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Yaz makyajında doğal ışıltı dönemi

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2026 yaz makyajı trendleri doğal ışıltıyı ön plana çıkarıyor. Juicy skin görünümü, güneş öpücüğü etkili bronzer, parlak dudaklar ve sıcak tonlu farlarla sezonun en popüler makyaj stilini keşfedin.

Hazırlayan: İrem Naz Güvel

Juicy ten

Yazın yoğun kapatıcıları rafa kaldırıp yerlerine güneş enerjisini yansıtan ürünleri koyuyoruz. Cildin tamamen kusursuz görünmesi gerekmiyor, ışıltılı olsun yeter.

Golden Rose ışıltılı makyaj bazı, 995 TL / L'Oréal Paris renkli nemlendirici krem, 1.449,90 TL

Güneş öpücüğü

Yeni bronzer trendinde keskin kontürler yok. Burun üstü, alın kenarları ve yanaklarda hafif güneş izi etkisi ön planda.

Kiko Milano bronzer, 2.499 TL / Flormar bronzer, 799,99 TL

Parlak omuzlar

Yüz kadar vücut parlaklığı da önemli. Özellikle yaz akşamlarında omuzlarda, bacaklarda ve köprücük kemiğinde hafif bir ışıltı gerçekten bütün görünümü değiştiriyor.

Glam Therapy ışıltılı kuru yağ, 495 TL / Eda Taşpınar ışıltı bronzlaştırıcı yağ, 799,90 TL

Işıl ışıl bakışlar

Çok uğraşılmış görünmeyen, parmakla sürülmüş gibi duran sıcak farlar özellikle bronz tende harika duruyor. Bakır, altın ve kahve tonları bu yaz da makyaj çantamızda.

Sephora Collection far, 1.149 TL / MAC likit far, 1.799 TL

Işık noktası

Yeni nesil aydınlatıcılar daha krem, daha doğal ama hala ışıl ışıl. Toz formüllerin yerini balm ve ciltle bütünleşen dokular alıyor.

Muse Lab aydınlatıcı, 930 TL / Haus Labs aydınlatıcı balm, 2.129 TL

Gloss detayı

Güneşte en güzel görünen detaylardan biri hala parlak dudaklar. Hafif renk veren ve nemli duran gloss’lar sezonun favorisi.

Maybelline gloss, 299,90 TL / Tırtır tint, 749,88 TL

Kızarmış yanaklar

Yaz makyajında fondöten veya bronzer kadar fark yaratan bir diğer şey de allık. Yorgun bir cildi bile bir anda daha canlı, daha taze gösterebiliyor. Sanki makyaj yapılmış değil de, yüzün kendi kendine hafifçe kızarmış gibi.

Too Faced allık, 1.619 TL / Maruderm allık, 750 TL

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