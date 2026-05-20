Yeni Dacia Logan 13 yıl sonra Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı...
Dacia’nın 2013 yılından sonra yeniden satışa sunduğu yeni Logan, yenilenen tasarımı ve özel donanım seçenekleriyle 1 Haziran itibarıyla yollarda olacak.
Dacia’nın yenilenen ürün ailesi, her bütçeye hitap eden yeni modelleriyle gerek geniş ailelere gerekse bireysel kullanıcılara keyifli ve yüksek performanslı bir sürüş deneyimi sunuyor.
Yeni Sandero 1.238.000 TL’den, Yeni Sandero Stepway 1.535.000 TL’den ve Yeni Jogger ise 1.495.000 TL’den başlayan Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli satış fiyatlarıyla kullanıcılara bütçe dostu bir otomobil sahibi olma imkânı sağlıyor.
Yeni Sandero Stepway, Yeni Jogger ve Yeni Logan ile birlikte sunulan Eco-G 120 Otomatik (EDC), yenilenen Dacia ürün ailesinin en fazla öne çıkan motor seçenekleri arasında yer alıyor. 1.2 litrelik ve 3 silindirli turbo beslemeli çift yakıt teknolojisine sahip motor, eski jenerasyona oranla çok daha yüksek bir performans sunuyor. Bu sayede LPG'nin tüm avantajları, EDC otomatik şanzımanın avantajlarıyla ilk kez bir araya geliyor.
Kullanıcıların LPG’den daha uzun süre yararlanabilmeleri için Dacia, LPG depo kapasitesini 40 litreden gerçek kullanılabilir kapasite olan 50 litre seviyesine çıkardı. Bu sayede Eco-G 120 motora sahip modellerin toplam menzilleri 1.500 kilometreye ulaşıyor. Ayrıca, benzinli bir otomobilin deposunu tam olarak doldurmak için gerekli olan bütçe ile Eco-G 120 versiyonun LPG deposu iki kez doldurulabiliyor.
Yenilenen Dacia ürün ailesinin en yeni üyesi olan Yeni Logan, sedan versiyonuyla Türkiye’de Haziran ayı itibarıyla satışa sunuluyor. 2013 yılından sonra yeniden Türkiye’de yollara çıkacak olan Yeni Logan, lansmana özel 1.580.000 TL’lik fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Logan, iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bunlardan ilki olan çift yakıt teknolojisine sahip motor seçeneği; 1.2 litrelik ve 3 silindirli turbo beslemeli yapısıyla 197 Nm tork ve 120 hp güç üreterek Eco-G 120 EDC çift kavramalı otomatik vitesle geliyor. İkinci seçenek olan TCe 100 manuel vitesli benzinli motor ise 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen 1.0 litrelik 3 silindirli turbo şarjlı yapısıyla 200 Nm tork ve 100 hp güç sunarak günlük sürüş performansını iyileştiriyor.
Yeni Logan, tasarım açısından da önemli yeniliklerle geliyor. Piksel tasarımlı ön ızgarası ve ters T şeklindeki marka far imzası Yeni Logan’ın güçlü ve modern karakterini pekiştirirken, aynı zamanda Dacia’nın yeni marka kimliğini öne çıkarıyor. Expression ve Journey versiyonlarında sunulan yeni 16 inç jantlar ve köpekbalığı anten, modelin karakteristik yapısını vurguluyor. Araç; 1,85 metrelik genişliği, 22 santimetrelik arka diz mesafesi ve 628 litrelik bagaj hacmiyle segment standartlarının üzerinde konforlu ve ferah bir yaşam alanı sunuyor. Üstelik arka koltuklar katlandığında, bagaj hacmi 1.666 litreye kadar ulaşıyor.
My Dacia bağlantılı 10 inçlik multimedya sistemi, Expression ve Journey versiyonlarında standart olarak sunuluyor. Sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Journey donanım seviyesinde 7 inçlik dijital gösterge ekranı standart olarak yer alırken, kablosuz şarj sistemi ise opsiyonel olarak seçilebiliyor.
Yeni Logan; otomatik acil durum freni, araç, yaya, bisikletli ve motosiklet algılama özelliği ve sürücü dikkat uyarısı gibi en güncel Avrupa güvenlik standartlarını karşılayan yeni sürüş destek sistemlerine sahip olacak şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra sürüş konforunu ve güvenliğini artırmak isteyen kullanıcılar; otomatik farlar, çok açılı (multiview) kamera ve elektrikli katlanan yan aynalar olmak üzere üç yeni özelliğe de Journey donanım seviyesinde opsiyonel olarak sahip olabiliyor. Expression ve Journey versiyonlarında otomatik klima standart olarak yer alırken, Journey versiyonunda buna ek olarak eller serbest Dacia Card sistemi ve Kör nokta uyarı sistemi bulunuyor.
Pratik saklama alanlarının yanı sıra iç tasarımında YouClip bağlantı sistemiyle donatılan Yeni Logan, kullanıcılara son derece modüler ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Telefon ve tablet tutucu, çanta ve elbise askısı olarak kullanılabilen YouClip bağlantı sistemi, yolculukları daha kullanışlı ve konforlu hale getiriyor. Araçta, biri gösterge panelinde, diğeri ise orta konsolun arkasında olmak üzere standart olarak bulunan iki YouClip sabitleme noktasına ek olarak, iki opsiyonel bağlantı noktası da aksesuar olarak sunuluyor.
MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, 2026 yılının Dacia markası için oldukça önemli bir yıl olacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerinin yenilenen versiyonlarını pazara sunduklarını ifade etti. Haziran ayı itibarıyla da mevcut pazar şartlarında çok tercih edileceğini düşündükleri bir sedan seçeneği olan Logan modelini otomotiv pazarına kazandıracaklarını söyleyen Tatoğlu, gerçekleştirdikleri bu ürün atağı ile Dacia’nın pazar payını artırmayı ve yeni ürün stratejisi ile markayı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Tatoğlu ayrıca, herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışıyla, rakipsiz tüketim maliyetleriyle, fiyat-performans odağıyla ve güvenilirlik anlayışını baz alarak sundukları 7 yıl garanti süresiyle Dacia’yı daha güçlü hale getirdiklerini vurguladı.