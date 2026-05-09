Auto Show

Hyundai Motor Türkiye test sürüş günleri başlıyor

Hyundai Motor Türkiye 9-17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelindeki bayilerinde Hyundai Test Sürüş Günleri düzenliyor.

Hyundai Motor Türkiye tüm modellerini yakından deneyimlemek isteyen otomobil tutkunlarını showroomlarına davet ediyor. Türkiye genelindeki tüm Hyundai yetkili bayilerinde 9-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek test sürüş günleri, katılımcılara keyifli ve bilgilendirici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Ziyaretçiler, tüm Hyundai modellerinin sürüş konforunu, teknolojik donanımlarını ve performansını doğrudan deneyimleyerek kendi ihtiyaçlarına en uygun modeli keşfetme imkanını bulacak. Etkinlik boyunca, markanın dikkat çeken modelleri IONIQ 6, TUCSON ile birlikte segmentinin en çok tercih edilen otomobillerinden i20 ve BAYON gibi Hyundai modelleri de test sürüş günlerinde gelenlerin beğenisine sunulacak. Yeni modelleri test eden ziyaretçilere çok özel hediyeler de verilecek.

Hyundai Motor Türkiye Yerli Üretimi Destekliyor

Hyundai Motor Türkiye İzmit Fabrikasında yerli üretimi tüm hızıyla devam ediyor. İzmit Ali Kahya’da bulunan 245.000 kapasiteli fabrikada i20 ve BAYON modellerinin üretimi yapılırken Ağustos ayında ise Türkiye’nin ikinci yerli elektrikli modeli IONIQ 3 üretimi de başlayacak. Yerli modellere verdiği önemi ise alıcılarına özel yaptığı kampanyalar ile gösteriyor.

Mayıs ayında i20 modeline özel 140.000 TL’ye varan nakit indirimi veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,99 kredi fırsatı bulunuyor. Sevilen model BAYON’da ise 150.000 TL’ye varan nakit indirimi veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,99 kredi kampanyası herkesi Hyundai showroomlarında bekliyor.

