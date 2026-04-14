1920’lerin ruhu geri döndü: Rolls-Royce’tan sadece 100 kişiye özel elektrikli canavar
Rolls-Royce Motor Cars, ilk Coachbuild koleksiyonunu tanıttı. Project Nightingale adı verilen bu seri, 1920’lerin deneysel “EX” modellerinden ilham alıyor. Şirket, bu koleksiyondan dünya genelinde sadece 100 adet üretecek. Teslimatlar 2028’de başlayacak.
İki kişilik, tamamen elektrikli ve açık tavan
Project Nightingale, iki kişilik üstü açık bir otomobil olarak tasarlandı. Tamamen elektrikli bir sistem kullanıyor. Bu sayede sürüş sırasında neredeyse hiç ses çıkmıyor.
İsim, Fransızca “bülbül” anlamına gelen “Le Rossignol”dan geliyor. Aynı zamanda bu isim, Henry Royce’un Fransa’daki evinin yakınındaki bir bölgeyi de ifade ediyor.
Model, eski dönemlerin zarafetini alıyor ama bugünün teknolojisiyle yeniden yorumluyor.
Sadece 100 adet üretilecek
Bu araç seri üretim değil. Goodwood’daki merkezde tamamen el işçiliğiyle üretilecek. Her araç, sahibine özel olarak tasarlanacak.
Şirket, bu modelle üç şeyi bir araya getirdi:
- Tam tasarım özgürlüğü
- Sessiz elektrikli motor
- Açık tavan sürüş deneyimi
Tasarımda eski ve yeni birleşiyor
Project Nightingale’in tasarımında 1920’lerin “EX” modelleri önemli rol oynuyor. Özellikle 16EX ve 17EX modelleri bu projenin çıkış noktası.
Bu eski modeller; 90 mil hızın üstüne çıkabiliyordu, uzun kaput ve alçak cam yapısına sahipti ve sürücüyü merkeze alan bir tasarım sunuyordu. Yeni model de bu çizgiyi devam ettiriyor.
Üç temel tasarım fikri
Tasarım ekibi, Project Nightingale’i üç ana fikir üzerine kurdu:
Öndeki güçlü ızgara, arkaya doğru akıcı bir forma dönüşüyor, araç boyunca tek bir kesintisiz çizgi uzanıyor ve arka bölümdeki hacim, hareket hissini artırıyor.
Ön tasarım: daha geniş, daha sade
Elektrikli sistem sayesinde büyük hava girişlerine ihtiyaç kalmadı. Bu da tasarımcıya daha geniş yüzeyler açtı.
Izgara yaklaşık 1 metre genişliğinde. İçinde 24 ince dikey parça bulunuyor. Üstteki Spirit of Ecstasy figürü gövdeyle daha bütünleşik duruyor. Farlar ince ve dikey. Araç boyunca uzanan metal şeritlerle destekleniyor.
Uzun kaput, küçük kabin
Yandan bakınca araçta üç şey öne çıkıyor:
- Uzun kaput
- Küçük iki kişilik kabin
- Akıcı arka bölüm
Kabin gövdenin içine gömülü gibi duruyor. Bu da sürücüye “içinde sarılı” hissi veriyor. Jantlar 24 inç. Bu, Rolls-Royce’un şimdiye kadar kullandığı en büyük jant.
Arka tasarım: Sade ama güçlü
Arka bölüm kaslı bir duruş sergiliyor. Stop lambaları ince ve keskin çizgilerle yerleştirildi. Ortada tek bir fren lambası bulunuyor. Bu detay eski hız çizgilerine gönderme yapıyor. Egzoz olmadığı için alt bölüm tamamen farklı tasarlandı. Karbon fiber difüzör kullanıldı.
Açık ve kapalı sürüş arasında büyük fark
Tavan açıkken araç tamamen sessiz ve dış dünyaya açık. Tavan kapandığında ise daha sert, coupe benzeri bir karakter ortaya çıkıyor. Özel ses yalıtımı sayesinde:
- Rüzgar sesi minimuma iniyor
- Ama yağmur sesi gibi doğal sesler korunuyor
İç mekân: Sessizlikten doğan tasarım
İç mekânın çıkış noktası ilginç: kuş sesleri. Tasarımcılar bir test sırasında kuş seslerini çok net duydu. Buradan yola çıkarak ışık tasarımını geliştirdi:
- 10.500 küçük ışık noktası
- Koltukların etrafını saran aydınlatma
- Kişisel bir alan hissi
Kapı ve orta konsolda deri detaylar öne çıkıyor. Gizli bölmeler ve metal parçalar dikkat çekiyor.
Her araç tamamen kişiye özel
Bu model için özel renk ve malzemeler geliştirildi. Bu seçenekler başka Rolls-Royce modellerinde olmayacak. Her araç, sahibinin zevkine göre sıfırdan şekillenecek.
Elektrikli motor sadece sessizlik sağlamıyor. Aynı zamanda tasarımcıya daha fazla özgürlük veriyor.
- Daha sade yüzeyler
- Daha akıcı hatlar
- Daha az teknik kısıtlama
Project Nightingale, Coachbuild programının başlangıcı olarak görülüyor. Bu programa katılım herkese açık değil. Sadece davetle girilebiliyor.
İlk araçlar 2028’de sahiplerine teslim edilecek.