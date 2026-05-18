Rolls-Royce, Cyril Kongo iş birliğiyle üretilen özel seriyi tanıttı

Black Badge Cullinan, Cyril Kongo’nun eserleri için güçlü bir tuval niteliği taşıyor. Rolls-Royce’un daha karanlık alter-egosu olarak Black Badge, markanın en cesur ifadesi olup, bu yaklaşım, Starlight Headliner, piknik masaları, ön panel ve arka koltuklar arasındaki dikey orta panel bölümünde kendini gösteren Kongo’nun sanatındaki yoğunluğu yansıtıyor.

Black Badge Cullinan’ın iç yüzeylerini kullanan Kongo, sanatçının estetik evreni ‘Kongoverse’i otomobilin içinde hayata geçirdi.

Black Badge Cullinan’ı ilk gördüğünde, onun ait olduğu evrene kendi yorumunu katma ihtiyacı hissettiğini belirten Cyril Kongo sözlerine şöyle devam etti; “Buna “Kongoverse” diyorum. Bu dünya; fantezi, matematiksel formüller, semboller, piramitler, atomlar ve hayali gezegenlerden oluşan bir alan. Rolls-Royce bu fikirleri sahiplenerek onlara form kazandırdı; projeyi özel kılan da bu yaklaşım oldu. Bu süreç, benim görsel dilim ile Rolls-Royce’un üretim yaklaşımı arasında bir diyalogdu; otomobil ise bu yaratımın tuvali oldu. Bunu markanın ustalarıyla birlikte hayata geçirmek olağanüstü bir deneyim oldu.” dedi.