.”

Yeni BMW iX3, Türkiye’ye özel, 160 kW’lık çift motorla ve xDrive 4x4 çekiş sistemiyle geldi. Bu motorla aracın tüketimi 15,1 kWh/100 km ve 108 kWh’lik büyük batarya sayesinde menzil 805 km’ye ulaşıyor. Aracın fiyatı M Sport paketiyle 6.469.000 TL. Müşterilere Eylül ayından beri ön tanıtımı yapılan model, şu ana kadar 4.000 ön sipariş almış, teslimatlar ise Mayıs ayından itibaren yapılmaya başlanacak.



