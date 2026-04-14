1920’lerin ruhu geri döndü: Rolls-Royce’tan sadece 100 kişiye özel elektrikli canavar

Project Nightingale, iki kişilik üstü açık bir otomobil olarak tasarlandı. Tamamen elektrikli bir sistem kullanıyor. Bu sayede sürüş sırasında neredeyse hiç ses çıkmıyor.

İsim, Fransızca “bülbül” anlamına gelen “Le Rossignol”dan geliyor. Aynı zamanda bu isim, Henry Royce’un Fransa’daki evinin yakınındaki bir bölgeyi de ifade ediyor.

Model, eski dönemlerin zarafetini alıyor ama bugünün teknolojisiyle yeniden yorumluyor.