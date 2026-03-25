Soy Luna’nun yıldızı Karol Sevilla’dan dans dolu şarkı: “Dime Dime”

“Soy Luna”nun yıldızı Karol Sevilla, Luis Fonsi ve Nabález imzalı yeni şarkısı “Dime Dime”yi yayınladı. Renkli ve çılgın klibiyle dikkat çeken şarkı, dans sahneleri ve enerjisiyle hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

“Soy Luna”nın ardından ışıl ışıl parlamaya devam eden Karol Sevilla, yine ondan beklendiği gibi harika bir parçayla sevenlerini mutlu etti. Başarılı yıldız son olarak Luis Fonsi, Nabález ve Mango tarafından yazılan “Dime Dime” adlı yeni şarkısını yayınladı. Karol bu şarkı için çok heyecanlı, coşkulu ve minnettar olduğunu çünkü dinleyenlerin şarkıya çok iyi tepki verdiğini dile getiriyor.

“En iyisi en sonda çıkar”

“Dime Dime”nin melodisi aslında çok uzun zamandır hazırda bekliyormuş. “En iyi şarkılar her zaman en son çıkar” diyen Karol, melodiyi çok önceden kaydettiğini ve yayınlamak için doğru anı beklediğini belirtiyor. “Luis Fonsi ile beste yapma fırsatım olmadı ama gerçekten yapsaydık bu benim için bir onur olurdu. Umarım Luis şarkısının bu yorumunu beğenmiştir çünkü ben çok severek yaptım” diyor. Şarkıyı çok sevdiğini söyleyen Karol ayrıca, “Dime Dime”de birlikte çalıştığı Luis Fonsi ve Nabález karşısında ilk başta ne yapacağını şaşırmış. Şarkının en iyisi olması ve onları gururlandırmak için elinden ne geliyorsa yapmış.

Paparazzi oldu

Şarkının klibi için çok çılgın, farklı ve dikkat çekici olduğunu söyleyen Karol’ı ünlülerin peşinde koşan bir paparazzi olarak izliyoruz. Klip, ünlü bir şarkıcı ile kız arkadaşını yakından takip eden bir paparazziyi anlatıyor. Ancak bu paparazzi, o ünlüyü takıntı haline getiriyor ve sürekli onun peşinden gidiyor. Daha sonra paparazzi Karol, peşinden koştuğu şarkıcının kız arkadaşıyla bir dans düellosu yapıyor. Karol, “Klipte karakterlerin meydan okuduğu bir an var. Ancak bu darbeler veya kelimelerle ilgili değil, dansla ilgili. Bir noktada etraf enerjiyle doluyor ve her şey renkleniyor” diyor. Ayrıca şarkıcı, bu kliple peşini bırakmayan paparazzilere de gönderme yaptığını itiraf ediyor.

Yeni proje için taşındı

Karol hem müzik hem de oyunculukla dolu bir yıl geçiriyor. Son olarak yıldızın, Disney+’da yayınlanacak “It Was Always Me” adlı yeni bir dizinin başrolünde yer alacağı açıklandı. Karol, “Bu dizi beni çok heyecanlandırıyor çünkü yapmaya çalıştığım tüm projeleri, şarkı söyleme ya da oyunculuk olsun, büyük bir sevgiyle yapmaya çalışıyorum” diyerek dizi hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor. Üstelik bu proje için geçici bir süreliğine Kolombiya’ya taşınan yıldız, ona ve yeteneklerine bir kez daha güvendiği için Disney’e minnettar olduğunu dile getiriyor.