Acaba çocuğum zorbalıyor mu, zorbalanıyor mu?

Fiziksel şiddetten alay etmeye, dışlamadan siber zorbalığa kadar pek çok farklı biçimde karşımıza çıkan akran zorbalığı, hem buna maruz kalanlar hem de zorbalık yapanlar üzerinde kalıcı izler bırakabiliyor. Ebeveynlerin ağzından düşmeyen bu ‘ünlü kavramı’ uzmanıyla masaya yatırdık.

Aslında eskiden beri var olan bir kavram akran zorbalığı. Ancak son dönemde hemen her ortamda dillerden düşmeyen bir konu haline geldi. Okulda, evde, parkta, sosyal medyada, veli Whatsapp gruplarında en çok bu konu konuşuluyor diyebiliriz. Çocuğu akran zorbalığına uğrayanlar kadar, zorbalık yapanlar da bu konuya çözüm arıyor. Akran zorbalığı sadece okul koridorlarında ya da sosyal medyada yaşanan bir sorun değil; çocukların ruh sağlığını, özgüvenini ve geleceğe bakışını derinden etkileyen bir süreç. Peki zorbalık neden ortaya çıkıyor, kimleri nasıl etkiliyor ve bu döngü nasıl kırılabilir? Akran zorbalığının nedenlerini, çocuklar üzerindeki etkilerini ve çözüm yollarını Uzman Psikolog Şeyla İbrahimoğlu Delen ile konuştuk.

Akran zorbalığı nedir? Türleri nelerdir?

Kısaca tanımlayacak olursak, bir çocuğun başka bir çocuğu bilerek, isteyerek ve tekrarlı şekilde incitmesi akran zorbalığıdır. Akran zorbalığındaki incitme bazen itmek, vurmak gibi fiziksel şiddet içeren davranışlarla olur; bazen de alay ederek, dışlayarak ya da sosyal medyada hedef alarak. Asıl ayırt edici nokta şudur: Bu durum tek seferlik bir tartışma değil, güç dengesinin bozulduğu ve bir çocuğun kendini savunmakta zorlandığı, tekrar eden bir süreçtir. Zamanla çocukta “yalnızım, değersizim, kimse beni korumuyor, çaresizim” inançları yerleşmeye başlar.

Akran zorbalığının yaşı ve cinsiyeti var mı? Daha çok hangi yaşlarda başlıyor? Kızlarda mı daha çok görülüyor, erkeklerde mi?

Genellikle ilkokul yıllarında başlıyor akran zorbalığı; ama özellikle 9-14 yaş arası yani geç çocukluk ve ergenliğin ilk evrelerinde sıklığı artıyor. Çünkü bu yaşlar, kimlik arayışının, sosyal rollerin ve gruplaşmaların yoğunlaştığı evrelerdir. Bu yaşlardaki çocuklar hem aidiyet duygusunu güçlendirmek için hem de kendi güçlerini test etmek amacıyla daha fazla sosyal çatışmaya girer. Cinsiyete bağlı olarak zorbalığın türü farklılık gösterebilir. Erkek çocuklarda daha çok fiziksel zorbalık; itme, vurma, tehdit etme davranışları gözlenirken, kız çocuklarında alay, dedikodu, dışlama gibi ilişki temelli zorbalık daha yaygındır. Ancak günümüzde bu ayrım giderek silikleşiyor. Hem kızlar hem erkekler dijital ortamda (siber zorbalık), sosyal dışlamada ya da sözlü saldırılarda bulunabiliyor. Çocuklar artık sadece okul bahçelerinde değil, WhatsApp gruplarında, sosyal medya uygulamalarında ve oyun platformlarında da birbirlerine zarar verebiliyor. Önemli olan aslında yaş veya cinsiyet değil, ilişki dinamikleri ve göz ardı edilmemesi gereken sinyallerdir. Zorbalıkla mücadele bireysel davranıştan çok, sistemik bir farkındalık ve iş birliği gerektirir.

Bir çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır? Zorbalığa uğrayan çocuklarda en sık gözlemlenen psikolojik belirtiler nelerdir?

Zorbalığa uğrayan çocuklar yaşadıklarını çoğu zaman doğrudan anlatmaz ama bedenleri, davranışları ve duygusal tepkileri bu yükü ne yazık ki sessizce taşır. Psikolojik ve duygusal belirtileri içe kapanma, arkadaşlık ortamından uzaklaşma ile gözleyebiliriz. Zorbalığa uğradığı ortam okul/kulüp ise gitme saati yaklaştıkça artan gerginlik, baş ağrısı veya mide bulantısı gibi psikosomatik belirtiler de sıkça karşımıza çıkar. Kendilik algısında düşüşler gözlenebilir; sevilmediğini düşünme, değersiz hissetme gibi. Ve tüm bu yoğun duygular dışarıya çıkmanın yolunu en çok öfke patlamaları ve ağlama nöbetleri ile gösterir. Paralelde akademik düşüş, dikkat problemleri, uyku ve beslenme sorunları ile de sinyalleri izlemek mümkündür.

Zorbalığa uğrayan çocuklar yaşadıklarını neden çoğu zaman saklıyor?

Zorbalık; çocuklarda utanç, suçluluk ve korku gibi yoğun duygular uyandırdığı için paylaşmakta zorlanılır. “Benim yüzümden oldu” ya da “Ailemi üzerim” gibi düşüncelerle yaşadıklarını saklıyor olabilirler. Bazen de çocuklar kendilerine inanılmayacağından ya da olayın daha da kötüleşeceğinden korkar. Özellikle zorba tarafından tehdit edildiyseler, konuşmak onlar için daha da zorlaşır. Bazen de anlatmaları halinde arkadaşları tarafından dışlanacaklarını düşünebilirler. Bu yüzden çocukların sessizliği çoğu zaman bir şeylerin yolunda gitmediğine dair önemli bir ipucudur ve güvenli, yargılamayan bir ortamda onlara alan açmak kritik bir ihtiyaçtır.

Aileler akran zorbalığı yaşayan çocuğuna nasıl yaklaşmalı? Aile tutumları süreci nasıl etkiliyor?

Akran zorbalığı yaşayan bir çocuğa yaklaşımda en önemli unsur, çocuğun duygusal güvenliğini önceleyen bir tutum sergilemektir. Aileler sakin ve soğukkanlı kalmalı, çocuğu yargılamadan dinlemeli ve ne yaşadığını tam olarak anlamaya çalışmalıdır. Ona yanında olduğunu hissettirmek en önemlisi diyebiliriz. Aile tutumları bu süreci doğrudan etkiler. Çocuğun yaşadığını küçümsemek, “Boş ver, takılma” ya da “Sen de karşılık verseydin” gibi tepkiler, onun yalnız ve suçlu hissetmesine neden olabilir. Aynı şekilde, aşırı tepki göstermek ya da kontrolü tamamen ele almak da çocuğun süreci kendi başına yönetme becerilerini zedeleyebilir. Müdahale ederken dengeye dikkat etmek gerekir. En sağlıklı yaklaşım, çocuğun duygularını tanımasına ve ifade etmesine destek olmak, yaşadığı durumu birlikte değerlendirmek ve gerekiyorsa okul ya da bir uzmandan destek alarak süreci birlikte yürütmektir.

Akran zorbalığına yönelik yardım seçenekleri nelerdir? Okul rehberlik servisleriyle iş birliği bu süreçte ne kadar önemli?

Yardım sürecinde çok yönlü bir destek planı gerekir. Aile, okul ve uzman desteği birlikte çalışmalıdır. Okul rehberlik servisleri, bu sürecin en önemli paydaşlarındandır. Zorbalığın tespiti, faillerin ve mağdurun psikososyal durumlarının değerlendirilmesi ve uygun müdahale planlarının oluşturulması gibi kritik adımlar rehber öğretmen eşliğinde yürütülebilir. Ayrıca, öğretmenlerin sınıf içi gözlemleri ve öğrencilerle olan iletişimi sürecin sağlıklı işlemesi için belirleyici rol oynar. Bununla birlikte, derin etkilerin gözlendiği durumlarda; çocuğun yaşadığı duygusal travmalarla başa çıkabilmesi, özgüveninin yeniden inşa edilmesi ve gerekli durumlarda aile içi dinamiklerin düzenlenmesi için psikolog ve psikiyatrist devreye girmelidir. Okullarda sadece olay sonrası değil, önleyici çalışmalar oldukça önemlidir. Akran zorbalığını azaltmak için empati eğitimi, sosyal beceri atölyeleri, grup çalışmaları gibi programların yürütülmesi, öğrenciler arasında sağlıklı ilişkiler kurulmasını destekler. Yardım süreci, yalnızca mağduru “destekleme” değil, sistemin tümünü dönüştürme sürecidir.

Akran zorbalığına uğrayan bir çocuk destek almazsa ileride ne gibi sorunlar olabilir?

Zorbalığa maruz kalan çocuk yeterli destek almazsa, bu yaşantı sadece o döneme ait bir sorun olmaktan çıkar ve çocuğun gelişimini etkileyen kalıcı izler bırakabilir. Çocukta özgüven kaybı, kaygı, depresif belirtiler ve değersizlik duyguları gelişebilir. İlerleyen yıllarda sosyal ilişkiler kurmakta zorlanma, insanlara güvenmekten kaçınma ya da sürekli reddedilme beklentisi sık görülen sonuçlardandır. Bazı çocuklarda; tikler, bedensel yakınmalar, öfke patlamaları ya da içe kapanma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Desteklenmeyen zorbalık deneyimleri, kişinin kendilik algısını zedeleyerek yetişkinlikte de ilişki sorunlarına ve duygusal kırılganlığa zemin hazırlayabilir. Bu nedenle erken fark edilmesi ve uygun destekle ele alınması, çocuğun ruh sağlığı açısından koruyucu bir rol oynar. İşin bir diğer boyutu da zorbalık yapan çocuklar. Hiçbir aile çocuğunun akran zorbalığı yapmasını istemez elbette.

Zorbalık yapan çocuklar bunu neden yapıyor, davranışlarının altında yatan duygu ve ihtiyaçlar neler olabilir?

Zorbalık yapan çocuklar, “kötü” oldukları için değil; çoğu zaman kendi duygusal ihtiyaçlarını ifade etmenin başka yollarını bilmedikleri için bu yola başvururlar. Zorbalıklarının ardında görülme, kontrol etme, öfke boşaltma, ait hissetme ya da güvende olma gibi temel ihtiyaçlar yer alır. Bazı çocuklar evde ya da sosyal çevresinde güçsüz hissediyorsa, bu hissi telafi etmek için akranları üzerinde baskı kurarak güç kazanmaya çalışabilir. Ayrıca zorbalık yapan çocuklar sıklıkla empati kurmakta zorlanabilir çünkü ya kendileri yeterince empatiyle karşılanmamışlardır ya da duygularını sağlıklı biçimde düzenleyebilecek içsel donanıma henüz sahip değildirler. Onları anlayan, duygularını kelimelere dökebilecekleri ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri güvenli alanlar yaratmak çok daha etkili bir yaklaşımdır.

Çocuklar zorbalık yaparken aslında neyi başarmaya çalışıyor olabilir?

Zorbalık yapan çocuklar aslında kontrol, aidiyet ya da görünürlük kazanmak ister. Duygularını başka yollarla ifade etmekte zorlanan çocuklar, kendilerini güçlü hissetmek veya bastırılmış öfkelerini dışa vurmak için zorbalığa yönelebilir. Bu davranışların arkasında çoğu zaman anlaşılma, değer görme, kabul edilme ve duygusal ihtiyaçların karşılanmaması yatar.

Zorbalık yapan çocukların empati kurmakta zorlandığını söyleyebilir miyiz?

Evet, bu çocukların genellikle empati becerileri gelişmemiştir. Başkasının duygusunu anlamakta ya da kendi duygusunu düzenleyip ifade etmekte zorlanabilirler.

Zorbalık yapan bir çocuğa yaklaşırken ceza mı, yoksa destekleyici yöntemler mi daha etkili oluyor?

Sadece ceza vermek, davranışın altında yatan nedenleri görmezden gelmek anlamına gelebilir. Bu da çocuğun hem zorbalıkla başa çıkma becerisini geliştirmesini engeller hem de utanç, öfke ve daha fazla dışlanma hissini tetikleyebilir. Destekleyici yöntemler, çocuğun duygu düzenleme becerilerini, empati kapasitesini ve sosyal ilişkilerini sağlıklı bir şekilde geliştirmesine yardımcı olur. Elbette davranışın bir sonucu olmalı; ancak bu sonuç, öğrenmeyi ve sorumluluk almayı teşvik eden bir yol izlemelidir. En etkili yaklaşım, sınır koyarken duygusal ihtiyaçları da gözeten, rehberlik eden ve öğretici bir tutumdur.

Bu konuda ailelere neler önerirsiniz?

Aileler çocuklarının zorbalıkla ilişkili davranışlarını fark ettiğinde yargılamadan dinlemeli, duygularını anlamaya çalışmalıdır. Duygular hakkında konuşmak, empati kurmayı öğretmek ve evde şiddet içermeyen bir iletişim dili kullanmak önemlidir. Davranışa sınır koyarken, çocuğun kendini suçlu değil sorumlu hissetmesini sağlamak gerekir. Okulla ve uzmanlarla iş birliği içinde olmak, sürecin sağlıklı yönetilmesini kolaylaştırır. Çocukların değişebilmesi için destekleyici, güvenli ilişkilere ihtiyaçları vardır.