Aileler için tasarlandı: Yeni Chery TIGGO7 Comfort Türkiye'de

Aile odaklı mobilite anlayışını güçlendirmeye devam eden Chery, yeni TIGGO7 Comfort ile SUV ürün gamına yeni bir seçenek daha ekledi.

Daha fazla aileye hitap eden daha geniş bir ürün gamı

Ailelerin değişen mobilite beklentilerine yenilikçi çözümler sunmayı sürdüren Chery, yeni TIGGO7 Comfort versiyonuyla TIGGO7 ürün ailesini daha da genişletiyor. TIGGO ailesinin kalite, güvenlik ve güvenilirlik anlayışını temel alan yeni versiyon, markanın "For Family" (Aile İçin) yaklaşımını daha geniş kullanıcı kitleleriyle buluşturmayı hedefliyor. Böylece aileler, farklı yaşam tarzlarına ve sürüş beklentilerine uygun daha fazla SUV seçeneğine ulaşırken, Chery de ürün gamındaki çeşitliliği güçlendirmeye devam ediyor.

TIGGO7 ailesinin en yeni üyesi olan Comfort versiyonu, Chery'nin SUV ürün gamını daha da zenginleştirerek müşterilere yaşam tarzlarına ve bütçelerine en uygun modeli seçme konusunda daha fazla esneklik sunuyor. Yeni versiyon, markanın uzun yıllardır benimsediği kalite, güvenlik ve günlük kullanım kolaylığı anlayışını korurken, daha fazla kullanıcının Chery deneyimiyle buluşmasına da olanak tanıyor.

Her yolculukta kanıtlanmış performans

Chery'nin kendini kanıtlamış 1.6 TGDI benzinli motoru ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) ile donatılan TIGGO7 Comfort, güçlü performans, yakıt verimliliği ve uzun ömürlü güvenilirliği dengeli bir şekilde bir araya getiriyor. İster günlük şehir içi kullanımda, ister hafta sonu kaçamaklarında ya da uzun aile yolculuklarında olsun, bu güç aktarma sistemi her yolculukta sürücüsüne güven veren, konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunmak üzere geliştirildi.

"Safety For Family" yaklaşımıyla standart akıllı güvenlik

Chery'nin "Safety For Family" yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen TIGGO7 Comfort, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSD) ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerini standart olarak sunuyor. Otoyol sürüşlerinden yoğun şehir trafiğinde gerçekleştirilen şerit değişimlerine, park alanlarından geri manevralara kadar her sürüş senaryosunda bu teknolojiler ailelere daha güvenli ve daha konforlu bir yolculuk deneyimi sağlıyor.

Ailelerin günlük ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan konfor

Günlük kullanım kolaylığı ön planda tutularak geliştirilen TIGGO7 Comfort, 6 yönlü elektrikli sürücü koltuğu, akustik ön cam ve ön yan camlar, dinamik kılavuz çizgilerine sahip geri görüş kamerası, PM2.5 hava filtreleme sistemi ve tamamen siyah iç mekân tasarımı gibi donanımlarla geliyor. Tüm bu özellikler, sürücü ve yolcular için daha sessiz, daha sağlıklı ve daha konforlu bir kabin atmosferi oluşturarak her yolculuğu daha keyifli hale getiriyor.

Ürünün ötesinde, her aile için

Yeni TIGGO7 Comfort'un ürün gamına katılması, yalnızca Chery'nin SUV seçeneklerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda markanın kalite, güvenlik ve güvenilirlikten ödün vermeden ailelere daha fazla alternatif sunma konusundaki uzun vadeli kararlılığını da ortaya koyuyor.

Chery'nin küresel marka elçisi Robert Lewandowski, markanın benimsediği mükemmeliyet anlayışını temsil ediyor. "For Family, For Champion" yaklaşımının simge isimlerinden biri olan Lewandowski, Chery'nin dünya genelindeki ailelere kalite, güvenlik ve güven sunma vizyonunu güçlü şekilde yansıtıyor. Chery ailesinin önemli markalarından OMODA | JAECOO ise "Forever 26" ruhuyla genç nesillere hitap etmeyi sürdürüyor. Yenilikçi ve kişiselleştirilmiş mobilite deneyimleri sunan marka, Chery'nin küresel ürün portföyünü daha da güçlendirirken farklı kullanıcı beklentilerine yönelik çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Araçların ötesinde sunulan CHERY FAMILY CARE hizmetleri ise sahiplik sürecinin her aşamasında kapsamlı destek sağlayarak kullanıcılara uzun vadeli güvence sunuyor ve Chery'nin ailelerin her yolculuğunda yanında olma anlayışını daha da güçlendiriyor.