Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Auto Show

YENİ DS N°7 Ekim'de Türkiye yollarında olacak

İçeriği Paylaş

DS Automobiles, ürün gamındaki yeni dönemi temsil eden, ileri teknolojilerini ve premium seyahat anlayışını bir araya getiren yeni DS N°7'yi ekim ayında Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

DS Automobiles, ürün gamındaki yeni dönemi temsil eden DS N°7 ile premium SUV segmentindeki iddiasını daha da güçlendiriyor. Ekim ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan yeni DS N°7, markanın yeni isimlendirme stratejisini taşıyan DS Automobiles modellerinden biri olarak zarafet, teknoloji ve verimliliği aynı noktada buluşturuyor. DS Automobiles Marka Direktörü Selim Eskinazi: "DS N°7 ile yalnızca yeni bir SUV modelini değil, DS Automobiles’in geleceğe bakışını da Türkiye yollarına çıkarıyoruz. Markamızın yeni nesil tasarım ve teknoloji anlayışını yansıtan DS N°7’nin, zengin standart donanımı, yüksek verimliliği ve birinci sınıf konfor özellikleriyle premium SUV kullanıcılarının beklentilerine güçlü bir yanıt vereceğine inanıyoruz. Ekim ayında müşterilerimizi yeni nesil bir DS Automobiles deneyimiyle buluşturacağız. Lansmanla birlikte de ön talepleri toplamaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Benzer Haberler

OMODA | JAECOO yeni nesil mobilite deneyimini Çeşme’ye taşıdı

21.07.2026Genel

Kişiye özel lüks: Rolls-Royce Ghost Savile Row tanıtıldı

09.07.2026Genel

DS Automobiles’den Temmuz ayına özel fırsat: İşte yeni DS N°4’ün fiyatı ve kampanya detayları

08.07.2026Genel

Peugeot modellerinde Temmuz fırsatları başladı

07.07.2026Genel

Suzuki modellerinde bu aya özel 0 faiz ve takas desteği var

06.07.2026Genel

Jeep’ten Temmuz ayına özel büyük takas ve fiyat avantajı

03.07.2026Genel

Hyundai, yeni elektrikli Hatchback modeli IONIQ 3’ü tanıttı

02.07.2026Genel

Aileler için tasarlandı: Yeni Chery TIGGO7 Comfort Türkiye'de

30.06.2026Genel

Kesintisiz operasyon, düşük maliyet: Renault Trucks Master Red Edition satışta

29.06.2026Genel

Yeni Renault Megane E-Tech sahneye çıkıyor: Türkiye tarihi belli oldu

22.06.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş