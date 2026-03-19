7 Kişilik Teknoloji Devi

BYD’nin amiral gemisi olarak adlandırdığı 7 kişilik SUV modeli, gücü, konforu ve teknolojileriyle öne çıkıyor.

7 koltuklu bir SUV olan Tang, büyük boyutlarıyla neden amiral gemisi olarak adlandırıldığını açıklıyor: 4970 mm uzunluk, 2130 mm genişlik, 1745 mm yükseklik ve 2820 mm aks mesafesi...

Benzer bir durum bagaj hacmi için de geçerli: Tüm koltuklar kullanımdayken 235 lt, üçüncü sıra katlandığında 940 lt ve ikinci sıra da katlandığında 1655 lt. 2630 kg’lık aracın römork kapasitesi ise 1,5 ton.

SUV kardeşi SEAL’a göre daha aristokrat bir burun tasarımına sahip olan Tang, ülkemize zengin konfor ve güvenlik donanımlarına sahip Flagship adlı donanım paketiyle ithal ediliyor. Modern ve sportif çizgilerin harmanlandığı tasarım, aerodinamik yapıya rağmen, 20 inçlik büyük jantlarının da yardımıyla, göze hoş görünmeyi başarıyor.

Tang’ın geniş iç mekanı lüks ve teknolojiyi aynı anda sunuyor. Premium bir donanım vaat eden iç mekan 7 kişilik oturma kapasitesiyle de dikkat çekiyor. 15,6 inçlik büyük merkezi ekran bir BYD imzası olarak dönebilen bir yapıya sahip. Kokpit ekranının ölçüsü ise 12,3 inç.

BYD Tang’ın 2 adet elektromotoru, 4x4 çekiş sistemi sunuyor. BYD’nin geliştirdiği Blade adlı aküye (170 kW DC şarj desteği) sahip olan araç, 528 km karma menzile sahip. Çinli marka aküye 8 yıl/200.000 km garanti veriyor. Motorlarının 510 HP’lik gücüyle Tang, 0-100 km/s hızlanmayı 4,9 sn’de tamamlayabiliyor.

Elektronik asistanların dışında bağlanabilirlik özellikleri de dikkat çekici. Adaptif cruise control, otomatik park, 360 derece kamera sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, sesli komut ve uygulama desteği sunan BYD DiLink sistemi...

12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, ritme duyarlı ambiyans aydınlatması, head-up gösterge, masaj fonksiyonlu arka koltuklar, ısı ve ses yalıtımlı ön cam ve daha birçok donanım, Tang’ı kullanmayı konforlu ve eğlenceli hale getiriyor.

SONUÇ

MURAT ÇAVDAR

Tang, yolcularını premium kalitedeki iç mekanıyla karşılayan, geniş, konforlu ve güçlü bir SUV. Qualcomm Snapdragon SA8155 çip setiyle tekerlekli bir bilgisayar gibi hissettiren araç, BYD UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile multimedya ekranında eşsiz grafikler ve etkileyici bir deneyim de sunuyor.