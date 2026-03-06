Sular çekilince tarih ortaya çıktı: Bodrum’da antik yolda yürüdüler
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Deniz bir anda çekildi. Suların altındaki binlerce yıllık tarih yeniden göründü.
Gümüşlük koyunda su seviyesi düştü. Böylece antik Mydos kentine uzanan eski kral yolu ortaya çıktı. Uzmanlar bu yolun yaklaşık 3.500 yıllık olduğunu söylüyor.
Normalde Denizin Altında Kalıyor
Mydos Antik Kenti yaz aylarında çok ziyaretçi çeker. Yerli ve yabancı turistler bölgeyi sık sık gezer. Ancak antik yol yılın büyük bölümünde denizin altında kalır.
Bu günlerde deniz geri çekildi. Yol tamamen görünür hale geldi. Bu durum hem bölge halkını hem de ziyaretçileri şaşırttı.
Kıyıdaki insanlar durumu hemen fark etti. Birçok kişi sahile gelip yolu inceledi.
Tavşan Adası’na Yürüyerek Geçtiler
Tarihi yol yaklaşık 150 metre uzunluğunda. Genişliği ise 2,5 metre civarında. Bu yol antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası’na kadar uzanıyor.
Deniz tabanı ortaya çıkınca ilginç bir manzara oluştu. Bazı ziyaretçiler çıplak ayakla yürüyerek adaya geçti.
Birçok kişi bu anı fotoğrafladı. Bazıları da tarihi yol üzerinde yürüyerek kısa bir keşif yaptı.