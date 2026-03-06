Bmag Logo
Sular çekilince tarih ortaya çıktı: Bodrum’da antik yolda yürüdüler

Bodrum Gümüşlük’te denizin çekilmesiyle yaklaşık 3.500 yıllık Mydos Kral Yolu ortaya çıktı. Ziyaretçiler Tavşan Adası’na yürüyerek ulaştı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Deniz bir anda çekildi. Suların altındaki binlerce yıllık tarih yeniden göründü.


