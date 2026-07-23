YENİ DS N°7 Ekim'de Türkiye yollarında olacak

Yeni DS N°7 geliştirilirken markanın temel hedeflerinden biri, uzun yolculukları daha konforlu, daha sessiz ve daha huzurlu hale getirmek oldu. Bu yaklaşım doğrultusunda tasarlanan iç mekân, yüksek işçilik kalitesi, kaliteli malzemeleri ve Fransız zanaatkârlığını yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor.

DS Automobiles'in karakteristik tasarım unsurları arasında yer alan “Clous de Paris” işlemeleri, inci dikiş detayları ve saat kayışından ilham alan koltuk tasarımları, markanın lüks anlayışını modern bir yorumla yansıtıyor. DS N°7 ile birlikte ilk kez sunulan doğal ahşap kaplamalar ve özenle tasarlanan ambiyans aydınlatması, kabinin rafine atmosferini daha da güçlendirirken, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 16 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı teknolojiyi yaşam alanının doğal bir parçası haline getiriyor. Ayrıca DS Automobiles'in yeni tasarım anlayışını yansıtan X şeklindeki direksiyon simidi ise ergonomik yapısıyla sürücünün tüm temel fonksiyonlara sezgisel şekilde erişmesini sağlıyor.

Türkiye'de satışa sunulacak PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyeleri de zengin standart ekipmanlarıyla öne çıkıyor. Her iki versiyonda da 19 inç alaşım jantlar, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan multimedya sistemi, geri görüş kamerası, Stop & Go özellikli adaptif hız sabitleyici, panoramik cam tavan, DS NECK WARMER ve DS DRIVE ASSIST yarı otonom sürüş yardımcısı standart olarak sunuluyor. PALLAS versiyonu, İnci Grisi & Sonsuzluk Mavisi DS CANVAS iç tasarım konsepti ile sunulurken, ÉTOILE versiyonu Celeste Gri Nappa deri döşemeleriyle premium atmosferi daha da ileri taşıyor. PALLAS versiyonunda eller serbest erişimli elektrikli bagaj kapağı, havalandırmalı kablosuz şarj ünitesi ve DS IRIS SYSTEM 2.0 sunuluyor. ÉTOILE versiyonunda ise bunlara ek olarak havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, DS PIXELVISION 3.0 akıllı far sistemi, DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, ELECTRA® 3D by FOCAL premium ses sistemi, DS VISION 360, DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara ve Clean Cabin sistemi standart donanımlar arasında bulunuyor.

Arka bölümde daha uzun kapılar, büyütülen cam yüzeyler ve izolasyonlu panoramik cam tavan sayesinde ferahlık hissi artırılırken, yeniden tasarlanan kabin mimarisi arka koltuklarda 25 mm'ye kadar daha fazla baş mesafesi sunuyor. Motor seçeneğine ve ses sistemi tercihine bağlı olarak 560 litreye kadar ulaşan bagaj hacmi ile çift konumlu bagaj zemini ise günlük kullanıma yönelik pratik çözümler sunarken FOCAL bulunmayan versiyonlarda sunulan yedek lastik kullanım kolaylığını tamamlıyor.