Rolls-Royce, Cyril Kongo iş birliğiyle üretilen özel seriyi tanıttı
Rolls-Royce Motor Cars, dünyaca ünlü çok disiplinli sanatçı Cyril Kongo tarafından iç yüzeyleri tek tek elde boyanan beş özel Private Commission’dan oluşan Black Badge Cullinan by Cyril Kongo projesini sunuyor. Beş otomobil aynı yaratıcı temayı paylaşırken, her biri Cyril Kongo’nun işlerinin özgün ve farklı bir yorumunu yansıtıyor.
Black Badge Cullinan, Cyril Kongo’nun eserleri için güçlü bir tuval niteliği taşıyor. Rolls-Royce’un daha karanlık alter-egosu olarak Black Badge, markanın en cesur ifadesi olup, bu yaklaşım, Starlight Headliner, piknik masaları, ön panel ve arka koltuklar arasındaki dikey orta panel bölümünde kendini gösteren Kongo’nun sanatındaki yoğunluğu yansıtıyor.
Black Badge Cullinan’ın iç yüzeylerini kullanan Kongo, sanatçının estetik evreni ‘Kongoverse’i otomobilin içinde hayata geçirdi.
Black Badge Cullinan’ı ilk gördüğünde, onun ait olduğu evrene kendi yorumunu katma ihtiyacı hissettiğini belirten Cyril Kongo sözlerine şöyle devam etti; “Buna “Kongoverse” diyorum. Bu dünya; fantezi, matematiksel formüller, semboller, piramitler, atomlar ve hayali gezegenlerden oluşan bir alan. Rolls-Royce bu fikirleri sahiplenerek onlara form kazandırdı; projeyi özel kılan da bu yaklaşım oldu. Bu süreç, benim görsel dilim ile Rolls-Royce’un üretim yaklaşımı arasında bir diyalogdu; otomobil ise bu yaratımın tuvali oldu. Bunu markanın ustalarıyla birlikte hayata geçirmek olağanüstü bir deneyim oldu.” dedi.
Vizyonunu hayata geçirmek için Rolls-Royce, Kongo’yu tasarımcılar, mühendisler ve ustalardan oluşan Bespoke Collective ekibinin bir parçası olarak bünyesine dahil etti. Markanın önde gelen yaratıcı isimlerle iş birliği konusunda köklü bir geçmişi olsa da, bu proje eşi benzeri görülmemiş bir ortak yaratım derinliğini temsil ediyor. Projenin en başından itibaren Kongo, Bespoke Collective’e entegre edilerek Rolls-Royce ekipleriyle birlikte Home of Rolls-Royce bünyesinde çalıştı. Kongo, projenin fikir, tasarım ve gerçekleştirme aşamalarının her birine dahil oldu ve onun için oluşturulan özel bir alanda her unsuru el ile boyadı.
Üretim başlamadan altı ay önce Kongo’yu Goodwood’daki Home of Rolls-Royce’a davet ederek markanın dünyasına dahil ettiklerini belirten Phil Fabre de la Grange (Head of Bespoke, Rolls-Royce Motor Cars) sözlerine şöyle devam etti; “Kongo, uzmanlarımız ve ustalarımızla bir araya geldi, araçlarımızı, tekniklerimizi ve tüm boya paletimizi onun kullanımına sunduk. Otomobilleri birlikte yaratırken, Bespoke tesislerimizde özel çalışma alanları kurduk; Cyril ve uzmanlarımız birlikte çalışarak onun sanatsal dilini her bir unsura entegre etti. Bu iş birliği, sürekli bir fikir alışverişini ve merak ile yaratıcı özgüvenin paylaşıldığı ortak bir ruhu teşvik etti. Tamamen entegre ve iç süreçlere dayalı bu yaklaşım, Cyril’e anlık olarak vizyonunu keşfetme özgürlüğü tanıyarak sanatının spontane doğasına sadık kalmasını sağladı.” dedi.
Her araç, siyah bir temel üzerine canlı renk patlamalarıyla şekillenen aynı iç mekân renk paletini paylaşıyor. İlk kez iç mekân, her biri farklı bir renk diliyle tanımlanan dört ayrı bölgeye ayrılıyor: sürücü koltuğu için Phoenix Red, ön yolcu koltuğu için Turchese, arka bölüm için ise Forge Yellow ve Mandarin. Bu renkler; dikiş detayları, piping uygulamaları, koltuk iç kaplamaları, başlıklardaki ‘RR’ monogramları ve kuzu yünü halılar üzerinden iç mekâna yansıtılıyor. Bu ortak renk paletinden yola çıkan Kongo, her biri elde boyanmış beş farklı iç mekân eseri yaratarak her aracı gerçek anlamda benzersiz bir koleksiyon parçasına dönüştürdü.
El boyaması Starlight Headliner, her Black Badge Cullinan by Cyril Kongo modelinde odak noktası olarak öne çıkıyor. Her eserde Kongo, hayali gezegenler ve takımyıldızlarını kuantum fiziğine dair referanslarla birlikte kullanıyor; bu alan, fizikçi olan kardeşiyle aynı stüdyoyu paylaşmaya başladığından beri sanatçının ilgisini çeken bir konu. Kompozisyonlarına yerleştirdiği denklemler ve formüller, hayal gücünün sonsuz potansiyelini simgeliyor; bu tema, tüm Rolls-Royce Black Badge modellerini tanımlayan sonsuzluk sembolünde de yansıyor.
Vizyonunu hayata geçirmek üzere Interior Surface Centre ustaları 70’ten fazla renk hazırlayarak Kongo’ya eserlerini özgürce ortaya koyabileceği tam bir yaratıcı alan sundu. Her kompozisyon, süngerler, airbrush teknikleri ve fırça araçlarının birleşimiyle uygulandı.
Starlight Headliner’ı boyadıktan sonra Kongo, Bespoke mühendisleriyle yakın çalışarak 1.344 ‘yıldızın’ tam yerleşimini ve rengini belirledi. Her bir ‘yıldız’, sanatçı tarafından tek tek sayılıp işaretlendikten sonra, markanın ustaları tarafından özenle elde delinerek ve yerleştirilerek uygulandı. Her Starlight Headliner; Blue, Phoenix Red, Forge Yellow, Cobalto Blue, Twickenham Green veya Lime Green aydınlatma kombinasyonlarının yanı sıra sekiz “kayan yıldız” ve tavanın tüm uzunluğu boyunca uzanan, Rolls-Royce tarihinde bir ilk olan son bir ‘yıldız’ ile tasarlanıyor.
Son ve gizli bir detay olarak Kongo’nun imza niteliğindeki ‘tag’ motifi, güneşlik içindeki deri kaplamada ve bagaj kapağının iç yüzeyinde nakışla işleniyor. Bu ayırt edici tasarım, kapı derisi üzerinde de ince pamuk nakışla benzer şekilde yeniden yorumlanıyor.
Her Black Badge Cullinan by Cyril Kongo, sanatçı tarafından tek tek elde boyanan özel bir Bespoke ahşap seti içeriyor; bu yüzeyler ön panel, orta konsol, arka konsol, piknik masaları ve arka koltuklar arasındaki dikey orta panel bölümüne kadar uzanıyor. Bu unsurlar bir araya gelerek otomobil içinde tek ve kesintisiz bir kompozisyon oluşturuyor.
Kongo’nun gelişi öncesinde Interior Surface Centre, 19 kaplamalı parçanın her birini siyaha boyayarak hazırladı ve markanın boya laboratuvarında özel olarak üretilen fikstürler üzerine monte etti. Bu yüzeyler üzerinde doğrudan çalışan Kongo, farklı detay seviyeleri elde etmek için çeşitli boyutlardaki airbrush’lar kullanarak imza niteliğindeki Kongoverse tasarımlarını uyguladı.
Eserleri geliştirmek ve korumak için Rolls-Royce ustaları her yüzeye on kat vernik uyguladı. Her parça daha sonra kusursuz bir parlaklık elde etmek için zımparalanıp cilalandı; böylece Rolls-Royce iç mekânlarından beklenen derinlik ve dayanıklılık seviyesi sağlandı.
Her Black Badge Cullinan by Cyril Kongo, Blue Crystal Over Black’in zengin tonu ile sunuluyor. Rolls-Royce için bir ilk olarak her araçta Gradient Coachline bulunuyor: sol tarafta Phoenix Red Forge Yellow’a geçerken, sağ tarafta Mandarin Turchese’ye dönüşüyor ve Kongo’nun özgün ‘tag’ sembolü her iki tarafta da Bespoke bir motif olarak yer alıyor.
Bir başka Rolls-Royce ilki olarak, 23 inç Part Polished Black Badge alaşım jantların her birinin arkasında farklı renkte fren kaliperleri yer alıyor: Phoenix Red, Turchese, Forge Yellow ve Mandarin.
Dış Coachline’da kullanılan Phoenix Red ‘tag’ grafiği; Bespoke Illuminated Treadplates ve kapı içlerine entegre edilen siyah Bespoke şemsiyelere de taşınıyor ve şemsiye yüzeyinde ince bir motif olarak yer alıyor.
Black Badge Cullinan by Cyril Kongo projesi, Goodwood’daki orijinal merkez ile birlikte Seul ve New York’taki Rolls-Royce Private Office ekipleri tarafından küratör edildi. Private Office’lar, yalnızca davetle erişilebilen yaratıcı merkezler olup Home of Rolls-Royce’un bir uzantısı olarak hizmet veriyor ve Bespoke bir Rolls-Royce sipariş etme deneyimini daha da ileri taşıyor.
Her Private Office’ta, ilgili bölgede kalıcı olarak görev yapan özel bir Rolls-Royce ekibi bulunuyor. Müşterilerle kurdukları derin kişisel ilişkiler, onlara yerel koleksiyonerlerin kültürel işaretleri, tutkuları ve ilgi alanları hakkında benzersiz bir içgörü sağlıyor. Bu bakış açısıyla Cyril Kongo iş birliği, hem sanatsal bir ifade hem de çağdaş koleksiyoner kültürünün bir yansıması olarak şekillendi.
Beş Black Badge Cullinan by Cyril Kongo otomobilinin tamamı dünya çapındaki koleksiyonerler için tahsis edildi.
Rolls-Royce’ta yaratıcılık ve hayal gücünün, markayı tanımlayan temel unsurlar olduğunu belirten Domagoj Dukec (Director of Design, Rolls-Royce Motor Cars) sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerin en benzersiz Bespoke siparişleri birlikte yarattığı Private Office’larımız, bu inancı doğrudan yansıtıyor. Bu alanlardaki konuşmalardan, Rolls-Royce koleksiyonerleri arasında cesur çağdaş sanata yönelik bir istek olduğunu ve bu grubun benzersiz derecede cesur olduğunu belirledik. Bu fikri hayata geçirmek için, ifadesi güçlü ve tavizsiz tarzı Black Badge’in ruhuyla mükemmel uyum sağlayan Cyril Kongo ile iş birliği yaptık. Bunu, Kongo’nun tasarımcılar, ustalar ve mühendislerden oluşan Bespoke Collective ekibimizle birlikte ve onların içinde çalışarak bu olağanüstü otomobilleri hayata geçirdiği eşi benzeri görülmemiş bir iş birliği takip etti. Bu beş Black Badge Cullinan Private Commission’ın her biri kendi başına benzersiz bir sanat eseri olup iki net yaratıcı dünyanın kusursuz birleşimini temsil ediyor.” dedi.