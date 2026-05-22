Ağır Makyajlı Ağır Siklet

Bu kadar gücü bu kadar kiloyla buluşturmak, o efsanevi RS dinamizmini öldürmüş mü? Gelin, teknik detaylar üzerinden sürüşünü tahmin edelim.

Bir zamanların kompakt sporcusu RS4 Avant’ın yerini, artık yepyeni bir Audi RS 5 karakteri dolduruyor. 2,9 litrelik çift turbolu V6’nın omzuna 130 kW’lık bir elektrik motoru bindirildiğinde ortaya çıkan tablo, Ingolstadt’ın spor salonu için 639 HP’lik yeni bir çıta.

Bu, RS6 Avant Performance’dan bile dokuz beygir fazla. Fakat, madalyonun diğer yüzünde 22 kWh’lik batarya paketi bagaj tabanına yerleştiğinde, kantardaki ibre 2.370 kilograma dayanıyor. Yani V6 motor, elektrik ve bir tutam iksirlik güç üçlemesine rağmen RS 5, artık bir ağır sıklet!..

Audi Sport, yeni RS 5’in kaputunun altında tanıdık 2.9 TFSI V6 dostumuzu ağırlıyor. Ama bu dost, enjeksiyon sistemi ve hava emişin baştan yaratılmasıyla, su soğutmalı ara soğutucuların eklenmesiyle artık çok daha olgunlaşmış. Miller çevrimiyle çalışan V6, verimlilikle de barıştırılmış. Tek başına 510 HP üreten bu ünite, 8-ileri Tiptronic şanzıman gövdesine entegre edilmiş 130 kW’lık yani 175 HP’lik e-motoruyla adeta doping yapılarak 639 HP ve 825 Nm’ye yükseltilmiş. 0-100 km/h hızlanması da 3,6 saniyeye indirilmiş. Birkaç yıl önce SuperSport otomobillerin imrendiği bu değer, şimdi bir aile kombisinde görülecek!..

Ama asıl şifrenin, e-motorun içten yanmalı üniteye her an destek olacak şekilde konumlandırılmasında saklı olduğunu belirtelim. Ayağınızı gazdan çektiğinizde bile, sistem bir sonraki hamle için hazır bekleyecek. Dahası, batarya tamamen boşalsa bile, RS 5 her zaman küçük bir enerji rezervi tutuyor. Önceliğin verimlilik olmadığı, anlık tepki olduğu performans modlarında ise bu rezerv yüzde 90 seviyesinde sabitleniyormuş. RS 5’te bir devrim yaşayan quattro efsanesi, merkezinde yine bir Torsen diferansiyel ile standart şartlarda yüzde 70 ön, yüzde 30 arka dağılımla çalışırken, gerektiğinde yüzde 85’e kadar torku arkaya gönderebiliyor. Arka aksta ise, Audi Sport’un bu araca özel geliştirdiği, arka diferansiyelin içinde konuşlanmış Dynamic Torque Control sistemini vurgulamalıyız. Konvansiyonel sistemlerin aksine, burada devreye 8 kW’lık ikinci bir e-motor ve mekanik tahrikli bir redüksiyon dişlisi giriyor. Bu üçlü, 15 milisaniye gibi bir sürede, iki arka tekerlek arasında 2.000 Nm’ye kadar tork transfer edebiliyor.

Yani pratikte viraja girdiğinizde, dıştaki tekerlek içtekine baskın çıkacak; aracı adeta bir mıknatıs gibi çizgiye çekecek. Veya Drift modunda, arkayı kontrollü bir şekilde kaydırmak istediğinizde, tork tam istediğiniz tekerleğe yönlendirilecek. Sistem aynı zamanda, artık “boşta gitme” diye bir kavram olmadığı için virajdan çıkarken gaz kestiğinizde bile aracı stabilize edecek, tekerleri her an birbirine kenetleyecek.

Sert veya yumuşak ikilemini aşmak isteyen RS 5, iki valfli amortisörlerle önde ve arkada beş kollu süspansiyon mimarisi kullanarak virajları yutmak istiyor. Böylece sıkıştırma ve geri tepme kuvvetleri birbirinden bağımsız ayarlanabiliyor. Comfort modunda bozuk asfaltı unutturan araç, Dynamic modunda adeta yola yapışıyor. Hatta, her bir tekerleğin yaylanma oranı, o anki fren, viraj, hızlanma sürüş durumuna göre lastiklerin asfalttan ayrılma ihtimalini minimuma indirmek üzere teker seçici olarak değiştirilebilecek.

Frenler de artık “brake-by-wire” yani pedala bastığınızda, beyin önce e-motorundan ne kadar rejeneratif fren gücü alabileceğini hesaplıyor, yetmediği yerde önlerde devasa 420 mm diskler, opsiyonel seramikte 440 mm ölçüsünde mekanik frenler devreye giriyor.

Yeni RS Torque Rear: Drift Dersi

RS 5’in vites konsolundaki yeni mod ise; seçildiği anda ekranda “Bu mod için kapalı pist kullanınız!” yazan RS Torque Rear uyarısını çıkarıyor. Bu modla, arkaya gönderilen torkun sınırlarını zorlayarak kontrollü driftler yapabileceksiniz. Hatta, pist günlerinizi artık daha eğlenceli kılacak, drift açınızı ve sürenizi ölçüp kaydedebileceğiniz bir “Driving Experience” uygulaması da cabası.

Ayrıca, RS Sport modu, nötr bir dönüş karakteri ve maksimum çekiş vaat ederken, direksiyondaki Boost butonu da 10 saniyeliğine tüm gücü serbest bırakıyor. Egzoz klapeleri ardına kadar açılıyor, şanzıman en ideal vitese geçiyor, araç adeta “haydi solla” diye bağırıyor.

Dışarıdan bakıldığında yanlardaki hava perdeleriyle bütünleşen büyük Singleframe panjurdaki agresifliği hemen fark edilen RS 5 Avant, standart A5’e göre her iki yanda 40 mm daha geniş. Arkada, difüzörün içine yerleştirilmiş iki büyük oval egzoz çıkışı ve dikey kırmızı reflektör, özünde motorsporları olduğunu hatırlatıyor. Opsiyonel 21 inç jantlar, arkada önden daha geniş 10,5 J kullanılarak daha kaslı bir duruş elde edilmiş.

Kabin içinde, kavisli bir taşıyıcı üzerinde 14,5 inçlik dokunmatik ekran ve 10,9 inçlik yolcu ekranı RS’e özel grafikler, vites ışıkları, G-kuvveti gösteriliyor. Bal peteği desenli ve masaj fonksiyonlu koltuklarla malzeme kalitesi beklendiği gibi yüksek, ancak keşke iç kapı kolları basit plastik olmasaydı ve kapıdaki ayna, hafıza, çocuk kilidini ayarlayan kumanda paneli bu kadar karmaşık ve hissiyatsız olmasaydı…

Bu arada; 22 kWh’lik batarya, bagaj tabanının altında yer kaplıyor ve yükleme hacminin 495 litreden 361 litreye düşmesine neden oluyor, Avant’ta bile yükseklik anlamında birazcık feragat edildiği fark ediliyor.

Hem ailenizi alıp uzun yola çıkacağınız, hem de pistte canavarlaşacağınız, üstelik PHEV avantajıyla şehir içinde sıfır emisyonla dolaşabileceğiniz bu şeytan tüylü RS 5 Avant, 2.370 kg ağırlığına rağmen Gran Turismo hissinden hiç uzaklaşmamış gibi, duruyor. Audi’nin mühendislik birikimi, ağır ama yarışçı kombinasyonundaki kütleyi öyle bir kontrol ediyor, öyle bir yönlendiriyor olmalı ki, virajda hissedilecek güvenle kağıt üstündeki obeziteyi önemsizleştirmiş olmalı!..

SONUÇ

OKAN ALTAN

110.000 Euro’luk Almanya başlangıç fiyatıyla, kesinlikle eşya taşımada kullanılmaması gereken yeni RS 5 Avant, selefine göre ciddi bir sıçrama yaşarken, fiyatında da sırıkla atlama yapıyor.



