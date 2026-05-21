Sizin beyniniz de sisli sabahlar gibi mi?

Her zaman yaptığınız işlere odaklanamıyorsunuz, basit işler bile zor geliyor, kelimeleri unutmaya başladınız, anahtarlarınızı sürekli kaybediyorsunuz, düşünceleriniz bulanık… Artık günlük rutinlerinizi bile bir liste yapmadan gerçekleştiremiyorsunuz… Bu durum basit bir dalgınlıktan fazlası olabilir. “Beyin sisi” denilen bu zihinsel bulanıklık, modern hayatın giderek yaygınlaşan sorunlarından biri. Peki beyin sisi neden ortaya çıkar ve bu ‘pus’ nasıl dağılır?

Son zamanlarda pek çok kişi şu şikayetleri dile getiriyor: Unutkanlık, odaklanma güçlüğü ve zihinsel yorgunluk. Beyin sisi olarak tanımlanan bu durum, çoğu zaman yoğun stres, uykusuzluk, hormonal değişimler ya da yaşam temposunun bir yansıması olarak ortaya çıkabiliyor. Günlük hayatın hızına yetişmeye çalışırken zihnimiz de bazen sisli bir havaya bürünüyor. Bu durum çoğu zaman geçici oluyor ve doğru adımlarla yönetilebiliyor. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Acıbadem Kartal Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esma Kobak Tur ile konuştuk…

Beyin sisi nedir?

Beyin sisi, genellikle dikkat bozukluğu, yürütücü işlev bozukluğu, işleme hızında azalma ve zihinsel yorgunluk gibi bilişsel işlev bozuklarının öznel bir deneyimini tanımlayan, tıbbi olmayan, halk dilinde kullanılan bir terimdir. Bu terim, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda (DSM-5-TR) resmi bir tanı birimi değildir ancak duygu durum bozuklukları, uyku yoksunluğu, menopoz, oto immün hastalıklar ve SARS-CoV-2 enfeksiyonu sonrası durumlarda sıklıkla bildirilmektedir.

Günlük hayatımızı nasıl etkiliyor?

Beyin sislenmesi mesleki performansı, akademik üretkenliği, çoklu görev yapma yeteneğini ve karar vermeyi bozabilir. Hastalar genellikle toplantılar sırasında dikkatlerini sürdürmede zorluk, problem çözmede yavaşlama ve sözel akıcılıkta azalma bildirmektedir. Bu semptomlar iş verimliliğinde azalma, kişiler arası gerginlik ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olabilir.

Unutkanlıkla beyin sisi birbirine çok karıştırılıyor. Aralarındaki farklar neler?

Beyin sisi öncelikle dikkat, işlem hızı ve yürütme işlevini etkilerken, unutkanlık daha spesifik olarak epizodik hafıza bozukluğuna işaret eder. Beyin sisi; dalgalanan bilişsel yetersizlik, genellikle geri dönüşümlüdür ve sistemik veya psikiyatrik durumlarla bağlantılıdır. Unutkanlık; belirli anıları kodlama veya geri çağırmada zorluk; iyi huylu (normal yaşlanma) veya patolojik (ör. erken nörodejeneratif hastalık) olabilir. Alzheimer hastalığı gibi erken nörodejeneratif bozukluklarda, eksiklikler ilerleyicidir ve epizodik hafızayı orantısız bir şekilde etkiler.

Beyin sisinin belirtileri nelerdir? Günlük hayatta bunu nasıl fark ederiz?

En yaygın semptomlar şunlardır: Zihinsel yorgunluk, yavaşlama, kelime bulma zorluğu, konsantrasyon azalması, çoklu görev yapma becerisinde bozulma, öznel kafa karışıklığı... Bu durum genellikle rutin bilişsel görevler (örneğin, e-posta yazma, finansal planlama) orantısız bir çaba gerektirdiğinde fark edilir.

Hormonal değişimler (özellikle menopoz ve perimenopoz) beyin sisi yapar mı?

Evet. Perimenopoz ve menopoz döneminde bilişsel şikayetler yaygındır. Dalgalanan ve azalan östrojen seviyeleri, hipokampus ve prefrontal korteks fonksiyonlarını etkiler. Estradiol, çalışma belleği ve dikkat ile ilgili mekanizmalar olan sinaptik plastisite ve kolinerjik iletimi modüle eder. Bu değişiklikler genellikle belirgin değildir ve çoğu zaman geri dönüşümlüdür.

Stres ve kaygı zihinsel netliği nasıl etkiler?

Kronik stres kortizol seviyesini yükseltir ve bu da prefrontal korteks düzenlemesini ve hipokampal fonksiyonu bozar. Sürekli glukokortikoid maruziyeti, çalışma belleğini ve bilişsel esnekliği bozar. Anksiyete, aşırı tehdit izleme yoluyla bilişsel yükü artırır ve hedef odaklı görevler için kullanılabilir dikkat kaynaklarını azaltır.

Uzun süreli uykusuzluk beyin sisine yol açar mı?

Evet. Uyku yoksunluğu dikkat, uyanıklık, yürütme işlevi ve duygusal düzenlemeyi önemli ölçüde bozar. Fonksiyonel MRI çalışmaları, uyku kaybından sonra prefrontal aktivasyonun azaldığını göstermektedir. Kronik uyku kısıtlaması, akut toplam yoksunlukla karşılaştırılabilir bir kümülatif bilişsel gerilemeye neden olur.

Beslenme bozuklukları, vitamin ve mineral eksiklikleri (B12, demir, D vitamini gibi) beyin sisinde rol oynar mı?

B12 vitamini eksikliği: Demiyelinizasyon ve metilasyon bozukluğu nedeniyle bilişsel yavaşlama ve nöropsikiyatrik semptomlarla ilişkilidir.

Demir eksikliği: Oksijen taşınmasını azaltır ve nörotransmitter sentezini etkiler.

D vitamini eksikliği: Nöroinflamatuar ve nöroprotektif yolaklar aracılığıyla bilişsel bozukluklarla ilişkilidir.

Eksikliklerin düzeltilmesi, nedensel bir ilişki varsa semptomları iyileştirebilir.

Depresyon ve anksiyete ile beyin sisi arasında bir ilişki var mı?

Kesinlikle evet. Bilişsel işlev bozukluğu, dikkat, hafıza ve yürütücü işlevleri etkileyen majör depresif bozukluğun temel bir özelliğidir. Anksiyete bozukluklarında, tehdide yönelik dikkat eğilimi bilişsel verimliliği azaltır. Bilişsel semptomlar, duygu durum semptomları kısmen düzelse bile sıklıkla devam eder.

Tiroid sorunları beyin sisi yapar mı?

Evet. Hem hipotiroidizm hem de hipertiroidizm bilişsel işlevleri bozabilir. Hipotiroidizmde, yavaşlayan metabolizma beyin fonksiyonlarını etkiler ve işlem hızının düşmesine ve hafıza şikayetlerine yol açar. Tedavi edilmeyen şiddetli hipotiroidizm, geri dönüşümlü bilişsel bozukluğa neden olabilir.

Covid sonrası, Long Covid’de görülen beyin sisi neden oluşur?

Bilişsel işlev bozukluğu, uzun süreli COVID’in (PASC) belirgin bir özelliğidir. Önerilen mekanizmalar şunlardır: Nöroinflamasyon, mikrovasküler işlev bozukluğu, kan-beyin bariyerinin bozulması, bağışıklık sistemi düzensizliği, otonomik işlev bozukluğu. Nörogörüntüleme çalışmaları, limbik ve frontal bölgelerde yapısal ve metabolik değişiklikler olduğunu göstermektedir.

İnsülin direnci ya da kan şekeri dalgalanmaları zihinsel bulanıklık yaratır mı?

Evet. Glikoz, beynin birincil enerji kaynağıdır. Hem hipoglisemi hem de yemek sonrası hiperglisemi dikkat ve tepki süresini bozar. İnsülin direnci, bilişsel performansın azalmasıyla ilişkilidir ve vasküler ve nörodejeneratif risklere katkıda bulunabilir

Hangi durumlarda beyin sisi ciddiye alınmalı ve ne zaman doktora başvurulmalı?

Aşağıdaki durumları yaşıyorsanız, durumu ciddiye alıp bir uzmana başvurmanız gerekir.

Semptomlar ilerleyici ise, Günlük işlevler önemli ölçüde bozulmuşsa,

Fokal nörolojik belirtiler ortaya çıkarsa, Kişilik veya davranış değişiklikleri meydana gelirse, İlişkili sistemik semptomlar olursa (kilo kaybı, şiddetli yorgunluk).

Egzersiz, meditasyon ve zihinsel egzersizler işe yarar mı?

Evet. Aerobik egzersiz, yürütme işlevini ve hipokampus hacmini geliştirir. Farkındalık meditasyonu, dikkati ve duygusal düzenlemeyi geliştirir. Bilişsel eğitim, alana özgü performansı geliştirir; transfer etkileri değişiklik gösterir.

Beyin sisi nasıl tedavi ediliyor?

Tedavi, altta yatan nedeni hedef alır: Metabolik/hormonal anormallikleri düzeltmek, depresyon/anksiyeteyi tedavi etmek, uyku bozukluklarını gidermek, uzun süreli COVID semptomlarını yönetmek, uygun olduğunda bilişsel rehabilitasyon. Ancak “beyin sisi” için özel olarak kullanılan evrensel bir farmakolojik tedavi yoktur.

Beyin sisi yaşayan biri yaşam tarzında ne gibi değişiklikleri yapmalı?

Diyet alışkanlıklarınızı düzenleyin (Akdeniz tarzı beslenme vb).

Beyin sisi ile erken dönem demans nasıl ayırt edilir?

Beyin Sisi

Genellikle geri dönüşümlü

Erken Demans

Geri dönüşümsüz, kademeli gerileme

Demansı işaret eden kırmızı bayraklar arasında ilerleyici fonksiyonel bozukluk ve anosognozi bulunur.