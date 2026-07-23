YENİ DS N°7 Ekim'de Türkiye yollarında olacak
DS Automobiles, ürün gamındaki yeni dönemi temsil eden DS N°7 ile premium SUV segmentindeki iddiasını daha da güçlendiriyor. Ekim ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan yeni DS N°7, markanın yeni isimlendirme stratejisini taşıyan DS Automobiles modellerinden biri olarak zarafet, teknoloji ve verimliliği aynı noktada buluşturuyor. DS Automobiles Marka Direktörü Selim Eskinazi: "DS N°7 ile yalnızca yeni bir SUV modelini değil, DS Automobiles’in geleceğe bakışını da Türkiye yollarına çıkarıyoruz. Markamızın yeni nesil tasarım ve teknoloji anlayışını yansıtan DS N°7’nin, zengin standart donanımı, yüksek verimliliği ve birinci sınıf konfor özellikleriyle premium SUV kullanıcılarının beklentilerine güçlü bir yanıt vereceğine inanıyoruz. Ekim ayında müşterilerimizi yeni nesil bir DS Automobiles deneyimiyle buluşturacağız. Lansmanla birlikte de ön talepleri toplamaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.
Heykelsi tasarım ve güçlü duruş
4,66 metre uzunluğa, 1,90 metre genişliğe ve 1,63 metre yüksekliğe sahip olan yeni DS N°7, dengeli çizgileri, uzatılmış silüeti ve güçlü gövde yapısıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. 740 mm çapındaki tekerlekleri ve 19 inç jantıyla yolda güçlü bir duruş sergileyen yeni DS N°7, aynı zamanda aerodinamik verimliliğiyle de öne çıkıyor. Bununla birlikte sınıfının en iyi değerlerinden biri olan 0,26 Cx sürtünme katsayısı, hem performansa hem de tüketime doğrudan katkı sağlıyor.
DS N°7’nin ön bölümünde iki farklı karakter sunuluyor. PALLAS donanım seviyesinde şeffaf tasarımlı ön ızgara tercih edilirken, ÉTOILE versiyonunda DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara, ışıklı çizgiler ve aydınlatmalı DS logosuyla markanın yeni ışık imzasını yansıtıyor. Siyah tavanlı çift renkli gövde seçenekleri ise DS N°7'nin güçlü karakterini tamamlıyor.
Birinci sınıf seyahat deneyimi
Yeni DS N°7 geliştirilirken markanın temel hedeflerinden biri, uzun yolculukları daha konforlu, daha sessiz ve daha huzurlu hale getirmek oldu. Bu yaklaşım doğrultusunda tasarlanan iç mekân, yüksek işçilik kalitesi, kaliteli malzemeleri ve Fransız zanaatkârlığını yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor.
DS Automobiles'in karakteristik tasarım unsurları arasında yer alan “Clous de Paris” işlemeleri, inci dikiş detayları ve saat kayışından ilham alan koltuk tasarımları, markanın lüks anlayışını modern bir yorumla yansıtıyor. DS N°7 ile birlikte ilk kez sunulan doğal ahşap kaplamalar ve özenle tasarlanan ambiyans aydınlatması, kabinin rafine atmosferini daha da güçlendirirken, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 16 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı teknolojiyi yaşam alanının doğal bir parçası haline getiriyor. Ayrıca DS Automobiles'in yeni tasarım anlayışını yansıtan X şeklindeki direksiyon simidi ise ergonomik yapısıyla sürücünün tüm temel fonksiyonlara sezgisel şekilde erişmesini sağlıyor.
Türkiye'de satışa sunulacak PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyeleri de zengin standart ekipmanlarıyla öne çıkıyor. Her iki versiyonda da 19 inç alaşım jantlar, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan multimedya sistemi, geri görüş kamerası, Stop & Go özellikli adaptif hız sabitleyici, panoramik cam tavan, DS NECK WARMER ve DS DRIVE ASSIST yarı otonom sürüş yardımcısı standart olarak sunuluyor. PALLAS versiyonu, İnci Grisi & Sonsuzluk Mavisi DS CANVAS iç tasarım konsepti ile sunulurken, ÉTOILE versiyonu Celeste Gri Nappa deri döşemeleriyle premium atmosferi daha da ileri taşıyor. PALLAS versiyonunda eller serbest erişimli elektrikli bagaj kapağı, havalandırmalı kablosuz şarj ünitesi ve DS IRIS SYSTEM 2.0 sunuluyor. ÉTOILE versiyonunda ise bunlara ek olarak havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, DS PIXELVISION 3.0 akıllı far sistemi, DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, ELECTRA® 3D by FOCAL premium ses sistemi, DS VISION 360, DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara ve Clean Cabin sistemi standart donanımlar arasında bulunuyor.
Arka bölümde daha uzun kapılar, büyütülen cam yüzeyler ve izolasyonlu panoramik cam tavan sayesinde ferahlık hissi artırılırken, yeniden tasarlanan kabin mimarisi arka koltuklarda 25 mm'ye kadar daha fazla baş mesafesi sunuyor. Motor seçeneğine ve ses sistemi tercihine bağlı olarak 560 litreye kadar ulaşan bagaj hacmi ile çift konumlu bagaj zemini ise günlük kullanıma yönelik pratik çözümler sunarken FOCAL bulunmayan versiyonlarda sunulan yedek lastik kullanım kolaylığını tamamlıyor.
Teknoloji konfor için çalışıyor
Yarı otonom sürüş desteği sağlayan DS DRIVE ASSIST ise adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve direksiyon yardımcısı fonksiyonlarıyla sürücünün yükünü azaltıyor. Bununla birlikte DS IRIS SYSTEM 2.0 bilgi-eğlence sistemi, 16 inçlik merkezi ekran üzerinden sezgisel bir kullanım deneyimi sunarken, DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY sürüş bilgilerini doğrudan ön cama yansıtıyor. 520 metreye kadar aydınlatma sağlayabilen DS PIXELVISION 3.0 akıllı far sistemi ile 690 Watt gücündeki 14 hoparlörlü ELECTRA® 3D by FOCAL premium ses sistemi de seyahat deneyimini üst seviyeye taşıyor. Ayrıca PALLAS versiyonunda akustik izolasyonlu ön camlar standart olarak sunulurken, ÉTOILE versiyonunda buna ek olarak akustik izolasyonlu arka camlar da yer alıyor.
Yeni nesil hibrit güç teknolojisi
Türkiye'de ekim ayından itibaren satışa sunulacak DS N°7, ilk etapta 145 BG sistem gücündeki yeni nesil hibrit güç ünitesiyle yollara çıkacak. Çift kavramalı 6 ileri otomatik şanzımana entegre edilen 21 kW gücündeki elektrik motoruyla birlikte çalışan sistem, şehir içi kullanımda sürüşlerin yüzde 50'sine kadar elektrikli sürüş sağlayabiliyor. 5,3 lt/100 km'lik karma koşullardaki yakıt tüketimi ve 120 g/km'lik CO₂ emisyon değeriyle yüksek verimlilik sunan bu güç ünitesi, performans ve ekonomi arasında ideal denge kuruyor. Türkiye'de PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyeleriyle ekim ayında yollara çıkacak yeni DS N°7, konforu, ileri teknolojileri ve Fransız lüks anlayışını aynı potada buluşturarak markanın geleceğe yönelik vizyonunu yansıtıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, premium yaşam alanı, yüksek verimlilik sunan güç seçenekleri ve birinci sınıf seyahat deneyimiyle yeni DS N°7, premium SUV segmentinde yeni bir referans noktası olmaya hazırlanıyor.