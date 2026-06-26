Türkiye'nin sürdürülebilir tarımda rol modeli 20 yaşında

Kuzey Trakya’da sürdürülebilir tarım ve bağ turizmi anlayışıyla hayata geçirilen Arcadia Bağları, ilk bağların dikilişinin 20. yılını düzenlediği özel bir davetle kutladı. Tarım, gastronomi ve turizmi buluşturan etkinliğe sektörün önde gelen temsilcileri, şefler, gastronomi yazarları, turizm profesyonelleri, iş dünyasının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Arcadia Bağları kurucuları Özcan Arca ve Zeynep Arca Şallıel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlamada konuşan Şallıel, 20 yıl önce Kuzey Trakya’nın verimsiz topraklarında başlayan girişimin bugün sürdürülebilir tarım, konaklama, gastronomi ve doğayla iç içe yaşamı buluşturan bütüncül bir ekosisteme dönüştüğünü belirterek, bu sürecin kendileri için yalnızca bir üretim hikâyesi değil, aynı zamanda dönüştürücü bir yaşam deneyimi olduğunu söyledi.

“Bu projeye başlarken toprağı şekillendireceğimizi düşünüyorduk. Geldiğimiz noktada anlıyorum ki, esas dönüştüren toprak oldu. Arcadia büyürken biz de onunla birlikte dönüştük; sabretmeyi, vazgeçmemeyi, doğayı dinlemeyi ve değişen şartlara uyum sağlamayı öğrendik. Yirmi yıl boyunca bağlarımız büyüdü, yeni fikirler ve yeni insanlar hayatımıza katıldı ama ilk günden beri değişmeyen tek şey, doğayla birlikte var olma kararlılığımız oldu. Bugün Arcadia’yı kendi ruhuyla karşımda gördüğümde içim büyük bir minnetle doluyor. İyi ki bu yola çıkmışız, iyi ki bu hikâyenin bir parçası olmuşuz. Bugün yüzlerce kişilik büyük bir aileye dönüşmüş olmamız ise bizim için en büyük mutluluk.”

Verimsiz topraktan doğan bir yaşam alanı

Arcadia’nın hikâyesi, 20 yıl önce Kuzey Trakya’da yer alan yaklaşık 2 bin dönümlük verimsiz arazide başladı. İki yıl süren toprak ıslahı çalışmalarının ardından oluşturulan bağ alanları, bugün Bakucha Vineyard Hotel’in yanı sıra tarım, ağırlama, gastronomi ve turizmi bir araya getiren örnek bir yaşam alanına dönüştü.

Kimyasallardan arındırılmış topraklarda mevsimine uygun yöntemlerle üretilen ürünler doğrudan mutfağa ulaşırken, Arcadia çatısı altında çiftlik evleri, lavanta tarlaları ve doğayla iç içe deneyimler sunuluyor. Yılda yaklaşık 15 bin ziyaretçiyi ağırlayan Arcadia, tarım çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlıyor. Çalışanların yarıdan fazlasını kadınlar oluştururken, bölgedeki gençler için de önemli bir eğitim ve istihdam merkezi niteliği taşıyor.

100 yıllık bir Teruar yeniden hayat buldu

Arcadia Bağları’nın kurucularından Özcan Arca ise, bu yolculukta kendileriyle birlikte olan tüm dostlara, çalışma arkadaşlarına, iş ortaklarına ve misafirlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“20 yıl önce büyük bir hayalle başladığımız bu yolculukta, yalnızca bir bağ kurmadık; yüz yılı aşkın süredir unutulmuş Kırklareli teruarını yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşadık. Bu toprakların binlerce yıllık bağcılık mirasının yeniden hayat bulmasına katkı sunmak bizim için büyük bir gurur. Bugün Arcadia etrafında oluşan güçlü topluluğu görmek, ilk günkü heyecanımızı hâlâ aynı canlılıkla koruduğumuzu gösteriyor. Bu hikâyeye inanan ve bizimle birlikte yürüyen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Doğayı koruyan bir ekosistem

Arcadia Bağları, sürdürülebilir tarımın yanı sıra biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Bağ alanlarında bugüne kadar yaklaşık 120 kuş türü gözlemlenirken, nesli tehlike altındaki şah kartalı da bölgenin önemli canlıları arasında yer alıyor. Bakucha Vineyard Hotel ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Sürdürülebilirlik Sertifikası’nın üçüncü seviyesini alan ilk 500 otel arasında bulunuyor. Arcadia, doğayla uyumlu üretim modeliyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor.

Etkinlik ve yaşam merkezi haline geldi

Jazz & Tapas buluşmalarından açık hava sinemalarına, gastronomi etkinliklerinden kurumsal toplantılara kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapan Arcadia Bağları, son yıllarda yalnızca tarım ve turizm alanında değil, kültür ve yaşam alanında da dikkat çeken bir merkez haline geldi.

Toprağın dönüştürücü gücüne inanan Arcadia Bağları, 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da doğaya, yerel değerlere ve gelecek nesillere yatırım yapmayı sürdürüyor. Sürdürülebilir tarım, gastronomi ve bağ turizmini bir araya getiren Arcadia, ikinci 20 yılına yeni projeler, güçlü bir vizyon ve toprağa duyduğu bağlılıkla hazırlanıyor.