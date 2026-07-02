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Zeyrek Çinili Hamam'da camın ve suyun izinde

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Fy-shan Glass Studio iş birliğiyle, Zeyrek Çinili Hamam için özel olarak tasarlanan ‘Suyun İzinden’ koleksiyonu, düzenlenen renkli bir davetle tanıtıldı.

Yazı: Bülent Kaya Zeyrek Çinili Hamam’ın bahçesinde gerçekleşen davette, koleksiyondan seçili parçalar hamamın tarihi atmosferi içinde sunuldu. Hamam kültürünün özünde yer alan sudan ilham alan koleksiyon, camın ışıkla değişen yapısı üzerinden suyla kurduğu bağı ve mekanın hafızasını öne çıkardı. Koza Yazgan Güreli ve Felekşan Onar ev sahipliğinde gerçekleşen davette misafirler arasında Arzu Kunt, Aslı San Bilgin, Füsun Eczacıbaşı, Serra Türker Bayır, Serhat Tunçay, Meral Tabakoğlu, Zeynep Erol gibi kültür-sanat ve cemiyet hayatından isimler yer aldı. ‘Suyun İzinden’ koleksiyonu, sıcak cam üfleme ve ‘pâte de verre’ gibi farklı tekniklerle üretilen parçalardan meydana geliyor.

Hamam kültürünün merkezindeki su fikrinden yola çıkan seçki, suyun akışını, hafızasını ve dönüştürücü gücünü Fy-shan Glass Studio’nun çağdaş cam üretimiyle buluşturuyor. Zeyrek Çinili Hamam mağazası için özel olarak tasarlanan ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyon, ZÇH Mağaza ve web sitesinde yer alıyor. Farklı tekniklerle üretilmiş dört ana parçadan oluşan ‘Suyun İzinden’ koleksiyonu, İstanbul’un kalbinde, yüzyıllardır suyun ritmiyle yaşayan Zeyrek Çinili Hamam’a özel olarak tasarlandı.