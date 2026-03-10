Uzman açıkladı: Bacaklarda yaranın sebebi damar dolaşımından kaynaklanabilir

Toplardamar hastalıkları çoğu zaman bacaklarda belirginleşen damarlarla fark edilir. Ancak bazı hastalarda süreç yalnızca damar görünümü ile sınırlı kalmaz. Uzun süre devam eden toplardamar yetmezliği, bacaklarda kan dolaşımını etkileyerek cilt dokusunda değişimlere ve zamanla yara oluşumuna zemin hazırlayabilir. Özellikle ayak bileği çevresinde ortaya çıkan ve iyileşmesi geciken yaralar, bazı durumlarda damar kaynaklı bir sorunun habercisi olabilir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Güçtekin, bacaklarda ortaya çıkan ve uzun süre iyileşmeyen yaraların çoğu zaman basit bir cilt problemi gibi düşünülse de bazı durumlarda toplardamar hastalıklarının ileri evre bulgularından biri olabileceğini belirtiyor. Özellikle ayak bileği çevresinde gelişen ve kolay iyileşmeyen yaraların damar dolaşımı açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Varis hastalığının ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkabilen yaralar venöz ülser olarak adlandırılır. Bu yaralar çoğunlukla ayak bileği çevresinde görülür ve diğer cilt yaralarına kıyasla daha yavaş iyileşme eğilimi gösterir.

Toplardamar kapakçıklarının görevini yeterince yerine getirememesi durumunda kanın bir kısmı bacaklarda birikir. Damar içinde artan basınç zamanla çevre dokuları etkileyerek ciltte hassasiyet, renk değişikliği ve yara oluşumuna zemin hazırlayabilir. Özellikle uzun süredir varis şikâyeti bulunan kişilerde bu durum daha sık görülür.

Hangi belirtiler erken uyarı olabilir?

Venöz ülser çoğu zaman aniden ortaya çıkmaz. Öncesinde ayak bileği çevresinde koyu renkli lekelenme, bacaklarda şişlik ve ağırlık hissi, ciltte sertleşme ve kalınlaşma, kaşıntı ve kuruluk ile uzun süre iyileşmeyen küçük yaralar gibi uyarıcı belirtiler görülebilir. Bu bulguların erken dönemde fark edilmesi, varis hastalığının ilerlemesini önlemek açısından önem taşır.

Tanı nasıl konur?

Venöz ülser gelişen hastalarda öncelikle altta yatan damar dolaşımının değerlendirilmesi gerekir. Bu amaçla en sık kullanılan yöntem Doppler ultrasonografi incelemesidir. Bu inceleme sayesinde bacak damarlarındaki kan akışı, toplardamar kapakçıklarının çalışma durumu ve varislerin hangi damarlardan kaynaklandığı ayrıntılı şekilde incelenebilir.

Doppler değerlendirmesi, hem hastalığın nedenini ortaya koyar hem de uygun tedavi yaklaşımının planlanmasına yardımcı olur.

Tedavi nasıl planlanır?

Venöz ülser tedavisinde yalnızca yaranın bakımı değil, altta yatan toplardamar dolaşım bozukluğunun da ele alınması gerekir. Bu nedenle tedavi süreci genellikle iki aşamada planlanır. Öncelikle yaranın iyileşmesini destekleyen lokal yara bakımı, uygun pansuman yöntemleri ve gerektiğinde basınç tedavisi uygulanır. Bununla birlikte toplardamar sistemindeki yetmezliğin değerlendirilmesi ve dolaşımı bozabilecek varis damarlarının tedavi edilmesi sürecin önemli bir parçasını oluşturur.

Günümüzde varis hastalığına bağlı damar problemlerinin tedavisinde minimal girişimsel yöntemlerden yararlanılabilir. Damarın yapısına ve hastalığın yaygınlığına göre lazer uygulamaları, yüzeyel damarların çıkarılmasına yönelik işlemler veya ince damarların kapatılmasına yönelik yöntemler planlanabilir. Hangi yaklaşımın uygun olacağı, yapılan muayene ve Doppler ultrasonografi incelemesi sonucunda belirlenir.

Özellikle ayak bileği çevresinde ortaya çıkan, birkaç hafta içinde iyileşmeyen ya da tekrarlayan yaralarda damar dolaşımının değerlendirilmesi önem taşır. Erken dönemde yapılan incelemeler, sorunun kaynağının anlaşılmasına ve uygun tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olabilir.